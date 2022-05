FAITS SAILLANTS DU RAPPORT ANNUEL

Du 1er janvier au 31 décembre 2021

L'achalandage a augmenté de 31,9 % en 2021 par rapport à 2020, mais est resté bien en dessous des niveaux prépandémiques

Les charges d'exploitation ont diminué de 3,2 % par rapport à 2020

Planification et ajustement continus de notre plan de reprise graduelle des services en fonction de l'évolution de la pandémie

Poursuite de la mise en œuvre des mesures de santé et de sécurité (introduction de la politique de vaccination obligatoire en octobre 2021)

Principaux jalons franchis et travail de fond accompli dans le cadre du programme de modernisation de VIA Rail

MONTRÉAL, le 10 mai 2022 /CNW/ - Malgré les défis posés par la pandémie mondiale en 2021, VIA Rail Canada (VIA Rail) a continué à connecter les communautés et à remplir son mandat de service ferroviaire voyageur national tout en faisant avancer les éléments clés de son programme de modernisation visant à créer le VIA Rail de demain.

VIA Rail a atteint son objectif de respecter le budget dans les limites du financement alloué à la Société par le gouvernement du Canada, grâce à une augmentation de

31,9 % de l'achalandage et de 54,3 % des revenus passagers par rapport à 2020.

« Malgré les bouleversements provoqués par la pandémie nous avons poursuivi avec succès notre plan stratégique, incluant le dévoilement de notre nouvelle flotte et l'avancement du projet de train à grande fréquence », a déclaré Françoise Bertrand, présidente du conseil d'administration. « Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier le gouvernement du Canada pour sa confiance et l'ouverture accordées à VIA Rail cette année, alors que nous partageons la même conviction que le train de passagers est porteur d'avenir. Le moment est venu de transformer le service ferroviaire voyageur au Canada et nous sommes ravis des progrès que nous avons réalisés en 2021. »

Le moment est venu de se remettre sur les rails

L'an dernier, VIA Rail a continuellement adapté son horaire et ses services en fonction de l'évolution de la pandémie. VIA Rail a suivi les conseils et les recommandations des autorités de santé publique, notamment l'adoption et l'application d'une politique de port du masque, les contrôles sanitaires avant l'embarquement et la mise en œuvre d'une politique de vaccination obligatoire conformément aux règlements de Transports Canada.

Au cours de l'année, VIA Rail a poursuivi son plan de reprise graduelle des services, en adoptant une approche équilibrée pour remplir son mandat important de service public tout en gérant de manière proactive les impacts financiers.

« L'agilité, la résilience et le professionnalisme de l'équipe de VIA Rail d'un océan à l'autre lors de l'adaptation de nos opérations sont les raisons pour lesquelles nous avons continué à offrir le service exemplaire qui fait la réputation de VIA Rail », a déclaré Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction. « Plus que jamais en 2021, le succès de VIA Rail a été porté par ses employés, qui rendent fièrement VIA Rail accueillante et mémorable pour des millions de passagers et je tiens à les remercier pour leur dévouement continu. »

En 2022, VIA Rail va de l'avant avec son plan de reprise graduelle des services, tout en restant concentré sur son mandat d'exploiter le service ferroviaire voyageur national du Canada, qui comprend l'offre de services ferroviaires interurbains et la prestation de services de transport ferroviaire dans plusieurs régions rurales et éloignées.

Le moment et venu de créer le VIA Rail de demain

Programme de modernisation

À mesure que la demande pour la mobilité durable augmente, la pertinence du rail voyageur est plus forte que jamais. Qu'il s'agisse de la nouvelle flotte du Corridor - qui offrira une expérience de voyage inégalée, entièrement accessible et sans obstacle - ou du nouveau système de réservation, VIA Rail est fière d'avoir franchi en 2021 plusieurs étapes importantes de son programme de modernisation, malgré l'adversité liée à la pandémie.

Le premier train de la nouvelle flotte du corridor Québec-Windsor a été livré à temps et selon le budget prévu pour les essais, et dévoilé lors d'une cérémonie à notre gare d'Ottawa en novembre. De plus, des progrès ont été accomplis en ce qui concerne notre Programme Héritage et le nouveau système de réservation qui offrira aux passagers une expérience plus fluide, pratique, autonome et personnalisée avant, pendant et après leur voyage. Enfin, le gouvernement fédéral a annoncé en juillet dernier que les premières mesures étaient prises pour préparer le processus d'approvisionnement du projet de train à grande fréquence (TGF).

Développement durable

Depuis des années, VIA Rail est engagée envers la gestion de l'environnement, la responsabilité sociale et la bonne gouvernance d'entreprise. La Société a réalisé des progrès considérables sur de nombreux points, y compris la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le soutien des collectivités et la promotion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion. S'appuyant sur ces fondements, la durabilité demeure une composante essentielle des valeurs et de l'engagement de la Société à offrir un réseau de transport plus moderne et plus durable.

En 2020, VIA Rail a évalué ses politiques, ses pratiques ainsi que ses priorités en matière de développement durable afin d'éclairer l'élaboration d'un plan de développement durable sur cinq ans. Ce dernier a progressé de façon continue en 2021, et permettra d'intégrer la performance environnementale, sociale et de gouvernance dans toutes les activités de VIA Rail.

« Notre plan de développement durable est un plan robuste et axé vers l'avenir qui nous permettra de réduire notre empreinte environnementale, de renforcer notre rôle de transporteur responsable et de créer de la valeur durable pour les générations actuelles et futures », conclut Madame Cynthia Garneau. « En tant que service ferroviaire voyageur national, nous aspirons à avoir un impact positif sur la vie de ceux qui nous entourent. Ce plan contribuera à faire en sorte que VIA Rail soit un véhicule de changement pour un réseau de transport plus durable au Canada. »

Consulter le rapport annuel de VIA Rail : https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/Rapport_annuel_2021_FR.pdf

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et tous ses employés ont pour mandat d'offrir un service de transport de passagers sécuritaire, efficace et économique, dans les deux langues officielles de notre pays. VIA Rail exploite des trains interurbains, régionaux et transcontinentaux reliant plus de 400 collectivités au Canada, et environ 180 autres collectivités grâce à des partenariats intermodaux, et a transporté en toute sécurité plus de 5 millions de passagers en 2019. La société a reçu neuf prix de sécurité et trois prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada depuis 2005.Visitez la section "À propos de VIA Rail".

Suivre VIA Rail

Twitter : @VIA_rail

Facebook : viarailcanada

Instagram : @viarailcanada

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Renseignements: Information : Jamie Orchard, VIA Rail Canada, 1 877 393 8787, [email protected]