Cette acquisition place KPMG en bonne position pour aider des organisations canadiennes et mondiales grâce à des jumeaux numériques alimentés par l'IA qui facilitent la planification de scénarios et la prise de décisions intelligente.

VANCOUVER, B.C., le 26 mai 2025 /CNW/ - KPMG au Canada a fait l'acquisition des actifs et des technologies de LlamaZOO Interactive. Ce faisant, le cabinet a renforcé ses capacités de jumeau numérique pour pouvoir offrir aux organisations des systèmes d'intelligence géospatiale fondés sur l'IA et des outils décisionnels de cartographie numérique.

Fort de plus d'une décennie d'expérience en intelligence géospatiale, LlamaZOO propose une plateforme technologique exclusive et une famille de logiciels qui permettent aux organisations de prendre de meilleures décisions plus rapidement grâce à des expériences contextuelles qui intègrent des ensembles de données vastes et complexes dans des jumeaux numériques 2D et 3D.

Les jumeaux numériques reflètent avec précision les objets physiques, ce qui permet aux entreprises d'exploiter des données en temps réel provenant de diverses sources. En simulant des scénarios réels au moyen de l'apprentissage machine et de l'intelligence artificielle, la technologie améliore l'efficience opérationnelle et la productivité grâce à une interface utilisateur intuitive. L'intégration de l'IA facilite la planification de scénarios et la prise de décisions.

« L'ajout de la technologie et du savoir-faire de LlamaZOO permet à KPMG de combiner son expérience en intelligence artificielle avec les technologies de jumeaux numériques 2D et 3D en temps réel. Le cabinet peut ainsi soutenir les organisations canadiennes et mondiales en leur fournissant des outils immersifs qui facilitent la prise de décisions intelligente, la planification de scénarios et l'analyse », affirme Matt Grant, premier directeur, Jumeaux numériques et informatique spatiale, KPMG au Canada.

« Dans un contexte d'incertitude économique et de perturbations commerciales à l'échelle mondiale, la planification de scénarios devient plus importante que jamais pour les organisations canadiennes. La technologie des jumeaux numériques permet d'élaborer des stratégies pour tous les types de scénarios en utilisant les données pour évaluer divers résultats et vous aider à prendre des décisions éclairées plus rapidement, ce qui, au bout du compte, vous permet d'accroître votre productivité et de réduire vos coûts », ajoute-t-il.

M. Grant dirigera le nouveau Centre d'excellence en jumeaux numériques du cabinet. Ce centre appuiera le développement et le déploiement de jumeaux numériques et de systèmes d'intelligence géospatiale pour les clients de KPMG partout au Canada, plus particulièrement dans les secteurs essentiels à la productivité et à l'avenir du Canada en matière d'énergie, d'infrastructure et de commerce, et ailleurs dans le monde.

Charles Lavigne, cofondateur de LlamaZOO qui se joint à KPMG affirme que l'expérience de KPMG en matière de jumeaux numériques, d'intelligence artificielle et d'autres technologies émergentes vient compléter le savoir-faire de LlamaZOO, et que l'acquisition profitera aux organisations canadiennes et mondiales en leur fournissant de nouveaux outils et de nouvelles perspectives pour prendre des décisions d'affaires plus éclairées.

« Avec cette acquisition, la vision commune de KPMG et de LlamaZOO, qui consiste à rendre les organisations canadiennes et mondiales plus agiles, plus novatrices et plus productives, fait un grand pas en avant. Nous sommes impatients de créer ensemble de nouvelles possibilités », dit M. Lavigne.

Marc Low, premier directeur, Innovation et technologies émergentes au Centre Ignition de KPMG à Vancouver et leader, Développement de marchés et relations avec la clientèle en matière d'IA en Colombie-Britannique, affirme que cette acquisition, ainsi que le moteur d'IA agentique récemment annoncé par KPMG, constituent une étape importante dans l'avancement des systèmes d'intelligence d'affaires.

« Les jumeaux numériques sont en train de devenir les plateformes numériques de choix pour l'avenir de l'IA agentique - des environnements où les données du monde réel, l'intelligence géospatiale et l'IA se combinent pour former, tester et déployer des systèmes avec une autonomie croissante. En intégrant la plateforme de LlamaZOO au moteur d'IA agentique de KPMG au Canada, nous aidons les organisations canadiennes et mondiales à renforcer leur résilience opérationnelle et à ouvrir de nouvelles possibilités en matière de planification de scénarios, de simulation et d'intelligence décisionnelle », affirme M. Low.

Ian Wilshaw, associé au sein du groupe Services-conseils transactionnels de KPMG et leader de l'unité administrative Services-conseils dans la RGV, affirme : « En plus d'acquérir la technologie de pointe de LlamaZOO, nous investissons dans une équipe qui a fait ses preuves en matière d'innovation. Grâce à l'accès à la plateforme nationale et à la portée mondiale de KPMG, l'équipe de LlamaZOO sera mieux placée pour innover et prendre de l'expansion au Canada, et pour aider un plus grand nombre d'organisations canadiennes à livrer concurrence en toute confiance. Nous sommes heureux de travailler ensemble et de contribuer à la croissance du dynamique écosystème technologique du Canada ».

L'équipe de LlamaZOO, composée de sept personnes, dont les cofondateurs Charles Lavigne et Kevin Oke, s'est jointe au Centre Ignition de KPMG pour l'innovation et les technologies avancées et travaillera depuis le bureau de KPMG à Victoria.

KPMG au Canada présentera la technologie d'intelligence géospatiale de LlamaZOO au Web Summit de Vancouver, du 27 au 30 mai, au stand E147.

