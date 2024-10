La nouvelle installation améliorera l'efficacité opérationnelle et soutiendra la croissance sur le marché canadien

WENDELL, Caroline du Nord, 29 octobre 2024 /CNW/ - KIOTI Tractor, une division de Daedong-USA Inc., a récemment annoncé sa nouvelle installation d'entreposage à Milton, en Ontario, au Canada. La nouvelle installation augmentera la capacité opérationnelle de KIOTI, ce qui permettra à l'entreprise d'offrir un soutien et un service améliorés aux concessionnaires et aux clients partout au Canada.

Entrepôt KIOTI situé à Milton, en Ontario, au Canada.

Le nouvel entrepôt de Milton soutient la croissance et l'expansion continues de KIOTI sur le marché canadien, et sa taille plus grande permettra à l'entreprise de mieux servir ses concessionnaires au Canada. La nouvelle installation, d'une superficie de 252 424 pieds carrés, est plus de quatre fois la taille de l'emplacement précédent à Mississauga, en Ontario. Cette expansion permettra à KIOTI d'accroître sa capacité d'inventaire, de simplifier la logistique et d'améliorer son efficacité opérationnelle globale.

« Nous apprécions nos clients et concessionnaires canadiens et nous sommes déterminés à améliorer nos capacités pour nous assurer de répondre à leurs besoins et d'offrir le meilleur service possible, a déclaré Jun Bahk, président et chef de la direction de KIOTI Tractor. « Le nouvel entrepôt de Milton marque un développement clé dans la croissance et les activités globales de l'entreprise, représentant notre engagement envers l'innovation et offrant une expérience client exceptionnelle à notre clientèle croissante. »

La nouvelle installation de Milton, en Ontario, offre une gamme de caractéristiques qui permettront à KIOTI de mieux stocker ses stocks de grande capacité et de soutenir sa main-d'œuvre. En plus de ses capacités de distribution, l'installation comprend 3 678 pieds carrés d'espace de bureau, une hauteur libre de 36 pieds et 67 portes de quai, fournissant à KIOTI l'espace et les ressources dont elle a besoin pour croître et prospérer. Cela permettra à l'entreprise d'améliorer ses installations, d'accroître les possibilités de croissance et de développement et d'offrir un environnement de travail plus confortable et plus productif à ses employés de Milton. Grâce à cet espace élargi, KIOTI est bien placée pour poursuivre sa croissance et son succès sur le marché canadien.

Pour en savoir plus sur KIOTI Tractor ou pour trouver le concessionnaire KIOTI Tractor autorisé le plus proche, visitez KIOTI.com.

À propos de KIOTI Tractor

Depuis plus de 35 ans, KIOTI Tractor est un fournisseur de tracteurs de confiance, de 22 à 115 chevaux-vapeur, qui dessert les marchés américain et canadien. Notre gamme complète de produits comprend des tracteurs, des véhicules utilitaires, des tondeuses à virage nul résidentielles et commerciales et de l'équipement de construction compact. Ayant son siège social à Wendell, en Caroline du Nord, et d'autres centres de distribution au Texas et au Canada, la stratégie d'intégration verticale de KIOTI garantit des produits de haute qualité et une intégration transparente des composants. Nos clients bénéficient d'un vaste réseau de concessionnaires en constante expansion partout en Amérique du Nord, qui se consacre à offrir un service à la clientèle exceptionnel. Pour en savoir plus sur KIOTI et ses produits, veuillez visiter votre concessionnaire autorisé de tracteurs KIOTI ou KIOTI.com.

PERSONNE-RESSOURCE : Maurice Jones, [email protected], 919 815-8598