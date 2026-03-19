MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ - Pour une deuxième année consécutive, Kruger est fière de figurer au prestigieux palmarès des Meilleurs employeurs de Montréal 2026.

Cette distinction souligne l'attention sincère et continue que l'organisation porte à l'expérience employé, notamment par un environnement de travail sain et stimulant, des pratiques de gestion axées sur l'humain, des occasions de développement professionnel, ainsi qu'un soutien concret pour favoriser le bien-être des employés et de leurs familles. Ce classement régional annuel est présenté par Mediacorp Canada Inc., dans le cadre du concours national des 100 meilleurs employeurs du Canada.

« Cette reconnaissance, pour une deuxième année de suite, confirme que les actions mises en œuvre font une réelle différence pour nos équipes. C'est une fierté qui nous encourage à continuer de bâtir ensemble un milieu de travail respectueux, inclusif et attractif. »

- Eric Ashby, vice-président exécutif et chef de l'Exploitation, Kruger inc.

Les rédacteurs de Mediacorp évaluent les employeurs selon huit critères : milieu de travail, ambiance et vie sociale au bureau, avantages sociaux, financiers et familiaux, vacances et congés, communications internes, gestion du rendement, formation et perfectionnement, ainsi que l'engagement dans la collectivité.

Kruger a toujours eu à cœur d'offrir à ses équipes des perspectives de carrière stimulantes, stables et durables. Au Canada, plus de 3,5 milliards $ ont été investis au cours des 15 dernières années afin de moderniser des équipements, diversifier ses opérations et donner un second souffle à des pôles industriels et énergétiques. Plusieurs autres projets structurants sont aussi en cours afin d'appuyer la croissance de l'entreprise et la pérennité de ses emplois au pays.

Pour en savoir plus sur notre culture, nos valeurs et nos occasions de carrière : Travailler chez Kruger -- Kruger Inc.

À propos de Kruger

Fondée à Montréal en 1904, Kruger est un important fournisseur de produits de papier tissu, de cartonnage 100 % recyclé, d'emballages, de carton ondulé, de produits de pâte et de papier et d'énergie renouvelable. L'entreprise est également l'un des plus grands recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. Société familiale privée, Kruger compte 6 000 employés et ses établissements sont répartis au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador, de même que dans les États du Tennessee, du Maine, de New York, de la Virginie, du Kentucky et du Rhode Island. www.kruger.com

SOURCE Kruger Inc.

RENSEIGNEMENTS : Estelle Lacroix, Conseillère principale, Communications stratégiques, Kruger inc., 438 988-7089, [email protected]