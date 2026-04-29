Les investissements de KPMG aident à transformer les idées en résultats concrets avec l'IA

MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - KPMG Canada continue d'accroître ses investissements et ses capacités en intelligence artificielle (IA) agentique avec de nouveaux laboratoires d'innovation, des programmes de formation pour les dirigeants, une plateforme de jumeaux numériques et la recherche appliquée, ce qui lui permettra d'offrir des solutions plus percutantes aux organisations canadiennes.

« En tant que cabinet qui place la technologie au premier plan, nous innovons, mettons en œuvre et déployons continuellement de nouvelles avancées en IA et d'autres technologies émergentes afin de pouvoir mieux soutenir les organisations canadiennes et leur donner les moyens de réussir », déclare Stephanie Terrill, associée directrice canadienne, Transformation numérique chez KPMG Canada.

« Ces investissements renforcent notre capacité à produire des résultats améliorés qui augmentent la productivité, réduisent la complexité et créent de nouvelles possibilités pour les organisations canadiennes. Notre engagement en matière d'innovation permet également de nous assurer que notre personnel possède les compétences et les outils pour réussir dans une économie changeante. »

L'élargissement de l'offre de KPMG en matière d'IA agentique comprend le lancement de quatre laboratoires d'IA. Il s'agit d'environnements d'essai sécuritaires et compatibles avec toutes les plateformes où les professionnels de KPMG travailleront en collaboration avec les clients pour créer des solutions d'IA, puis les concevoir et les mettre à l'essai en quelques semaines plutôt qu'après des mois. Les laboratoires d'IA sont conçus pour aider les clients à réinventer leurs flux des travaux et à déterminer où l'IA peut apporter du soutien en matière de recherche, de coordination et de prise de décision. En tant que composante de la gamme de services d'IA agentique de KPMG, ils permettront aux clients de faire ce qui suit :

Expérimenter avec les modèles d'IA de premier plan et d'avant-garde dans un environnement en réseau sécuritaire, contrôlé et indépendant qui est doté de mesures de protection

Acquérir des compétences en IA en suivant des ateliers pratiques, notamment sur le raisonnement, la conception et la direction agentiques

Imaginer et créer des agents d'IA pour des applications pratiques en entreprise

Les laboratoires d'IA ouvriront d'abord à Toronto, à Vancouver et à Calgary, puis à Montréal.

La gamme de services d'IA agentique de KPMG aide les organisations à créer, à concevoir et à gérer des programmes d'IA agentique. Le mélange de stratégie et d'expérience technique qu'elle apporte permet aux clients de dépasser le stade des projets pilotes et d'obtenir des résultats mesurables. Alors que les opérations s'élargissent, les agents d'IA travaillent aux côtés des humains pour accomplir des tâches dans les entreprises. Par exemple, dans un contexte de service à la clientèle, un agent d'IA peut gérer un problème de facturation courant du début à la fin en comprenant la demande du client, en examinant les renseignements sur le compte, en cernant le problème, en trouvant la solution appropriée et en effectuant la transaction avec le client en temps réel.

Autres investissements en IA :

Lancement de l'Académie KPMG IA, un ensemble de formations conçues pour améliorer la connaissance et la maîtrise de l'IA dans les entreprises canadiennes. Offertes sous forme de modules d'autoformation et/ou de séances animées par un formateur, ces formations portent sur des sujets comme le rendement du capital investi, l'adoption responsable et les cas d'utilisation de l'IA agentique. Ce nouveau programme s'appuie sur le Centre de développement des compétences, une initiative conjointe de KPMG et de Microsoft lancée en 2022.

Nomination d'un chef de la recherche en IA, un nouveau poste national nouvellement créé et le premier du genre dans le secteur des services professionnels au Canada. Andrew Forde se servira des plus récents progrès en recherche sur l'IA au Canada pour aider à résoudre de réels défis commerciaux. Il établira également des partenariats avec des universités et des laboratoires canadiens de recherche en IA et agira à titre de porte-parole de KPMG dans les forums publics et privés liés à la recherche en IA et à la commercialisation de cette technologie.

Renforcement des capacités en matière de jumeaux numériques du cabinet grâce à la nouvelle solution GenUI AI. À l'aide d'un modèle d'IA entraîné par KPMG, la plateforme crée des répliques numériques qui permettent aux dirigeants d'entreprise de visualiser les lieux de travail et les actifs physiques sous forme de jumeaux numériques avant leur création. Ces modèles visuels interactifs simulent des scénarios du monde réel, des catastrophes naturelles aux projets d'agrandissement, permettant aux organisations d'évaluer la valeur potentielle des résultats d'un jumeau numérique et d'élaborer des stratégies à l'avance. GenUI AI contient la technologie exclusive de LlamaZOO pour offrir des environnements de simulation dynamiques dans lesquels les entreprises peuvent entraîner et tester les agents d'IA avant leur lancement.

Déploiement d'une vaste gamme d'outils d'IA pour le personnel dans l'ensemble du cabinet. Le déploiement comprend un programme de formation exhaustif à l'échelle du cabinet, y compris l'intégration du cadre IA de confiance de KPMG comme formation obligatoire pour tous les professionnels et associés de KPMG.

« Maintenant plus que jamais, les organisations canadiennes ont besoin d'équipes dignes de confiance pour enrichir leurs opérations axées sur l'IA. Grâce à des investissements en IA agentiquee, à des idées pratiques, à de la formation pour les dirigeants et à la recherche appliquée, KPMG aide les clients à passer de l'expérimentation à l'obtention de résultats commerciaux réels », déclare Walter Pela, leader, Développement de marchés et relations avec la clientèle en matière d'IA chez KPMG Canada.

À propos de KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société à responsabilité limitée, appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales -- Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux --, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez le site kpmg.com/ca/fr.

Pour toute demande d'information de la part des médias, adressez-vous à :

Alannah Page

Service national des communications et Relations avec les médias

KPMG au Canada

306-934-6255

[email protected]

SOURCE KPMG LLP