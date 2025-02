Restez informé et prenez le contrôle de vos machines KIOTI avec la nouvelle technologie de surveillance à distance.

WENDELL, Caroline du Nord, 11 février 2025 /CNW/ - KIOTI Tractor, une division de Daedong-USA Inc, annonce le lancement de KIOTI Connect, une application de technologie de véhicule connecté conçue pour améliorer la connectivité, l'efficacité et la tranquillité d'esprit des propriétaires d'équipements KIOTI.

KIOTI Connect fournit aux utilisateurs des informations en temps réel sur les performances et la localisation de leur équipement, ce qui leur permet de prendre des décisions fondées sur des données qui optimisent les opérations. Grâce à l'analyse prédictive avancée alimentée par l'IA, le système anticipe et prévient les éventuels problèmes de maintenance, ce qui permet de réduire les temps d'arrêt et de stimuler la productivité globale. Facile à utiliser, l'application offre un accès transparent aux données essentielles et à l'assistance, garantissant que les propriétaires de machines sont connectés et informés pendant qu'ils travaillent.

« Nous sommes ravis de présenter cet outil d'analyse prédictive alimenté par l'IA pour aider les propriétaires de machines à anticiper et à prévenir les problèmes de maintenance avant qu'ils ne surviennent, augmentant ainsi le temps de fonctionnement et l'efficacité globale, a déclaré Youngjin Son, vice-président senior et directeur de la technologie des produits de Daedong-USA, Inc. et de la division KIOTI Tractor. Conçue pour répondre aux besoins des clients, KIOTI Connect prend en charge la gestion de la localisation et de l'état opérationnel des équipements, ce qui simplifie la possession des machines et permet aux opérateurs de se concentrer sur leur travail. »

L'application KIOTI Connect transforme la façon dont les opérateurs travaillent en leur permettant d'être mieux informés de l'état de la machine en temps réel. L'une des principales caractéristiques de KIOTI Connect est la surveillance en temps réel, qui offre une visibilité immédiate sur l'état de la machine, ce qui permet d'en optimiser l'utilisation. Des alertes proactives rappellent aux opérateurs les tâches d'entretien programmées, comme les vidanges ou le remplacement des filtres à air, ce qui améliore la santé et la durée de vie de la machine. Bientôt, des diagnostics à distance intelligents permettront aux utilisateurs de dépanner et d'identifier les problèmes à distance, ce qui réduira les temps d'arrêt en résolvant rapidement les problèmes.

Les services supplémentaires fournis dans la première phase de l'application comprennent le modèle de langage IA OpenAI. La solution basée sur GPT est conçue pour le secteur agricole, et offre aux clients un moyen efficace d'accéder à un large éventail d'informations relatives aux pratiques agricoles et aux tracteurs.

Les opérateurs peuvent suivre l'emplacement de la machine grâce à leur appareil, mettre en place des géofences personnalisées et activer à distance des inhibiteurs de redémarrage. Grâce à ces fonctionnalités, les clients pourront avoir l'esprit tranquille et rester informés grâce à des alertes sur les mouvements et bien plus encore.

Pour mieux exploiter le potentiel de leurs machines, les propriétaires pourront bientôt utiliser KIOTI Connect pour découvrir les accessoires compatibles ou accéder à des ressources essentielles, telles que les programmes d'entretien, les manuels et les guides de dépannage. KIOTI Connect offre aux opérateurs tout ce dont ils ont besoin pour maximiser les performances et réaliser le travail correctement.

Actuellement, KIOTI Connect est compatible avec les séries RX, HX et les modèles de construction compacte gratuitement pendant les trois premières années, ce qui permet aux utilisateurs d'expérimenter l'ensemble de ses fonctionnalités. À l'issue de la période d'essai, les clients auront la possibilité de poursuivre leur abonnement ou d'interrompre le service.

KIOTI prévoit d'étendre ce service à d'autres gammes d'équipements en 2025, afin d'améliorer encore l'accessibilité et l'efficacité opérationnelle d'une plus large gamme de machines. Pour en savoir plus, visitez KIOTI.com ou téléchargez KIOTI Connect sur l'App Store ou Google Play.

À propos de KIOTI Tractor

Depuis plus de 35 ans, KIOTI Tractor est un fournisseur de confiance de tracteurs d'une puissance de 22 à 115 chevaux, destinés aux marchés américain et canadien. Notre gamme complète de produits comprend des tracteurs, des véhicules utilitaires, des tondeuses résidentielles et commerciales à rayon de braquage zéro et des équipements de construction compacts. La société est basée à Wendell, en Caroline du Nord, avec des centres de distribution supplémentaires au Texas et au Canada. La stratégie d'intégration verticale de KIOTI garantit des produits de haute qualité et une intégration transparente des composants. Nos clients bénéficient d'un vaste réseau de concessionnaires en constante expansion dans toute l'Amérique du Nord, qui se consacre à la fourniture d'un service à la clientèle exceptionnel. Pour plus d'informations sur KIOTI et ses produits, rendez-vous chez votre concessionnaire agréé KIOTI Tractor ou sur KIOTI.com.

