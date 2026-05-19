Les modèles allient technologie de pointe, performance robuste et confort axé sur l'opérateur

WENDELL, Caroline du Nord, le 20 mai 2026 /CNW/ - KIOTI Tractor, une division de Daedong-USA, Inc., a présenté aujourd'hui la nouvelle série de tracteurs compacts CK40, marquant une étape importante alors que l'entreprise célèbre ses 40 années de fourniture d'équipements fiables destinés à un large éventail d'applications résidentielles, agricoles et commerciales.

Tracteur de la série KIOTI CK40.

Conçue pour les clients qui ont besoin des capacités d'un tracteur de plus grande taille dans un format maniable, la série CK40 relève le niveau dans la catégorie des tracteurs compacts en combinant des technologies avancées, des performances améliorées et un confort tout au long de la journée sur une plateforme optimisée pour l'entretien des propriétés et les travaux utilitaires exigeants. Les tracteurs offrent une solution polyvalente aux clients qui ont besoin d'un seul tracteur capable d'effectuer aussi bien la tonte, les travaux avec chargeur, le déneigement que l'entretien général de leur propriété. Avec une forte capacité de levage, des performances hydrauliques améliorées et des fonctionnalités axées sur le confort de l'opérateur, la série CK40 offre des performances fiables dans une conception compacte et facile à utiliser, permettant aux propriétaires d'accomplir davantage de travail avec moins d'efforts.

S'appuyant sur les capacités éprouvées de la série CK20, la série CK40 offre une capacité de levage robuste, un meilleur contrôle des équipements et une stabilité accrue. La durabilité et la polyvalence sont améliorées grâce à un essieu avant renforcé, tandis que le nouveau style de la calandre avant et les phares à DEL améliorent la visibilité et confèrent au tracteur une apparence moderne favorisant une utilisation plus sûre et plus confiante sur les chantiers.

En mettant l'accent sur l'expérience de l'opérateur, tous les modèles de la série CK40 sont dotés d'un tableau de bord LCD couleur de 10,25 pouces, offrant une visualisation claire et une interface numérique haut de gamme. Chaque modèle est équipé d'un moteur diesel KIOTI Stage V à trois cylindres et offre des capacités de montage simultané d'un chargeur, d'une tondeuse centrale et d'une pelle rétro. Parmi les autres points forts figurent un joystick de chargeur monolevier à conception ergonomique, des chargeurs à attache rapide disponibles en option, une fixation pour pelle rétro à quatre points offrant une polyvalence accrue, ainsi qu'un siège à suspension haut de gamme.

Tous les modèles sont livrés prêts pour la télématique et compatibles avec KIOTI Connect, fournissant des données et des diagnostics sur la machine en temps réel afin que les opérateurs sachent en permanence comment leurs équipements fonctionnent. Grâce à un accès pratique aux informations et à l'assistance via une application conviviale, les propriétaires peuvent prendre des décisions de maintenance éclairées et simplifier la gestion à long terme de leur bien.

Les modèles avec cabine sont équipés de série d'un écran de combiné LCD affichant des informations télématiques supplémentaires et comprennent une radio Bluetooth®, un système CVC, ainsi qu'une caméra de recul afin d'accroître la confiance lors des manœuvres dans des espaces restreints.

Les modèles SE améliorent encore davantage le confort de l'opérateur grâce à un volant inclinable et télescopique, une extension du coussin de siège et des pédales de frein doubles. Les modèles SE sont également dotés d'une vanne de levage améliorée qui remplace les commandes d'attelage traditionnelles, offrant un fonctionnement plus fluide de l'attelage trois points. Les télécommandes arrière de série et les points de fixation renforcés améliorent la durabilité et simplifient l'installation dans une variété d'applications.

« Nos clients assument chaque jour un large éventail de tâches exigeantes, et ils ont besoin d'équipements qui peuvent passer d'un travail à l'autre sans sacrifier le confort de l'opérateur », a déclaré Joel Hicks, responsable de la gamme de produits chez KIOTI Tractor. « Alors que KIOTI marque sa 40e année dans l'industrie, la série CK40 s'appuie sur des décennies d'innovation pour fournir la technologie de pointe, la durabilité, les capacités et la conception axée sur l'opérateur dont les propriétaires immobiliers d'aujourd'hui ont besoin. »

La série CK40 reflète l'engagement continu de KIOTI à l'égard d'équipements fiables et confortables, conçus en fonction des besoins réels des propriétaires. Les clients sont invités à communiquer avec leur concessionnaire KIOTI local pour en savoir plus, voir la série CK40 en personne ou planifier une démonstration.

À propos de KIOTI Tractor

Depuis 40 ans, KIOTI Tractor est un fournisseur de confiance de tracteurs de 22 à 140 chevaux sur les marchés américain et canadien. Notre gamme complète de produits comprend des tracteurs, des véhicules utilitaires, des tondeuses domestiques et professionnelles à rayon de braquage zéro et de l'équipement de construction compact. Ayant son siège social à Wendell, en Caroline du Nord, et comptant d'autres centres de distribution au Texas, à Washington et au Canada, la stratégie d'intégration verticale de KIOTI assure des produits de haute qualité et une intégration transparente des composants. Nos clients bénéficient d'un vaste réseau de concessionnaires en constante expansion partout en Amérique du Nord qui proposent un service à la clientèle exceptionnel. Pour en savoir plus sur KIOTI et ses produits, veuillez visiter votre concessionnaire KIOTI Tractor agréé ou KIOTI.com.

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SOURCE KIOTI Tractor

PERSONNE-RESSOURCE : Maurice Jones, [email protected], 919 815-8598