MONTRÉAL, le 10 oct. 2025 /CNW/ - KPMG au Canada a été reconnu comme chef de file dans l'évaluation 2025 des fournisseurs de services d'IA d'IDC MarketScape pour le Canada*.

Le rapport d'évaluation indique que « l'approche de KPMG pour mettre de l'avant des modèles d'exploitation et d'affaires fondés sur l'IA représente une force stratégique. Cette approche a connu une croissance marquée au Canada, à l'image des stratégies efficaces du cabinet visant à créer de la valeur pour ses clients ».

Le rapport indique aussi que « KPMG bénéficie d'une notoriété établie sur le marché canadien, avec des clients ayant fait l'éloge des résultats, de l'orientation sectorielle, des coûts concurrentiels et de la présence du cabinet partout au Canada. Ses clients se disent grandement satisfaits à l'égard de sa capacité à mettre en œuvre des stratégies d'IA ».

En outre, l'évaluation met en lumière la capacité de KPMG à fournir des solutions d'IA stratégiques, évolutives et fiables dans tous les secteurs.

« Nous croyons que cette reconnaissance témoigne du savoir-faire et de l'expérience considérables de KPMG dans l'adoption et la mise en œuvre de l'IA auprès des organisations canadiennes », indique Stephanie Terrill, associée directrice canadienne, Transformation numérique, KPMG au Canada.

Mme Terrill affirme qu'en se concentrant sur l'intelligence artificielle (renforcement des compétences et formation, gouvernance et gestion des risques, mise en œuvre stratégique), KPMG au Canada se place comme un conseiller de confiance de premier plan auprès des entreprises canadiennes.

« L'IA évolue plus rapidement que jamais et il est essentiel pour les entreprises canadiennes de garder une longueur d'avance. En tant que chef de file reconnu dans le domaine des services d'IA au Canada, le cabinet est fier d'aider les entreprises à croître grâce à des gains de productivité fondés sur l'IA », indique Mme Terrill.

« L'économie mondiale se trouve à un tournant décisif, et la position concurrentielle du Canada est en jeu. KPMG au Canada continuera d'appuyer les entreprises d'ici dans leur parcours d'adoption de l'IA en instaurant la confiance dans la technologie, en augmentant les connaissances en IA et en menant des transformations significatives de la main-d'œuvre partout au pays », ajoute-t-elle.

Jason Bremner, vice-président à la recherche, Services-conseils en TI et Services d'intégration de systèmes chez IDC, souligne que « KPMG met l'accent sur la sécurité et la saine gouvernance des solutions d'IA, grâce à son cadre de référence de l'IA de confiance. Le cabinet mise également sur la création de valeur générée par les investissements en IA, grâce à son savoir-faire sectoriel et son expérience dans les technologies de l'IA. Ces aspects sont au cœur de sa proposition de valeur et s'alignent sur ce que les organisations disent être important pour la réussite des projets d'IA ».

Voici quelques-uns des récents développements de KPMG au Canada dans le domaine de l'IA : lancement du moteur d'IA agentique, élargissement des programmes de formation et d'amélioration des compétences en IA pour les chefs d'entreprise canadiens et les fonctionnaires, acquisition stratégique, adoption de Microsoft Copilot à l'échelle du cabinet et plateformes fondées sur l'IA pour les professionnels de la fiscalité et les professionnels du droit.

Pour en savoir plus sur la façon dont KPMG au Canada a été évalué aux fins du rapport 2025 des fournisseurs de services d'IA au Canada d'IDC MarketScape, veuillez télécharger un extrait du rapport (en anglais).

* IDC MarketScape: Canadian AI Services 2025 Vendor Assessment (document no CA51802124, septembre 2025)

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs d'IDC MarketScape vise à présenter un aperçu de la valeur concurrentielle des fournisseurs de technologie et de services dans un marché donné. La recherche fait appel à un rigoureux système de notation fondé sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui donne lieu à une représentation graphique unique de la position de chaque fournisseur sur le marché. IDC MarketScape fournit un cadre de référence clair pour comparer de manière éloquente les offres de produits et services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs des fournisseurs de technologie. Cette structure fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation exhaustive des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de KPMG au Canada

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet d'audit, de fiscalité et de services-conseils et société à responsabilité limitée, appartient à des Canadiens qui en assurent l'exploitation. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit, et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales -- Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux --, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet membre est une personne morale distincte et indépendante, et se décrit comme tel. Pour plus d'information, consultez le site kpmg.com/ca/fr .

Pour toute demande d'information de la part des médias, adressez-vous à :

Roula Meditskos

Service national des communications et Relations avec les médias

KPMG au Canada

416 549-7982

[email protected]

SOURCE KPMG LLP