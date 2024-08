OTTAWA, ON, le 26 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les dirigeants de deux grandes industries canadiennes, Catherine Cobden, présidente et chef de la direction de l'Association canadienne des producteurs d'acier, et Jean Simard, président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada, ont publié la déclaration suivante en réaction à l'annonce par le gouvernement du Canada de la mise en œuvre de tarifs sur l'acier, l'aluminium et les véhicules électriques chinois :

« Nos industries accueillent favorablement et appuient fortement l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement du Canada, qui reconnaît l'importance stratégique de l'acier et de l'aluminium pour la sécurité économique du Canada. »

« En adoptant cette approche proactive des tarifs douaniers à l'égard de la Chine, le Canada protège nos travailleurs, leurs familles et les communautés que ces industries vitales soutiennent. Le Canada procède stratégiquement à s'aligner sur ses partenaires commerciaux de l'ACEUM en protégeant la forteresse Amérique du Nord et en refusant d'être un point d'entrée pour les importations d'acier et d'aluminium à forte teneur en carbone et faisant l'objet d'un commerce déloyal. »

« Nous reconnaissons également le soutien de l'opposition officielle et lui sommes reconnaissants d'avoir fait valoir l'importance d'une approche globale et rapide de la question de la surcapacité chinoise. La décision d'aujourd'hui fait de l'économie du Canada et de ses relations commerciales une priorité claire et stratégique pour laquelle une approche multipartite forte, sert au mieux les intérêts du Canada en protégeant nos industries et les travailleurs qui contribuent à construire notre pays. »

« Nos secteurs continueront à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement quant à la mise en œuvre de ces mesures ainsi qu'avec tous les partis politiques, afin de s'assurer qu'elles protègent les intérêts commerciaux et économiques du Canada. »

SOURCE Canadian Steel Producers Association

