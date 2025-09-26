MONTRÉAL, le 26 sept. 2025 /CNW/ - La société Kruger inc., l'une des entreprises manufacturières privées les plus diversifiées en Amérique du Nord, a décroché la médaille d'or dans le cadre de l'évaluation EcoVadis 2025. Ce classement international évalue la performance des entreprises en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE). Avec son meilleur résultat à ce jour (81 %), Kruger s'est taillé une place dans le top 5 % des organisations les mieux notées sur les 150 000 analysées à l'échelle mondiale au cours des 12 derniers mois.

« L'atteinte du niveau or au classement EcoVadis est une reconnaissance dont nous sommes extrêmement fiers et qui confirme la place de Kruger parmi les leaders mondiaux en durabilité. Cette distinction nous inspire non seulement à maintenir le cap, mais à intensifier nos efforts pour les années à venir, dans une perspective de prospérité durable et de création de valeur pour toutes nos parties prenantes. »

- Eric Ashby, vice-président exécutif et chef de l'Exploitation, Kruger inc.

Guidée par des principes de développement durable depuis des décennies, Kruger réalise en continu de nombreux projets visant notamment à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, à améliorer son efficacité énergétique, à accroître l'utilisation de matériaux recyclés dans ses procédés et à diminuer sa consommation d'eau. En parallèle, l'entreprise veille au respect des normes nationales et internationales en matière de durabilité et de droits humains, conformément à son adhésion au Pacte mondial des Nations Unies.

En complément de ces initiatives, Kruger a mené des actions concrètes au cours de la dernière année, incluant :

la restructuration de ses processus de collecte de données ;

l'officialisation de politiques clés ;

la réalisation d'analyses de risques et d'enjeux matériels ;

la mise en œuvre d'une politique d'achats responsables accompagnée d'un suivi rigoureux de la performance de fournisseurs ciblés.

Cette médaille d'or EcoVadis marque un jalon important pour Kruger, qui poursuit son ambitieux parcours d'amélioration continue afin d'optimiser ses pratiques et de réduire son empreinte environnementale à chaque étape de sa chaîne de valeur.

EcoVadis est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de notation RSE, d'analyses comparatives et d'outils collaboratifs pour améliorer la performance des chaînes d'approvisionnement. Son évaluation annuelle couvre quatre grands axes : la protection de l'environnement, le respect des droits humains et du travail, l'éthique et l'approvisionnement responsable.

À propos de Kruger

Fondée à Montréal en 1904, Kruger est un important fournisseur de produits de papier tissu, de cartonnage 100 % recyclé, d'emballages de carton ondulé, de produits de pâte et de papier et d'énergie renouvelable. L'entreprise est également l'un des plus grands recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. Société familiale privée, Kruger compte 6 000 employés et ses établissements sont répartis au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador, de même que dans les États du Tennessee, du Maine, de New York, de la Virginie, du Kentucky et du Rhode Island. www.kruger.com

