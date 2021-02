TORONTO, le 23 févr. 2021 /CNW/ - L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes est fière d'annoncer l'ouverture, à Calgary, de son premier bureau des affaires gouvernementales desservant l'Ouest canadien. Il s'agit du premier bureau permanent de l'ACCAP à voir le jour à l'ouest de l'Ontario.

« Le nouveau bureau reflète l'importance continue et croissante de l'Ouest canadien pour les assureurs de personnes du Canada, a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'ACCAP. Les gouvernements de l'Ouest, de la région du Pacifique et du Nord du pays ont leurs propres défis à relever, et les assureurs peuvent faire beaucoup pour aider les secteurs public et privé sur le plan de l'accès aux médicaments d'ordonnance et aux soutiens à la santé mentale, ainsi que des investissements en infrastructures. »

L'Ouest canadien demeure essentiel pour les assureurs de personnes du pays. Cinquante-neuf assureurs sont présents dans la région et y fournissent des assurances vie et maladie et des solutions de retraite à 8,8 millions de résidents. En outre, dix assureurs ont établi leur siège social dans l'Ouest, y compris des fournisseurs de soins de santé sans but lucratif, dont certains jouent un rôle clé dans l'administration des programmes publics.

Le bureau de Calgary aura à sa tête Kim Doran, directrice, Relations gouvernementales, une professionnelle chevronnée du secteur des affaires publiques. Il soutiendra les membres de l'ACCAP présents dans l'Ouest et collaborera avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, et avec d'autres acteurs régionaux.

Le bureau principal de l'ACCAP se trouve à Toronto. Outre son bureau de Calgary, l'Association a des bureaux satellites s'occupant des affaires gouvernementales à Ottawa et à Montréal. Le nouveau bureau peut être contacté à l'adresse [email protected] ou par téléphone (403-473-3309)



Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 % des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Ces assureurs fournissent à plus de 29 millions de Canadiens une large gamme de produits de sécurité financière, dont l'assurance vie, les rentes (notamment REER, FERR et régimes de retraite) et l'assurance maladie complémentaire. Ils détiennent près de 950 milliards de dollars d'actifs au Canada et emploient plus de 157 000 personnes.

