Les nouveaux modèles CS2230 et CS2530 offrent une polyvalence à la gamme KIOTI CS30

WENDELL, N.C., 19 mars 2026 /CNW/ - KIOTI Tractor, une division de Daedong-USA, Inc., a élargi sa gamme de tracteurs sous-compacts CS30 en proposant deux nouveaux modèles avec ROPS : le CS2230 et le CS2530. Plus tôt cette année, KIOTI a fait sensation avec le lancement du modèle CS2530, doté de la première cabine climatisée installée en usine et du couple le plus élevé de sa catégorie. Aujourd'hui, les nouveaux modèles offrent une polyvalence inégalée, tout comme les opérateurs de puissance et de performance attendus de KIOTI.

KIOTI CS30 ROPS (PRNewsfoto/KIOTI Tractor)

« La sortie initiale de la CS30 a été déterminante, offrant un confort et une performance inégalés », a déclaré Joel Hicks, directeur de la chaine de fabrication de produits de la gamme de tracteurs chez KIOTI. « Maintenant, nous misons sur ce succès en proposant encore plus d'options. Peu importe la tâche ou la taille de la propriété, KIOTI propose une solution éprouvée et puissante conçue pour répondre aux besoins de nos clients. »

Les nouveaux modèles avec ROPS offrent une expérience de conduite fluide

Les tracteurs CS2230 et CS2530 à structure de protection contre le retournement (ROPS) élargissent la gamme de la série CS30 avec une polyvalence fiable et ouverte. Dotés d'une transmission hydrostatique réactive pour un contrôle fluide de la vitesse, d'un verrou de différentiel arrière, de quatre roues motrices et de freins à disque humide, ces modèles offrent une maniabilité précise dans une variété d'applications. Le tableau de bord numérique éclairé donne aux opérateurs des renseignements essentiels en un coup d'œil, y compris l'état du véhicule, les avertissements et les alertes TMS.

Conçus pour le confort de l'opérateur, les modèles avec ROPS sont dotés de commandes ergonomiques avec un tableau de bord éclairé pour une meilleure visibilité en basse luminosité. Un siège haut de gamme à dossier haut améliore le confort pendant les longues périodes de travail, assurant ainsi une expérience fluide et productive.

Construit avec la puissance et la performance pour seules priorités

Les tracteurs avec ROPS intègrent les caractéristiques éprouvées de puissance et de performance du modèle CS30 Cabriolet. Pour optimiser l'efficacité, les deux modèles sont dotés de prises de force intermédiaire et arrière avec un système de connexion rapide en option pour prendre en charge un large éventail d'accessoires, ainsi qu'un attelage à trois points de catégorie 1 offrant une capacité de levage de 700 lb.

Destiné aux opérateurs en quête de performances fiables dans un espace réduit, la CS2530 délivre 24,5 chevaux et un couple de 51,63 livres-pied, le plaçant en tête de sa catégorie, le CS2230 délivrant 21 chevaux et un couple de 46,47 livres-pied.

Compatible KIOTI Connect

Les nouveaux modèles sont compatibles avec l'application de service connecté intelligent KIOTI Connect. Cette application permet aux opérateurs d'accéder à un tableau de bord convivial qui affiche les données clés et les mises à jour liées à leurs machines. Les opérateurs bénéficient d'alertes et de données de performance en temps réel pour simplifier les opérations, anticiper les problèmes et maintenir une productivité élevée. Vous pouvez télécharger KIOTI Connect sur App Store et Google Play, avec sa gamme complète de fonctionnalités gratuites pendant les trois premières années.

Pour en savoir plus sur la série CS30, y compris les modèles de cabine et avec ROPS, contactez un concessionnaire KIOTI Tractor agréé ou visitez le site KIOTI.com.

À propos de KIOTI Tractor

Depuis 40 ans, KIOTI Tractor est un fournisseur de confiance de tracteurs de 22 à 140 chevaux sur les marchés américain et canadien. Notre gamme complète de produits comprend des tracteurs, des véhicules utilitaires, des tondeuses domestiques et professionnelles à rayon de braquage zéro et de l'équipement de construction compact. Ayant son siège social à Wendell, en Caroline du Nord, et comptant d'autres centres de distribution au Texas, à Washington et au Canada, la stratégie d'intégration verticale de KIOTI assure des produits de haute qualité et une intégration transparente des composants. Nos clients bénéficient d'un vaste réseau de concessionnaires en constante expansion partout en Amérique du Nord qui proposent un service à la clientèle exceptionnel. Pour en savoir plus sur KIOTI et ses produits, veuillez visiter votre concessionnaire KIOTI Tractor agréé ou KIOTI.com.

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SOURCE KIOTI Tractor

PERSONNE-RESSOURCE : Maurice Jones, [email protected], 984-308-0126