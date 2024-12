La liaison sera assurée quatre fois par semaine toute l'année à compter du printemps 2025

Des correspondances pratiques à YVR, la plaque tournante du Pacifique d'Air Canada pour des destinations partout en Amérique du Nord

Manille représente la 12e destination d'Air Canada en Asie-Pacifique, et la première destination du transporteur aux Philippines

MONTRÉAL, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'expansion stratégique de son réseau international avec l'ajout de vols sans escale entre sa plaque tournante du Pacifique à l'aéroport international de Vancouver (YVR) et l'aéroport international Ninoy Aquino de Manille (MNL) aux Philippines*. L'annonce a été faite durant la Mission commerciale d'Équipe Canada du gouvernement fédéral aux Philippines qui a été effectuée dans le cadre des célébrations du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Ce nouveau service sur Manille porte à trois le nombre de liaisons lancées par Air Canada pour des destinations en Asie du Sud-Est au cours des deux dernières années.

Air Canada a annoncé aujourd’hui l’expansion stratégique de son réseau international avec l’ajout de vols sans escale entre sa plaque tournante du Pacifique à l’aéroport international de Vancouver (YVR) et l’aéroport international Ninoy Aquino de Manille (MNL) aux Philippines*. (Groupe CNW/Air Canada)

« Nous sommes ravis d'ajouter Manille à notre réseau mondial avec le lancement d'un nouveau service sans escale assuré toute l'année au départ de Vancouver, la plaque tournante du Pacifique d'Air Canada, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau, et président - Fret, d'Air Canada. Nous poursuivons la stratégie relative à notre réseau international en ajoutant de nouvelles liaisons pour des destinations dans les grands marchés à croissance rapide qui ne sont pas encore directement desservis par Air Canada. Les Philippines sont un marché important, comme en témoignent les liens familiaux de longue date entre nos deux pays, sans parler des relations commerciales et occasions de tourisme, qui ne cessent de croître. Grâce au vaste réseau de vols intérieurs et transfrontaliers desservant Vancouver et conçu pour assurer des correspondances fluides avec nos vols internationaux, nous rendons les voyages entre l'Amérique du Nord et les Philippines encore plus pratiques, tant pour les voyageurs d'agrément que les voyageurs d'affaires. Nous sommes très enthousiastes à l'égard de ce nouveau service, et nous avons hâte d'accueillir nos clients à bord le printemps prochain. »

Air Canada est le seul transporteur canadien avec une desserte prévue des Philippines, le plus important marché en Asie actuellement non desservi par un service sans escale d'Air Canada. La nouvelle liaison sera assurée quatre fois par semaine par un 787 Dreamliner de Boeing, fleuron du parc aérien d'Air Canada, et ce, dès le 2 avril 2025. Il s'agira de la 12e liaison d'Air Canada dans son réseau transpacifique au départ de Vancouver, qui comprend le Japon, la Corée du Sud, la République populaire de Chine, la région administrative spéciale de Hong Kong, la Thaïlande, Singapour, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce réseau tire parti de la position géographique de Vancouver, qui est la grande ville d'Amérique du Nord la plus proche de l'Asie. Avec ce nouvel itinéraire, Air Canada offrira l'été prochain plus de 180 vols hebdomadaires entre le Canada et la région du Pacifique, ce qui représente le plus grand nombre de vols sans escale offerts par un transporteur sur ce marché. Le lancement de cet itinéraire s'inscrit dans le cadre de la continuité de l'expansion d'Air Canada sur les marchés en forte croissance de l'Asie du Sud-Est, qui s'appuie sur les ajouts récents de Singapour et de Bangkok pour plus que doubler le nombre de places à bord de vols transpacifiques pendant l'été par rapport à 2022.

Les places à bord des vols au départ du Canada et à destination de Manille peuvent être achetées à compter d'aujourd'hui à aircanada.com, par l'intermédiaire des Centres de services d'Air Canada et auprès des agences de voyages. Les places à bord des vols au départ de Manille et à destination du Canada seront quant à elles bientôt offertes à la vente.

Horaire des vols à destination de Manille**

Vol De À Jour de la

semaine Heure de

départ Heure

d'arrivée Entrée en

vigueur AC17 Vancouver

(YVR) Manille

(MNL) Lun., mer.,

ven. 01:55 06:20

+1 jour Du 2 au

30 avril 2025 AC18 Manille (MNL) Vancouver

(YVR) Mar., jeu.,

sam. 09:25 06:20 Du 3 avril au

1er mai 2025 AC17 Vancouver

(YVR) Manille

(MNL) Mar., jeu.,

ven., dim. 01:55 06:20

+1 jour À compter du

1er mai 2025 AC18 Manille (MNL) Vancouver

(YVR) Lun., mer.,

ven., sam. 09:25 06:20 À compter du

2 mai 2025

Les vols seront assurés par le 787 Dreamliner, qui propose trois classes de service : la classe Signature Air Canada avec fauteuils-lits, la classe Économique Privilège et la classe économique. Le très riche programme de divertissements à bord offert gracieusement par Air Canada propose plus de 1 400 heures de films, 1 900 heures de séries télé et plus de 600 heures de musique et de balados. La télévision en direct est également offerte à chaque siège (à bord des vols où elle est offerte). Grâce à des collaborations avec Apple TV+, Audible, Disney+ et Hayu, entre autres, la société aérienne propose, sur son système de divertissements à bord primé, des heures de films et d'émissions de télévision, des chaînes spécialisées, des albums de musique, des jeux et d'autres contenus vidéo et audio, le tout dans plusieurs langues, de l'embarquement à l'atterrissage.

Les clients admissibles auront accès à la Suite Signature Air Canada de Vancouver, où ils pourront profiter d'un menu à la carte et de boissons de qualité supérieure dans le havre de détente de l'aéroport, ainsi qu'au salon Feuille d'érable international d'Air Canada. Pour les clients entrants qui ont une correspondance internationale, l'aéroport de Vancouver propose également le prédédouanement en transit pour simplifier le passage par YVR. L'horaire de la nouvelle liaison a également été conçu pour offrir des correspondances pratiques reliant plus de 50 destinations partout en Amérique du Nord, via la plaque tournante d'Air Canada à YVR.

Commentaires des parties prenantes

« La Mission d'Équipe Canada que j'emmène aux Philippines, qui est la plus importante à ce jour, marque un jalon passionnant pour nos deux pays, a déclaré l'honorable Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique du Canada. Maintenant que nous célébrons 75 ans de relations diplomatiques, ces nouveaux vols directs entre Vancouver et Manille permettront de renforcer les contacts et les partenariats, de faciliter les voyages, de susciter la croissance économique et de créer une prospérité partagée. Je suis impatiente de voir nos entreprises canadiennes continuer à se développer aux Philippines grâce à ce genre d'initiative. »

« La Colombie-Britannique compte une importante communauté philippino-canadienne, a expliqué David Eby, premier ministre de cette province. Ces gens, qui contribuent de façon remarquable à notre province, tiennent à maintenir un contact avec leurs amis et leur famille à l'étranger. La mise en place d'une liaison sans escale entre Vancouver et Manille leur permettra de voyager plus facilement et plus rapidement entre ces deux villes, y compris à des fins d'affaires et commerciales. Cette décision contribuera à renforcer les liens culturels et économiques qui unissent le Canada et les Philippines. »

« Vancouver se réjouit d'accueillir le nouveau service d'Air Canada à destination de Manille, a indiqué Ken Sim, maire de Vancouver. Le fait d'être le premier transporteur canadien à assurer cette liaison sans escale toute l'année marque un jalon significatif qui renforce les liens entre le Canada et les Philippines. Pour la dynamique communauté philippine de notre ville, ce service permet de rapprocher des êtres chers, facilite les réunions, et ouvre la porte à encore plus d'occasions de tisser des liens et de célébrer son patrimoine. »

« Nous saluons la décision qu'a prise Air Canada aujourd'hui quant à la poursuite de l'expansion de son réseau transpacifique au départ de Vancouver, et plus particulièrement à l'ajout d'un service sans escale pour les Philippines, a commenté Tamara Vrooman, présidente et chef de la direction de l'aéroport international de Vancouver. Ce nouveau service pour Manille s'appuie sur le vaste réseau qu'a mis en place Air Canada au départ de Vancouver, ce qui permet aux familles, aux amis et aux gens d'affaires de se retrouver plus aisément, en plus de mettre à la disposition des voyageurs un nombre accru d'options et de correspondances. Pour couronner le tout, il convient de préciser que le lancement d'un vol de 14 heures sans escale se traduira par des retombées économiques évaluées à 46 M$ pour notre région. »

« La nouvelle liaison internationale annoncée aujourd'hui par Air Canada, qui reliera Vancouver et Manille, la capitale du troisième marché d'exportation en importance du Canada dans la région de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), ne fera qu'approfondir les liens robustes entre les personnes d'une part, et les relations économiques avec les Philippines d'autre part, en plus de donner plus d'élan à l'engagement renouvelé du Canada avec les économies en plein essor de l'Asie du Sud-Est, a affirmé Jeff Nankivell, président et chef de la direction de la Fondation Asie-Pacifique du Canada. L'ajout de ce service sans escale assuré toute l'année permettra de mieux relier les gens d'affaires, les familles, les étudiants, les visiteurs officiels et les touristes qui sous-tendent les relations entre nos pays, et de procurer d'importants avantages économiques à la fois pour le Canada et les Philippines. »

« En 2023, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et les Philippines totalisait 3,4 milliards de dollars. Et toutes ces marchandises sont arrivées au pays par la porte d'entrée de la Colombie-Britannique, a dit Bridgitte Anderson, présidente et chef de la direction de la Chambre de commerce du Grand Vancouver. Cette nouvelle liaison d'Air Canada entre Vancouver et les Philippines sera essentielle pour soutenir les échanges commerciaux et les investissements, promouvoir le tourisme et mieux relier nos communautés : tous ces volets sont incontournables lorsqu'il s'agit de mettre en place une économie durable et prospère. Les membres de la Chambre de commerce du Grand Vancouver sont ravis de la décision d'Air Canada d'investir dans cette nouvelle liaison directe, qui générera des avantages importants pour notre économie et notre collectivité. »

Services internationaux d'Air Canada

Le service offert à bord des vols internationaux d'Air Canada met en valeur les talents culinaires d'un groupe de chefs canadiens réputés, dont David Hawksworth, Vikram Vij et Jérôme Ferrer. Les grands crus sélectionnés par Véronique Rivest, sommelière canadienne d'exception, viennent parfaire cette expérience gastronomique.

Lorsqu'ils voyagent avec Air Canada, les clients peuvent accumuler et échanger des points auprès d'Aéroplan, le programme de fidélité d'Air Canada. Les clients admissibles peuvent également profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, du Service Concierge, de l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges exclusifs.

Voyage à l'étranger en vue?

Visitez notre portail Prêts à voyager d'Air Canada pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Les clients sont responsables de vérifier s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée gouvernementales. Ils doivent notamment détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils font l'achat de billets.

* Sous réserve des approbations gouvernementales

** L'horaire des vols peut être modifié

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consultez la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici.

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]