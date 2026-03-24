Ce nouveau poste national place KPMG à l'avant-garde du leadership en IA appliquée et renforce l'engagement du cabinet envers l'innovation centrée sur le client.

MONTRÉAL, le 24 mars 2026 /CNW/ - KPMG Canada a nommé Andrew Forde à titre de premier chef de la recherche en IA. Il s'agit d'un nouveau poste national, le premier du genre dans le secteur des services professionnels au pays. La création de ce rôle témoigne de l'engagement de KPMG à faire le lien entre la recherche canadienne en IA de calibre mondial et la valeur commerciale de cette technologie dans le but d'offrir des solutions fondées sur la science aux organisations partout au pays.

Dr. Andrew Forde - KPMG premier chef de la recherche en IA (Groupe CNW/KPMG LLP)

À titre de chef de la recherche en IA, M.Forde se servira des plus récents progrès en recherche sur l'IA au Canada pour aider à résoudre des défis commerciaux réels tout en renforçant la collaboration entre les différents secteurs d'activité, le milieu universitaire et le secteur public.«Le Canada a fait figure de pionnier dans les récentes recherches en IA, mais n'a pas réussi à transformer ce leadership en entreprises et en produits concurrentiels à l'échelle mondiale.Trop souvent, nos percées sont commercialisées ailleurs, au détriment d'un véritable avantage concurrentiel, explique M.Forde.Nous voulons faire le lien entre la recherche canadienne de calibre mondial et les problèmes que nos clients tentent de résoudre.Cela signifie de sortir les idées du laboratoire et de les transformer en cadres, en outils et en approches que les organisations pourront utiliser.»

Associé au sein du groupe Stratégie technologique et transformation numérique de KPMG Canada, M. Forde se spécialise dans l'application de l'intelligence artificielle à des défis commerciaux complexes. Il travaille avec des conseils d'administration et des cadres supérieurs dans les secteurs de l'administration publique, de l'énergie, des services publics, des soins de santé, des télécommunications, des services financiers et des sociétés diversifiées pour favoriser la transformation d'entreprise à grande échelle et l'optimisation opérationnelle grâce à la technologie. Il a commencé sa carrière en tant que chercheur scientifique pour la NASA et a occupé des postes dans le milieu universitaire ainsi que dans les secteurs public et privé. Il a obtenu un doctorat en ingénierie de l'Université de Toronto, où il est également professeur associé en sciences appliquées et en génie.

Dans le cadre de son nouveau rôle, M. Forde tissera également des relations avec des universités et des laboratoires canadiens de recherche en IA. Il agira à titre de porte-parole de KPMG dans les forums publics et privés liés à la recherche en IA et à la commercialisation de cette technologie.

« Nos clients recherchent des solutions d'IA fondées sur des données probantes, et non sur une mode, affirme Stephanie Terrill, associée directrice canadienne, Transformation numérique, KPMG Canada. En créant le poste de chef de la recherche en IA, nous appliquons la rigueur scientifique directement à notre façon de résoudre des problèmes d'affaires complexes et nous transformons la recherche fondée sur des données probantes en solutions utiles, faites au Canada, qui aident nos clients à dégager une plus grande valeur tout en renforçant la compétitivité de notre pays. »

Le savoir-faire de KPMG Canada dans des secteurs tels que les soins de santé, la chaîne d'approvisionnement et les opérations, les services financiers, ainsi que l'administration publique offre une assise solide au mandat de recherche de M. Forde en matière d'IA. Le cabinet combine ses capacités techniques avancées à sa connaissance approfondie du secteur, ce qui le place en bonne position pour aider les organisations canadiennes à utiliser l'IA de manière pratique, explicable et adaptée aux besoins opérationnels réels.

« Cette nomination s'inscrit dans le cadre de l'engagement de KPMG à investir dans les capacités d'IA qui soutiendront les entreprises et les institutions canadiennes à long terme, ajoute Mme Terrill. Nous intégrons la réflexion fondée sur la recherche dans nos solutions d'IA; nous aidons les organisations canadiennes à concrétiser des idées complexes et souvent abstraites afin de générer une réelle valeur économique ici, chez nous. »

À propos de KPMG Canada

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