MONTRÉAL, le 18 août 2025 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui que le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) a déclaré illégale la grève en cours de ses 10 000 agents de bord et a ordonné à la direction du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) d'enjoindre à ses membres de retourner au travail.

À la suite d'une audience tenue le 17 août, le CCRI a déclaré que la grève du SCFP était illégale. Il a ordonné à la direction du syndicat, qui a autorisé la grève, de dire immédiatement à ses membres de mettre fin à l'arrêt de travail. Il a également ordonné à tous les membres du syndicat de cesser toute activité illégale et de retourner au travail. Dans sa décision, le conseil a déclaré :

Le syndicat et ses dirigeants reçoivent l'ordre de mettre immédiatement fin à toutes les activités déclarant ou autorisant une grève illégale et d'ordonner aux membres de l'unité de négociation de reprendre leurs fonctions;

Les membres de l'unité de négociation du syndicat doivent reprendre immédiatement leurs fonctions et de s'abstenir de participer à des activités de grève illégales;

Le syndicat et ses dirigeants doivent publier un avis écrit, par l'intermédiaire de leur site Web ou par d'autres moyens, à tous les membres d'ici 12 h (HE) le 18 août 2025, indiquant qu'il révoque sa déclaration ou son autorisation d'activités de grève et que tous les membres sont tenus de reprendre leurs fonctions.

La reprise prévue des activités d'Air Canada et d'Air Canada Rouge, qui sont arrêtées depuis le 16 août en raison du conflit de travail du SCFP, a été suspendue le 17 août en conséquence aux activités de grève illégales de la direction du SCFP. Ce qui a mené, selon la société aérienne, à l'annulation des vols de 500 000 clients. Air Canada regrette les répercussions de cette situation sur ses clients et s'engage entièrement à reprendre le service dès que possible. Les clients peuvent trouver plus de renseignements sur les vols à venir ainsi que sur les options de voyage qui s'offrent à eux à l'adresse www.aircanada.com.

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

