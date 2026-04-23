MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - Les hauts dirigeants de KPMG sont disponibles pour des entrevues avec les médias à la suite de l'annonce de la mise à jour économique du printemps le 28 avril 2026. Les représentants de KPMG peuvent fournir des renseignements sur un large éventail de priorités et de sujets gouvernementaux qui touchent le milieu des affaires et les Canadiens, car le gouvernement fournit un compte rendu financier de son plan économique.
« En cette période d'instabilité mondiale, le gouvernement et les entreprises doivent travailler ensemble pour renforcer leur résilience économique et mettre à profit nos forces », a déclaré Lucy Iacovelli, associée directrice canadienne, Fiscalité et affaires juridiques, KPMG au Canada. « Cette mise à jour économique doit démontrer une gestion financière responsable tout en diversifiant l'économie, permettant aux entreprises canadiennes de croître et stimulant les investissements. Avec un gouvernement majoritaire à Ottawa, un suivi plus rapide des mesures fiscales en suspens offrirait une plus grande certitude aux entreprises et pourrait aider à ouvrir de nouvelles possibilités. »
Les porte-parole de KPMG sont disponibles pour commenter :
|
Sujet
|
Porte-parole de KPMG
|
Mesures fiscales
|
Dino Infanti, associé et leader national, Entreprises privées, Fiscalité
Shaira Nanji, associée, Fiscalité des fusions et acquisitions, KPMG cabinet juridique
Brian Ernewein, conseiller principal du Fiscalité nationale
|
Répercussions économiques et financières et abordabilité
|
Ali Jaffery, associé et économiste en chef
|
Diversification du commerce
|
Lachlan Wolfers, associé et leader national, KPMG cabinet juridique
Joy Nott, associée, Taxes indirectes, Douanes et commerce
|
Projets d'infrastructure
|
Zach Parston, associé et leader national, Services en infrastructure, en projets d'immobilisations et en développement durable
|
Investir au Canada
|
John Cho, associé et leader national, Capitaux privés
Johanna Gerrie, associée, Fusions et acquisitions, Fiscalité
|
Stratégie de défense
|
Peter Graham, associé et leader national, Défense et aérospatiale
Dan Doran, directeur exécutif et responsable national, Défense et sécurité
David Durst, associé responsable, Incitatifs fiscaux
|
Stratégie et réglementation en matière d'IA
|
Stephanie Terrill, associée directrice canadienne, Transformation numérique
Jillian Frank, associée et leader nationale, Transformation juridique, technologie et services gérés, KPMG cabinet juridique
|
Services financiers
|
Geoff Rush, associé et leader national, Services financiers
À propos de KPMG Canada
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société à responsabilité limitée, appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales - Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux -, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada, et il est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.
Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet KPMG est une entité juridiquement distincte et se décrit comme tel. Pour en savoir plus, consultez le site kpmg.com/ca.
Renseignements supplémentaires ou demande d'entrevue :
Nancy White
Directrice, Affaires de la société (Fiscalité et droit)
KPMG Canada
416 777-3306
[email protected]
Sonja Cloutier-Bosworth
Gestionnaire, Relations avec les médias, Affaires de la société
KPMG Canada
416 777-8175
[email protected]
SOURCE KPMG LLP
Partager cet article