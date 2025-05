Jusqu'à 35 chevaux de puissance supplémentaires, une transmission de pointe et un confort supérieur pour l'opérateur

WENDELL, Caroline du Nord, 21 mai 2025 /CNW/ - KIOTI Tractor, une division de Daedong-USA Inc., est fière de présenter les tracteurs HX1302 et HX1402, les derniers ajouts à sa gamme de tracteurs utilitaires de la série HX. Ces modèles représentent les tracteurs les plus puissants de KIOTI à ce jour, offrant un bond important en matière de performance avec jusqu'à 35 chevaux de puissance de plus que les modèles précédents. Conçus pour des applications exigeantes, les modèles HX1302 et HX1402 sont conçus pour exceller dans les domaines de l'agriculture robuste, de l'écopage, du labourage, de la culture, de l'excavation et du classement.

KIOTI HX 1402

Profitez d'une puissance et d'une efficacité accrues :

Les modèles HX1302 et HX1402 sont dotés d'une boîte de vitesses à la pointe de la technologie, conçue pour une alimentation électrique fluide et efficace. Cette technologie de pointe réduit au minimum la fatigue des opérateurs, tout en offrant une expérience de conduite très réactive. Grâce à des capacités améliorées, ces tracteurs gèrent sans effort les charges lourdes et les accessoires exigeants en puissance. Le robuste système hydraulique à centre fermé offre un impressionnant 44 gallons par minute, assurant un fonctionnement rapide et efficace.

Restez informé et en contrôle grâce au système TMS KIOTI Connect, qui fournit des alertes en temps réel et des données essentielles sur les véhicules. Le tableau de bord numérique illuminé offre des renseignements essentiels en un coup d'œil, y compris l'état du véhicule, les avertissements et les alertes TMS.

Dotés d'une capacité de levage maximale de 8 492 livres et d'un chevalet d'arrimage en trois points de catégorie II, les modèles HX1302 et HX1402 offrent une polyvalence exceptionnelle pour un large éventail d'applications. Atteignez des vitesses allant jusqu'à 25 mi/h, tandis que les freins multiples humides fournissent une puissance d'arrêt fiable. La prise de force arrière polyvalente, avec des vitesses de 540/540e/1 000 tr/min, s'adapte à n'importe quelle tâche.

La base plus lourde des modèles assure une stabilité accrue et réduit au minimum le risque de basculement, offrant un contrôle supérieur sur un terrain difficile. Alimentés par un puissant moteur diesel KIOTI à quatre cylindres refroidi à l'eau, fournissant jusqu'à 140 chevaux-puissance et 120 chevaux-puissance, les modèles HX1302 et HX1402 sont conçus pour gérer les tâches les plus difficiles. La transmission à changement de puissance offre un contrôle infini de la vitesse pour la précision et l'efficacité, tandis que le système hydraulique à haute capacité alimente sans effort les outils exigeants.

Le poste d'opérateur ergonomique est doté d'un siège de luxe, d'un siège d'instructeur standard et de commandes réglables pour maximiser le confort et réduire au minimum la fatigue. Qu'il s'agisse de champs étendus ou de terrains exigeants, la série HX offre un mélange puissant de performance, de précision et de confort.

« Les tracteurs utilitaires HX1302 et HX1402 représentent un progrès important en matière de stabilité, de puissance et de polyvalence, a déclaré Joel Hicks, gestionnaire de la gamme de produits pour les tracteurs à KIOTI. Ces nouveaux modèles permettent aux opérateurs de s'attaquer à des tâches exigeantes dans les domaines de l'agriculture, de la gestion des terres et de l'entretien des terrains. KIOTI demeure déterminée à offrir des solutions novatrices qui permettent à nos clients d'obtenir des résultats exceptionnels. »

À propos de KIOTI Tractor

Depuis plus de 35 ans, KIOTI Tractor est un fournisseur de confiance de tracteurs d'une puissance de 22 à 140 chevaux au service des marchés américain et canadien. Notre gamme complète de produits comprend des tracteurs, des véhicules utilitaires, des tondeuses résidentielles et commerciales à virage nul et de l'équipement de construction compact. La stratégie d'intégration verticale de KIOTI, dont le siège social est situé à Wendell, au Caroline du Nord, et qui compte d'autres centres de distribution au Texas et au Canada, garantit des produits de haute qualité et une intégration transparente des composants. Nos clients bénéficient d'un vaste réseau de concessionnaires en constante expansion partout en Amérique du Nord, qui se consacre à fournir un service à la clientèle exceptionnel. Pour en savoir plus sur KIOTI et ses produits, veuillez consulter votre concessionnaire agréé KIOTI Tractor ou KIOTI.com.

