Les nouveaux modèles Flow+ offrent une solution hydraulique plus réactive et plus performante

WENDELL, Caroline du Nord, 8 avril 2025 /CNW/ - KIOTI Tractor, une division de Daedong-USA, Inc., lance la technologie Flow+, une avancée en matière de performance hydraulique pour sa gamme d'équipements de construction compacts. Disponibles maintenant, les chargeuses à chenilles compactes Flow+ (TL750) et les chargeuses à direction à glissement (SL750) améliorent les capacités hydrauliques des opérateurs, qui ont besoin de plus d'énergie que le débit standard, sans le coût excessif ou la consommation de carburant des systèmes à débit élevé complet.

KIOTI FLOW+

« Chez KIOTI, nous sommes déterminés à développer des solutions qui maximisent les performances de nos équipements », a déclaré Justin Moe, chef de produit - construction compacte chez KIOTI. « Flow+ comble l'écart entre les systèmes standard et à débit élevé, offrant aux opérateurs la puissance hydraulique nécessaire pour effectuer des tâches plus exigeantes, tout en améliorant la fonctionnalité du moteur, les économies de carburant et la polyvalence globale. »

Conçu pour les accessoires hydrauliques légers à moyens, Flow+ permet aux opérateurs de faire fonctionner les accessoires de façon transparente, comme les coupe-cheveux rotatifs, les tranchées et les souffleuses à neige, tout en soutenant les accessoires à débit standard pour les tâches quotidiennes, ce qui rend votre machine plus polyvalente dans tous les emplois.

Flow+ optimise les performances et la durabilité à long terme en fournissant plus de puissance que les systèmes à débit standard, tout en réduisant la chaleur et l'usure par rapport aux solutions de rechange à débit élevé. Il améliore la productivité en permettant de modifier rapidement les attaches, ce qui réduit au minimum les temps d'arrêt de travail. De plus, sa gestion optimisée de la puissance hydraulique permet de conserver le carburant, prolongeant les heures d'exploitation sans consommation inutile.

Doté d'un bloc d'attelage à cinq ports, de conduites et d'une valve de tube Flow+ dédiées et d'une pompe à engrenages supplémentaire, ce système assure un fonctionnement hydraulique fluide. Avec Flow+, les opérateurs peuvent s'attaquer à un plus large éventail d'applications sur le chantier, tout en veillant au bon fonctionnement et à l'efficacité de leurs chargeuses compactes.

Les nouveaux modèles Flow+ offrent une amélioration importante des performances hydrauliques par rapport aux modèles standard, offrant une puissance et une efficacité accrues pour les tâches exigeantes. Bien que les modèles standard fonctionnent à 3 335 lb/po2 (230 bar) avec un débit hydraulique de 21,9 gpm (82,90 lpm) et de 41,80 hp (31,10 kW), les modèles Flow+ fonctionnent à une pression inférieure de 2 900 psi (200 bar) mais fournissent un débit hydraulique plus élevé de 34,0 gpm (128,80 lpm) et un impressionnant 65,70 hp (46 kW). Ce débit et cette puissance accrus dans les modèles Flow+ se traduisent par une plus grande polyvalence des fixations, une efficacité opérationnelle améliorée et la capacité à gérer facilement des applications plus intensives.

Pour en savoir plus sur Flow+ pour les équipements de construction compacts, communiquez avec un concessionnaire agréé de tracteurs KIOTI ou visitez KIOTI.com.

À propos de KIOTI Tractor

Depuis plus de 35 ans, KIOTI Tractor est un fournisseur de confiance de tracteurs d'une puissance de 22 à 115 chevaux au service des marchés américain et canadien. Notre gamme complète de produits comprend des tracteurs, des véhicules utilitaires, des tondeuses résidentielles et commerciales à virage nul et de l'équipement de construction compact. La stratégie d'intégration verticale de KIOTI, dont le siège social est situé à Wendell, au Caroline du Nord, et qui compte d'autres centres de distribution au Texas et au Canada, garantit des produits de haute qualité et une intégration transparente des composants. Nos clients bénéficient d'un vaste réseau de concessionnaires en constante expansion partout en Amérique du Nord, qui se consacre à fournir un service à la clientèle exceptionnel. Pour en savoir plus sur KIOTI et ses produits, veuillez consulter votre concessionnaire agréé KIOTI Tractor ou KIOTI.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1826439/KIOTI_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2659452/KIOTI_FLOW.jpg

SOURCE KIOTI Tractor

PERSONNE-RESSOURCE : Maurice Jones, [email protected], 984 308-0126