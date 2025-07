L'installation de 146 000 pieds carrés à Washington renforce les canaux de distribution de KIOTI

WENDELL, Caroline du Nord, 30 juillet 2025 /CNW/ - KIOTI Tractor, une division de Daedong-USA Inc., a annoncé l'ouverture d'une installation de 146 327 pieds carrés à Tumwater, Wash., son premier emplacement dans la région. Situé à deux milles au sud d'Olympia, le site représente une étape importante dans l'investissement continu de l'entreprise dans son infrastructure nord-américaine.

Le personnel de KIOTI inaugure le nouvel entrepôt de Tumwater.

L'expansion de KIOTI à Tumwater représente un investissement stratégique visant à renforcer le soutien aux concessionnaires et aux clients du Haut-Midwest, du Nord-Ouest du Pacifique et de l'Ouest canadien. L'installation a été mise en service par phases à compter de mai 2025, ce qui a augmenté l'efficacité de la distribution de KIOTI dans la région. Ce déménagement s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus vaste visant à étendre l'empreinte de l'entreprise en Amérique du Nord, en s'appuyant sur l'expansion récente et la croissance de son entrepôt à Milton, en Ontario.

« Alors que nous continuons d'étendre notre présence en Amérique du Nord, le renforcement de nos canaux de distribution demeure une priorité stratégique clé, a déclaré Ryan Kim, chef de la direction adjoint de KIOTI Tractor. « Après avoir évalué nos infrastructures, nous avons fait d'importants investissements pour améliorer la logistique et accroître notre capacité globale. L'entrepôt de Tumwater sert maintenant de plaque tournante dédiée pour soutenir nos concessionnaires et nos clients de l'Ouest. »

L'installation de Tumwater est conçue pour améliorer la logistique et la gestion des stocks. Avec 26 portes de quai et un espace intérieur à hauteur libre de 36 pieds, le site augmente considérablement la capacité de stockage de l'équipement et des pièces de KIOTI. Son emplacement stratégique à Washington simplifiera la distribution, accélérera l'exécution des commandes, améliorera le service et améliorera l'efficacité opérationnelle.

« En positionnant l'installation au cœur du Nord-Ouest du Pacifique, nous offrons à nos concessionnaires un accès plus rapide aux produits et aux pièces dont leurs clients ont besoin, a déclaré Bryan Falkner, directeur du soutien aux produits et des opérations américaines chez KIOTI Tractor. « Il s'agit d'une composante essentielle de notre stratégie à long terme visant à rationaliser et à améliorer notre service et notre soutien à l'échelle de l'Amérique du Nord. »

Pour en savoir plus sur KIOTI Tractor ou pour trouver le concessionnaire agréé KIOTI Tractor le plus proche, visitez KIOTI.com.

À propos de KIOTI Tractor

Depuis plus de 35 ans, KIOTI Tractor est un fournisseur de confiance de tracteurs d'une puissance de 22 à 140 chevaux au service des marchés américain et canadien. Notre gamme complète de produits comprend des tracteurs, des véhicules utilitaires, des tondeuses résidentielles et commerciales à virage nul et de l'équipement de construction compact. La stratégie d'intégration verticale de KIOTI, dont le siège social est situé à Wendell, en Caroline du Nord, et qui compte d'autres centres de distribution au Texas, dans l'État de Washington et au Canada, garantit des produits de haute qualité et une intégration transparente des composants. Nos clients bénéficient d'un vaste réseau de concessionnaires en constante expansion partout en Amérique du Nord, qui se consacre à fournir un service à la clientèle exceptionnel. Pour en savoir plus sur KIOTI et ses produits, veuillez consulter votre concessionnaire agréé KIOTI Tractor ou KIOTI.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2740622/KIOTI_Tractor_Tumwater_Ribbon_Cutting.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1826439/KIOTI_Logo.jpg

SOURCE KIOTI Tractor

PERSONNE-RESSOURCE : Maurice Jones, [email protected], 919 815-8598