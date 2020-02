L'ACFC cherche des candidats pour siéger au Comité consultatif sur la protection des consommateurs

OTTAWA, le 3 févr. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a lancé un appel de candidatures pour former son Comité consultatif sur la protection des consommateurs.

Le Comité joue un rôle clé en appuyant la commissaire de l'ACFC, Judith Robertson, et l'Agence dans l'exécution de son mandat de protection des consommateurs. Les membres du Comité donneront des conseils et partageront leurs idées concernant les priorités et les objectifs de l'ACFC, les nouvelles tendances, les enjeux, la recherche et d'autres questions touchant les consommateurs de produits et de services financiers.

Les personnes intéressées ont jusqu'au 23 février 2020 à 23 h 59 HNP pour présenter leur candidature.

Faits en bref

L'ACFC souhaite nommer un maximum de 15 membres.

La commissaire de l'ACFC sélectionnera des représentants de haut niveau des secteurs public, privé et sans but lucratif qui souhaitent contribuer de façon significative à la protection financière des Canadiens.

Les personnes qui souhaitent recevoir des renseignements supplémentaires sur le Comité et le processus de sélection peuvent communiquer avec l'ACFC à [email protected] .

Renseignements: Relations avec les médias, Agence de la consommation en matière financière du Canada, 613-941-4168, [email protected]

fcacacfc.gc.ca