L'étude révèle que le Canada dispose des actifs et de la capacité fiscale nécessaires pour renforcer sa souveraineté et sa résilience économique, mais il doit accélérer l'exécution des projets à grande échelle

MONTRÉAL, le 22 mai 2026 /CNW/ - Selon une nouvelle étude de KPMG Canada, pour répondre aux ambitions du Canada sur le plan de la défense, il faudra améliorer l'approvisionnement, la préparation de la main-d'œuvre et l'accès aux capitaux. Le rapport préconise une coordination accrue entre l'industrie, les pouvoirs publics, les groupes autochtones et les autres parties prenantes pour accélérer les projets et stimuler la capacité concurrentielle du Canada.

Source : Étude sur l’intérêt national et la défense/analyse de la perception 2026 de KPMG (Groupe CNW/KPMG LLP)

L'étude sur l'intérêt national et la défense (NIDS), qui s'appuie sur les connaissances spécialisées de plus de 70 chefs de file des secteurs de la défense, des capitaux, des infrastructures, du numérique, des chaînes d'approvisionnement, des collectivités et des entreprises, révèle que, bien que le Canada ait réalisé des progrès importants dans l'amélioration de la défense, la souveraineté et la résilience en tant que priorités nationales, la capacité du pays à exécuter rapidement et à grande échelle déterminera si cet élan se transformera en un avantage économique et stratégique durable.

Lorsqu'on les a interrogés sur les principaux points de pression, près des deux tiers (63 %) des dirigeants d'entreprise canadiens ont exprimé leur inquiétude face à la complexité des processus d'approvisionnement et de financement, qui retarde les grands projets d'investissement; par ailleurs, la pénurie de talents qualifiés et l'accès limité au capital et aux incitatifs fiscaux, notamment pour les petites entreprises, compliquent la réalisation des projets et la commercialisation de nouvelles idées.

L'étude survient dans un contexte marqué par une instabilité géopolitique croissante, une concurrence intensifiée pour les ressources critiques et une hausse rapide des dépenses de défense parmi les alliés de l'OTAN. Le rapport soutient que le défi du Canada ne consiste plus à définir son ambition, mais à convertir sa stratégie en capacité.

« Les dépenses de défense peuvent être un puissant moteur économique, en particulier si elles sont utilisées pour bâtir la base industrielle nationale du Canada et stimuler la productivité à long terme, a déclaré Ali Jaffery, économiste en chef, KPMG Canada. « L'orientation du gouvernement est encourageante, mais l'exécution est le véritable test. La prochaine étape est de concrétiser cette ambition. »

Pris ensemble, le budget 2025 du Canada et la Stratégie industrielle de défense (SID) traduisent un virage visant à renforcer la capacité industrielle nationale, à réduire les dépendances stratégiques et à accroître la résilience économique dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, de la souveraineté numérique et de la défense.

Le rapport souligne que la mise en œuvre du SID, combinée à l'accès à de nouveaux capitaux grâce à des initiatives comme la Banque de la défense, de la sécurité et de la résilience de l'OTAN, sera essentielle pour accélérer la réalisation des projets et attirer plus d'investissements privés, tout en comblant des lacunes d'exécution de longue date.

« C'est un moment décisif pour le Canada. La demande mondiale pour des chaînes d'approvisionnement sécurisées, des minéraux critiques, de l'énergie et des capacités de défense augmente rapidement », a déclaré Tim Prince, associé directeur canadien, Clients et marchés, KPMG Canada. « Le Canada est bien positionné pour jouer un rôle plus important afin de répondre à cette demande, mais pour tirer parti de cette occasion, il faudra une meilleure coordination entre les gouvernements, l'industrie et les autres acteurs nationaux afin d'accélérer et d'améliorer la réalisation des projets. »

L'étude met aussi en évidence que les partenariats avec les peuples autochtones sont une condition clé de la mise en œuvre, l'engagement dès le début, la participation à la gouvernance et l'accès au financement étant de plus en plus déterminants.

L'étude sur l'intérêt national et la défense s'inscrit dans un engagement pluriannuel visant à alimenter les discussions et à aider les dirigeants et les gouvernements à passer des idées à l'exécution dans le contexte de l'évolution de l'écosystème canadien de la défense et de la résilience.

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