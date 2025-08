MISSISSAUGA, ON, le 5 août 2025 /CNW/ - Kye Pharmaceuticals Inc. (« Kye »), une société de produits pharmaceutiques spécialisés à l'étape de commercialisation, de premier plan et basée au Canada, axée sur l'homologation et la commercialisation de médicaments novateurs pour les patients au Canada, est heureuse d'annoncer l'approbation par Santé Canada (avis de conformité) du produit Dyanavel® XR (amphétamine à libération prolongée) Comprimés et Suspension orale.

Dyanavel® XR est indiqué pour le traitement du TDAH chez les adultes de 18 ans et plus ainsi que chez les enfants de 6 à 12 ans1. Dyanavel® XR est un psychostimulant à action prolongée. Ces types de traitements pour le TDAH sont recommandés en première intention par les lignes directrices de la CADDRA (Canadian ADHD Resource Alliance)2.

Le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) est un trouble du développement neurologique chronique qui entraîne des troubles d'apprentissage et de comportement. Le TDAH touche environ 3 à 5 % des adultes et 5 à 9 % des enfants et adolescents3. Les patients atteints d'un TDAH éprouvent des difficultés à réguler leur attention ou à se concentrer.

Dr Sam Chang, M.D., FRCPC, psychiatre pour enfants et adolescents, professeur agrégé de clinique, Université de Calgary

« Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental complexe. L'objectif du traitement est de permettre au patient de réaliser son plein potentiel. Dyanavel® XR offrira une nouvelle option importante aux professionnels de la santé pour optimiser le traitement du TDAH chez les adultes et les enfants. »

Dr. Ghalib Ahmed, MD, CCFP, FCFP, professeur adjoint à l'Université de l'Alberta, Faculté de médecine, médecin généraliste au Chokka Centre, secrétaire au Conseil d'administration de la CADDRA

« Chaque personne et chaque famille touchée par le TDAH mérite d'avoir accès à des options de traitement qui reflètent leurs parcours, leurs besoins, leurs défis et leurs objectifs uniques. »

John McKendry, président et directeur général de Kye Pharmaceuticals.

« Dyanavel® XR, mis au point à l'aide de la nouvelle technologie d'administration de médicaments à libération prolongée LiquiXR®, est la première et la seule amphétamine en suspension orale et comprimés à croquer à libération prolongée approuvée au Canada. En plus du lancement récent de Quillivant® ER en suspension orale et en comprimés à croquer, notre équipe a le privilège de soutenir le plus vaste portefeuille de médicaments de marque contre le TDAH au Canada. »

À propos du TDAH

À propos de Dyanavel® XR - Comprimés et Suspension orale

Dyanavel® XR (amphétamine à libération prolongée) Comprimés et Suspension orale est approuvé au Canada pour le traitement du TDAH chez les enfants de 6 à 12 ans ainsi que chez les adultes de plus de 18 ans. Le début de l'action est significatif une heure après la prise et la durée du traitement est de 13 heures pour les deux formulations1. DYANAVEL® XR se présente sous forme de comprimés et de suspension orale utilisant une technologie d'administration de médicaments appelée LiquiXR®. Cette technologie associe un médicament à libération immédiate non enrobé lié à une résine et un médicament à libération prolongée avec un enrobage d'épaisseur variable. L'association du médicament libre, du médicament non enrobé lié à la résine et du médicament enrobé lié à la résine avec une épaisseur d'enrobage variable permet d'obtenir la libération continue d'amphétamine. Cette technologie a été mise au point par Tris Pharma. Les comprimés de Dyanavel® XR peuvent être mâchés ou avalés.

À propos de Kye Pharmaceuticals

Kye, dont le siège se trouve à Toronto, est une société canadienne majeure de produits pharmaceutiques spécialisés en pleine croissance qui s'engage à procurer de la valeur aux Canadiens en trouvant, en homologuant et en commercialisant des médicaments d'ordonnance novateurs qui, autrement, ne seraient pas accessibles aux patients du Canada. Grâce à un portefeuille croissant de médicaments novateurs, Kye couvre de nombreux domaines thérapeutiques, notamment la cardiologie, la psychiatrie, la pédiatrie, les maladies rares, les maladies neuromusculaires, l'hématologie et la neurologie. Kye Pharmaceuticals est une société privée, fondée au Canada et axée exclusivement sur les besoins en soins de santé des patients au Canada. Kye s'engage à fournir des médicaments qui offrent de meilleurs résultats à ses partenaires, aux professionnels de la santé canadiens et, surtout, aux patients de tout le pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://fr.kyepharma.com/.

Dyanavel XR (amphétamine, à libération prolongée) Suspension orale et comprimés. Monographie du produit. Kye Pharmaceuticals Inc., Mississauga ( Ontario ). CADDRA - Canadian ADHD Resource Alliance : Lignes directrices canadiennes pour la pratique du TDAH, Édition 4.1, Toronto ON; CADDRA, 2020. Disponible à https://www.caddra.ca/fr/lignes-directrices-canadiennes-pour-la-pratique-du-tdah/ (Consulté en juillet 2025) https://caddac.ca/fr/informations-generales/ (consulté en juillet 2025). https://www.caddra.ca/fr/public/adultes/ (consulté en juillet 2025).

