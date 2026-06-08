Kye Pharmaceuticals annonce la disponibilité de Dyanavel® XR sous forme de comprimés partout au Canada pour le traitement du TDAH

MISSISSAUGA, ON, le 8 juin 2026 /CNW/ - Kye Pharmaceuticals Inc. (« Kye »), une société de produits pharmaceutiques spécialisés basée au Canada, axée sur l'homologation et la commercialisation de médicaments novateurs pour les patients au Canada, a annoncé aujourd'hui que Dyanavel® XR (amphétamine à libération prolongée) sous forme de comprimés est maintenant offert dans les pharmacies et auprès des grossistes à l'échelle nationale.

La vente de Dyanavel® XR est autorisée au Canada pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) chez les adultes de 18 ans et plus, ainsi que chez les enfants de 6 à 12 ans¹. En tant que psychostimulant à action prolongée, Dyanavel® XR appartient à une classe de traitements recommandés en première intention dans les lignes directrices de pratique clinique de l'Alliance canadienne de ressources pour le TDAH (CADDRA)².

Le TDAH est un trouble du développement neurologique chronique qui peut compliquer de façon significative l'apprentissage, le comportement et le fonctionnement quotidien. Il touche environ 3 à 5 % des adultes et 5 à 9 % des enfants et adolescents au Canada³. Les personnes atteintes de TDAH font souvent face à des difficultés constantes concernant la régulation de l'attention, la concentration et le fonctionnement exécutif.

Les professionnels de la santé insistent sur l'importance d'élargir les options de traitement pour correspondre aux divers besoins des patients à différents stades de leur vie.

La Dre Jane Liddle, MD, FRCPC, pédiatre au Capital Kidz Medical Centre à Ottawa et présidente de CADDRA, a constaté que l'ajout d'options fondées sur des données probantes est important dans la pratique clinique :

« En tant que professionnelle de la santé qui s'occupe de patients atteints de TDAH, je suis toujours heureuse d'avoir davantage d'options de traitements fiables et fondés sur des données probantes pour mes patients, et je suis ravie de l'arrivée de Dyanavel® XR. »

Pour de nombreux patients, la maîtrise soutenue des symptômes tout au long de journées longues et exigeantes est essentielle. Le Dr Kenny Handelman, MD, FRCPC, psychiatre et spécialiste du TDAH au Centre for Integrative Mental Health, a souligné l'incidence des options de traitement à action prolongée :

« J'ai travaillé avec des patients qui ont besoin que leur traitement dure pendant de longues journées exigeantes, comme une infirmière qui travaille un quart 12 heures. Le fait de pouvoir compter sur un seul médicament qui les aide tout au long de la journée peut véritablement changer les choses, non seulement dans la maîtrise des symptômes, mais aussi dans la façon dont ils fonctionnent et se sentent dans leur vie quotidienne. »

Le système d'administration (technologie LiquiXR®) combine des particules de médicament à libération immédiate et à libération prolongée. La Dre Sara Binder, MD, FRCPC, responsable médicale et psychiatre consultante au Service de psychiatrie pour adultes du Foothills Medical Centre de Calgary, a bien accueilli l'introduction d'une nouvelle amphétamine à action prolongée sur le marché canadien :

« Ce sera formidable d'avoir l'option d'une nouvelle amphétamine à action rapide et prolongée. Il est important d'avoir des portions de médicament à action immédiate et à action prolongée dans chaque dose de Dyanavel® XR pour répondre aux besoins variés de mes patients. »

Du point de vue du portefeuille, le lancement renforce l'engagement de Kye à faire progresser les soins pour les personnes atteintes de TDAH au Canada.

John McKendry, président de Kye Pharmaceuticals, a déclaré à propos de cette étape importante :

« Mis au point à l'aide de la nouvelle technologie d'administration à libération prolongée LiquiXR®, Dyanavel® XR sous forme de comprimés est la première et la seule amphétamine à libération prolongée approuvée au Canada qui peut être mâchée ou avalée entière sans incidence sur l'efficacité du médicament. Nous sommes fiers de soutenir le plus vaste portefeuille de médicaments de marque contre le TDAH au Canada. »

À propos du TDAH

Le TDAH est un trouble du développement neurologique chronique qui entraîne des troubles d'apprentissage et de comportement. Le TDAH touche environ 3 à 5 % des adultes et 5 à 9 % des enfants et adolescents3. Les patients atteints d'un TDAH éprouvent des difficultés à réguler leur attention ou à se concentrer. Selon le Centre de sensibilisation au TDAH Canada (CSTC), 50 à 80 % des enfants ayant obtenu un diagnostic de TDAH continuent de répondre aux critères justifiant un tel diagnostic à l'adolescence5 et au moins 65 % continuent de présenter des symptômes incommodants à l'âge adulte3,4.

À propos de Dyanavel® XR

L'utilisation de Dyanavel® XR (amphétamine à libération prolongée) Comprimés et Suspension orale est autorisée au Canada pour le traitement du TDAH chez les enfants de 6 à 12 ans ainsi que chez les adultes de 18 ans et plus. Le début de l'action est significatif à 60 minutes après la prise et la durée du traitement est de 13 heures1. Dyanavel® XR sous forme de comprimés est maintenant offert. La préparation en suspension orale sera retardée, en attendant l'approbation par les États-Unis d'une nouvelle taille de flacon plus pratique pour les patients, les pharmacies et les professionnels de la santé. Kye fera le point sur la date de disponibilité de la suspension orale sur le site Web de l'entreprise. Dyanavel® XR utilise une technologie de délivrance du médicament appelée LiquiXR®. Cette technologie associe un médicament à libération immédiate non enrobé lié à une résine et un médicament à libération prolongée avec un enrobage d'épaisseur variable permettant d'obtenir la libération continue d'amphétamine. Cette technologie a été mise au point par Tris Pharma. Les comprimés de Dyanavel® XR peuvent être avalés ou mâchés.

À propos de Tris Pharma

Tris Pharma est une société biopharmaceutique privée, axée sur l'innovation, qui applique ses capacités de développement de médicaments et ses technologies exclusives pour transformer le traitement du TDAH, de la douleur et des troubles neurologiques, y compris la dépendance et les maladies du système nerveux central. Tris est une organisation commerciale bien établie qui dispose d'un solide portefeuille de produits TDAH de premier ordre et d'un pipeline prometteur de médicaments candidats différenciés à court terme. De plus amples informations sont disponibles sur www.trispharma.com et sur LinkedIn @TrisPharma.

À propos de Kye Pharmaceuticals

Kye, dont le siège se trouve à Toronto, est une société canadienne majeure de produits pharmaceutiques spécialisés en pleine croissance qui s'engage à procurer de la valeur aux Canadiens en trouvant, en homologuant et en commercialisant des médicaments d'ordonnance novateurs qui, autrement, ne seraient pas accessibles aux patients du Canada. Grâce à un portefeuille croissant de médicaments novateurs, Kye couvre de nombreux domaines thérapeutiques, notamment la psychiatrie, la pédiatrie, la cardiologie, les maladies rares, les maladies neuromusculaires, l'hématologie et la neurologie. Kye Pharmaceuticals est une société privée, fondée au Canada et axée exclusivement sur les besoins en soins de santé des patients au Canada. Kye s'engage à fournir des médicaments qui offrent de meilleurs résultats aux professionnels de la santé canadiens et aux patients de tout le pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://fr.kyepharma.com/.

Dyanavel XR (amphétamine, à libération prolongée) Suspension orale et comprimés. Monographie du produit. Kye Pharmaceuticals Inc., Mississauga (Ontario). CADDRA - Canadian ADHD Resource Alliance : Lignes directrices canadiennes pour la pratique du TDAH, Édition 4.1, Toronto ON; CADDRA, 2020. Disponible à https://www.caddra.ca/fr/lignes-directrices-canadiennes-pour-la-pratique-du-tdah/ (Consulté en juillet 2025) https://caddac.ca/fr/informations-generales/ (consulté en juillet 2025) https://www.caddra.ca/wp-content/uploads/CADDRA_ADHD-Medication-Chart_May2026-EN-FR.pdf (consulté en juillet 2025) Duncan M : J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. Octobre 1997;36(10 Suppl):85S-121S.

SOURCE Kye Pharmaceuticals Inc.

Contact médias et investisseurs : John McKendry, President & CEO, Kye Pharmaceuticals, 1-888-822-7126, [email protected]; Denise David, VP Scientific Affairs, Kye Pharmaceuticals, 1-888-822-7126, [email protected]