La série CS30 offre une puissante combinaison de confort, de performance et d'efficacité

WENDELL, Caroline du Nord, 14 mai 2025 /CNW/ -- KIOTI Tractor, une division de Daedong-USA, Inc., lance le tracteur sous-compact de la série CS30, doté de la première cabine climatisée installée en usine et du couple le plus élevé de sa catégorie. Le tracteur présente également le couple de moteur le plus élevé de sa catégorie. La nouvelle série combine un confort d'opérateur inégalé, une performance supérieure et une efficacité inégalée, ce qui donne une machine puissante conçue pour accomplir les tâches les plus difficiles.

« La série CS30 change la donne pour les clients qui exigent du confort et des performances dans leur équipement », a déclaré Joel Hicks, gestionnaire de la gamme de produits pour les tracteurs à KIOTI. « Avec le dernier ajout à notre gamme, nous avons relevé la barre en offrant le premier sous-compact de l'industrie avec une cabine climatisée installée en usine. Il s'agit d'un exemple du leadership de KIOTI dans l'élaboration de solutions qui répondent aux besoins des clients. »

Confort révolutionnaire grâce à la première cabine d'usine sous-compacte de l'industrie

La série CS30 établit une nouvelle norme dans la catégorie des tracteurs sous-compacts. La cabine climatisée est équipée d'un système de chauffage et de climatisation, ce qui permet de la faire fonctionner toute l'année, quelles que soient les conditions météorologiques. Les sièges haut de gamme améliorent le confort de l'opérateur même pendant les longues journées de travail. Le système audiovisuel intégré en option, qui est équipé d'un miroir pour téléphone intelligent, de la connectivité Bluetooth et d'une caméra de recul, permet aux opérateurs de rester connectés et en contrôle. Les autres caractéristiques comprennent un espace de stockage suffisant et une réduction du bruit et des vibrations pour une conduite plus fluide et plus silencieuse.

Conçue de façon ergonomique pour une expérience améliorée, la série CS30 est dotée d'une disposition de levier améliorée qui permet un fonctionnement plus intuitif et plus confortable. Les deux pédales hydrostatiques facilitent le passage des mouvements vers l'avant aux mouvements en marche arrière, ce qui réduit la fatigue pendant les longues journées de travail ou les tâches répétitives. Les quatre roues motrices à bouton-poussoir, la direction assistée et le volant inclinable améliorent davantage le fonctionnement de la machine.

Une puissance et une performance supérieures pour des tâches difficiles Veuillez déplacer le ci-dessous.

Conçue pour être performante lors de travaux difficiles, la série CS30 est dotée d'un moteur diesel KIOTI de 1,2 L, d'une puissance de 24,5 chevaux et du couple le plus élevé de sa catégorie à 51,63 lb. Le moteur éprouvé offre une grande puissance tout en réduisant au minimum la consommation de carburant.

Maximiser l'efficacité et simplifier les opérations

Le nouveau tracteur sous-compact est conçu pour être pratique et efficace. La machine CS30 est dotée d'une prise de force intermédiaire et arrière, ce qui permet aux opérateurs d'utiliser plusieurs accessoires simultanément pour une polyvalence accrue tout en travaillant. Pour plus de commodité, les systèmes à connexion rapide en option simplifient l'installation et le détachement d'outils, comme les chargeuses, les pelles rétrocaveuses et les tondeuses moyennes.

Le système KIOTI Connect TMS fournit des alertes et des données de véhicules en temps réel, et des mises à jour de machines en temps réel. Le tableau de bord numérique éclairé fournit aux opérateurs des renseignements essentiels en un coup d'œil, y compris l'état du véhicule, les avertissements et les alertes TMS.

Pour en savoir plus sur la série CS30, communiquez avec un concessionnaire agréé de tracteurs KIOTI ou visitez KIOTI.com.

À propos de KIOTI Tractor

Depuis plus de 35 ans, KIOTI Tractor est un fournisseur de confiance de tracteurs d'une puissance de 22 à 115 chevaux au service des marchés américain et canadien. Notre gamme complète de produits comprend des tracteurs, des véhicules utilitaires, des tondeuses résidentielles et commerciales à virage nul et de l'équipement de construction compact. La stratégie d'intégration verticale de KIOTI, dont le siège social est situé à Wendell, au Caroline du Nord, et qui compte d'autres centres de distribution au Texas et au Canada, garantit des produits de haute qualité et une intégration transparente des composants. Nos clients bénéficient d'un vaste réseau de concessionnaires en constante expansion partout en Amérique du Nord, qui se consacre à fournir un service à la clientèle exceptionnel. Pour en savoir plus sur KIOTI et ses produits, veuillez consulter votre concessionnaire agréé KIOTI Tractor ou KIOTI.com.

