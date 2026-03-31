MONTRÉAL, le 31 mars 2026 /CNW/ - Alors que le Mois national du génie touche à sa fin au Canada, Kruger tient à souligner le rôle essentiel des ingénieurs dans le développement à long terme de l'entreprise, sa transformation et son succès durable. Au cours des 20 dernières années, l'entreprise a mené une transformation en profondeur de ses opérations, portée par l'expertise de ses équipes d'ingénierie, afin de s'adapter à l'évolution des marchés, aux besoins changeants des clients et à l'importance croissante accordée au développement durable.

Durant cette période, l'entreprise a consacré près de 4 milliards de dollars à une restructuration profonde de son empreinte industrielle au Canada. Ces investissements ont notamment permis la conversion et l'expansion d'installations existantes, l'acquisition et la construction de nouveaux actifs manufacturiers et énergétiques, ainsi que la modernisation des équipements, des systèmes et des procédés. Les ingénieurs ont joué un rôle déterminant pour s'assurer que ces investissements à long terme se traduisent par des opérations fiables et performantes.

Dans le cadre de cette transformation, Kruger a fait de l'efficacité énergétique et de la performance environnementale des priorités. Les équipes d'ingénierie ont piloté l'intégration de technologies visant à accroître l'efficacité énergétique, des initiatives d'optimisation des procédés et des solutions d'énergie renouvelable, permettant ainsi de réduire les émissions, d'améliorer la fiabilité des opérations et la compétitivité. Ces efforts s'inscrivent dans l'engagement de l'entreprise à exercer ses activités de manière responsable, tout en continuant de fournir des produits essentiels aux consommateurs et aux entreprises.

Au fil des ans, l'ingénierie a également joué un rôle déterminant pour assurer le fonctionnement sécuritaire, efficace et concurrentiel des installations de Kruger pour les décennies à venir. De la modernisation des chaînes de production à la mise à niveau des infrastructures et des systèmes numériques, les équipes contribuent à ce que les décisions de réinvestissement renforcent la résilience des opérations de l'entreprise au Canada, pour le bénéfice durable des collectivités où elle est présente.

« Les investissements réalisés au cours des 20 dernières années ont jeté des bases solides pour l'avenir », a déclaré Eric Ashby, vice‑président exécutif et chef de l'Exploitation. « Grâce à l'expertise de nos ingénieurs, nous sommes prêts à concrétiser la prochaine vague de projets majeurs. »

À propos de Kruger

Fondée à Montréal en 1904, Kruger est un important fournisseur de produits de papier tissu, de cartonnage 100 % recyclé, d'emballages de carton ondulé, de pâtes et papiers et d'énergie renouvelable. L'entreprise est également l'un des plus grands recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. Société familiale privée, Kruger compte 6 000 employés et ses établissements sont répartis au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador, de même que dans les États du Tennessee, du Maine, de New York, de la Virginie, du Kentucky et du Rhode Island. www.kruger.com

SOURCE Kruger Inc.

RENSEIGNEMENTS : Marie-Claude Tremblay, Directrice, Communications, Kruger inc., 514 297‑1364, [email protected]