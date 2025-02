OTTAWA, ON, le 1er févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Catherine Cobden, présidente et directrice générale de l'Association canadienne des producteurs d'acier (ACPA), a publié la déclaration suivante après l'annonce de tarifs douaniers sur les exportations canadiennes vers les États-Unis :

« L'annonce faite aujourd'hui de l'imposition de tarifs douaniers de 25 % sur les produits canadiens, incluant l'acier, entrant aux États-Unis est profondément décevante.

« L'industrie sidérurgique nord-américaine est fortement intégrée d'un côté et l'autre de la frontière. Avec 20 milliards de dollars annuellement en échanges commerciaux de produits d'acier entre nos deux pays, ces tarifs entraîneront des perturbations et des difficultés économiques importantes tant au Canada qu'aux États-Unis. Ces perturbations auront des répercussions négatives sur les entreprises, les travailleurs et leurs familles.

« Nous sommes également préoccupés par le fait que les efforts considérables déployés par le Canada pour protéger le marché nord-américain du commerce déloyal de l'acier soient passés inaperçus. De la mise en place d'exigences en matière de fonte et de coulage, à l'imposition de tarifs sur une vaste gamme de produits sidérurgiques chinois, le Canada a démontré aux États-Unis sa position ferme contre la surcapacité industrielle ainsi que l'intention de notre pays d'être le meilleur partenaire des États-Unis.

« En réponse à ces tarifs, l'ACPA accueille favorablement l'action décisive du gouvernement du Canada, en termes de représailles, ainsi que pour le soutien afin d'aider les industries canadiennes. Nous collaborerons avec le gouvernement du Canada et les provinces pour trouver un soutien permettant à nos travailleurs de surmonter ce défi malheureux et inutile au cours des jours à venir. »

À propos de l'Association canadienne des producteurs d'acier

L'Association canadienne des producteurs d'acier est le porte-parole national de l'acier primaire et du secteur des tuyaux et des produits tubulaires du Canada. Elle s'emploie à garantir un environnement commercial compétitif et durable à ses membres et aux parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement. Les producteurs d'acier canadiens font partie intégrante de l'économie canadienne et sont un fournisseur vital pour de nombreux segments de l'industrie nord-américaine, notamment les secteurs de l'automobile, de l'énergie, de la construction et des transports.

SOURCE Canadian Steel Producers Association

Contact pour les médias : Edward Hutchinson, Directeur, affaires publiques, Association canadienne des producteurs d'acier, +1 343-998-8516, [email protected]