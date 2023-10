Confirmant ainsi l'engagement du cabinet envers les entrepreneurs du Québec

MONTRÉAL, le 4 oct. 2023 /CNW/ - KPMG Entreprises privées poursuit sa croissance au Québec avec l'acquisition du cabinet comptable Cloutier+Longtin. Basé sur la Rive-Nord de Montréal, ce dernier fournit des services professionnels de haute qualité en comptabilité et en fiscalité, et a acquis une solide réputation dans leur communauté.

L'acquisition du cabinet Cloutier+Longtin vient ainsi confirmer l'expansion continue de KPMG Entreprises privées, qui se consacre exclusivement aux entrepreneurs, aux entreprises familiales et aux sociétés en plein essor au Québec, et qui compte désormais plus de 300 professionnels sur l'ensemble de la province.

« L'intégration des professionnels de Cloutier+Longtin vient renforcer notre capacité à répondre aux besoins d'accompagnement des entrepreneurs de la Rive-Nord de Montréal, une région stratégique pour notre cabinet », déclare Benoit Lacoste Bienvenue, associé directeur pour la province de Québec chez KPMG. « Cette acquisition, la sixième pour KPMG Entreprises privées au Québec depuis 2020, démontre une fois de plus notre engagement à soutenir les entrepreneurs de la province et à contribuer au développement de leurs communautés. »

« Engagés à contribuer au succès de notre clientèle, nous sommes ravis de notre association à KPMG Entreprises privées, qui nous permettra d'offrir à nos clients une gamme plus étendue de services et l'accès à un réseau mondial de professionnels chevronnés », indique Pierre Cloutier, associé responsable des mandats spéciaux.

« Nous continuerons à déployer notre vision stratégique et notre expérience au service de la croissance des entreprises de nos clients, dans le plus grand respect des normes comptables et fiscales fondamentales », ajoute Chantal Longtin, associée et directrice chez Cloutier+Longtin.

Cette nouvelle acquisition est la plus récente d'une série ayant débuté en 2018, confirmant l'expansion déjà bien entamée du cabinet partout au Québec.

