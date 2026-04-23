MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - Les hauts dirigeants de KPMG sont disponibles pour des entrevues avec les médias à la suite de l'annonce de la mise à jour économique du printemps le 28 avril 2026. Les représentants de KPMG peuvent fournir des renseignements sur un large éventail de priorités et de sujets gouvernementaux qui touchent le milieu des affaires et les Canadiens, car le gouvernement fournit un compte rendu financier de son plan économique.

« En cette période d'instabilité mondiale, le gouvernement et les entreprises doivent travailler ensemble pour renforcer leur résilience économique et mettre à profit nos forces », a déclaré Lucy Iacovelli, associée directrice canadienne, Fiscalité et affaires juridiques, KPMG au Canada. « Cette mise à jour économique doit démontrer une gestion financière responsable tout en diversifiant l'économie, permettant aux entreprises canadiennes de croître et stimulant les investissements. Avec un gouvernement majoritaire à Ottawa, un suivi plus rapide des mesures fiscales en suspens offrirait une plus grande certitude aux entreprises et pourrait aider à ouvrir de nouvelles possibilités. »

Les porte-parole de KPMG sont disponibles pour commenter :

À propos de KPMG Canada

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Directrice, Affaires de la société (Fiscalité et droit)

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Sonja Cloutier-Bosworth

Gestionnaire, Relations avec les médias, Affaires de la société

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SOURCE KPMG LLP