Machines prêtes pour le chantier conçues pour la performance, l'efficacité et la durabilité

WENDELL, Caroline du Nord, 3 juin 2026 /CNW/ - KIOTI Tractor, une division de Daedong-USA Inc., élargit sa gamme d'équipements de construction compacts avec le lancement des mini-excavatrices de la série MX, sa première entrée sur ce marché. Conçues pour l'efficacité et la durabilité, ces nouvelles excavatrices s'appuient sur la dynamique de KIOTI sur le marché de la construction après le lancement réussi de ses chargeuses à direction à glissement SL750 et de ses chargeuses à chenilles compactes TL750.

KIOTI MX Series

La série MX se distingue par son équipement tout-en-un de série qui offre une préparation immédiate sur le chantier, une valeur et une efficacité accrues. La nouvelle série comprend trois modèles conçus pour répondre à un large éventail de demandes sur le chantier : les modèles à bras allongé MX350 et MX350 de la catégorie 3,5 tonnes, et la MX570, une machine de 5,7 tonnes.

« La série MX fournit ce que les entrepreneurs d'aujourd'hui demandent : des équipements immédiatement prêts à l'emploi », déclare Joel Hicks, responsable de la gamme de produits chez KIOTI. « En normalisant les fonctionnalités que les exploitants utilisent tous les jours, nous offrons une valeur ajoutée, une productivité et un coût total de propriété moindre pour les exploitants de divers domaines. »

Bien que d'autres produits puissent avoir des spécifications individuelles plus élevées, ces machines offrent une plus grande valeur en étant équipées d'une lame angulaire, d'un pouce, d'un système hydraulique auxiliaire et d'un raccord rapide mécanique, éliminant ainsi le besoin d'ajouts d'après-vente.

Le système hydraulique multifonction stable et fluide permet des mouvements simultanés précis, ce qui donne aux opérateurs un meilleur contrôle et optimise l'efficacité globale. Les structures renforcées, les composants protégés et les soupapes de maintien de charge favorisent la durabilité à long terme dans les environnements de travail exigeants. Le modèle standard MX350 est doté d'une conception de balançoire à queue zéro, ce qui permet un fonctionnement efficace sur les chantiers confinés. Les autres modèles intègrent une configuration de balancement de queue réduite qui améliore la manœuvrabilité tout en maintenant la stabilité et la performance.

Conçus pour les agriculteurs, les entrepreneurs, les municipalités et les grands propriétaires, ces modèles répondent à la demande croissante d'équipement fiable qui réduit au minimum les temps d'arrêt. Soutenus par le solide réseau de concessionnaires de KIOTI et la distribution de pièces d'un océan à l'autre, ces machines offrent un accès fiable aux pièces pour maximiser la disponibilité et soutenir la propriété à long terme. Avec le lancement des mini-excavatrices de la série MX, KIOTI continue de renforcer son portefeuille d'équipements de construction en offrant des solutions pratiques et prêtes à l'emploi aux professionnels qui valorisent l'efficacité, la durabilité et un soutien fiable.

Pour en savoir plus sur la série MX et la gamme d'équipements de construction compacts KIOTI, communiquez avec un concessionnaire KIOTI agréé ou visitez KIOTI.com.

À propos de KIOTI Tractor

Depuis 40 ans, KIOTI Tractor est un fournisseur de confiance de tracteurs de 22 à 140 chevaux sur les marchés américain et canadien. Notre gamme complète de produits comprend des tracteurs, des véhicules utilitaires, des tondeuses domestiques et professionnelles à rayon de braquage zéro et de l'équipement de construction compact. Ayant son siège social à Wendell, en Caroline du Nord, et comptant des centres de distribution supplémentaires au Texas, à Washington et au Canada, la stratégie d'intégration verticale de KIOTI assure des produits de haute qualité et une intégration fluide des composants. Nos clients bénéficient d'un vaste réseau de concessionnaires en constante expansion partout en Amérique du Nord qui proposent un service à la clientèle exceptionnel. Pour en savoir plus sur KIOTI et ses produits, veuillez visiter votre concessionnaire KIOTI Tractor agréé ou KIOTI.com.

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SOURCE KIOTI Tractor

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