Rendement fiable pour les acheteurs qui achètent pour la première fois des tondeuses à rayon de braquage zéro

WENDELL, N.C., le 25 mars 2026 /CNW/ - KIOTI Tractor, une division de Daedong-USA Inc., a élargi sa gamme de tondeuses à rotation zéro avec la toute nouvelle série ZX, présentant les modèles ZX48 et ZX54. Ces nouveaux modèles d'entrée de gamme ont été conçus pour permettre aux propriétaires et à ceux qui achètent leur première tondeuse à rayon de braquage zéro de découvrir des performances dignes des modèles professionnels. Conçue pour les clients prêts à sortir des magasins de détail à grande surface, la série ZX associe un design éprouvé à la valeur du réseau de concessionnaires de KIOTI.

Série KIOTI ZX (PRNewsfoto/KIOTI Tractor)

« Les nouveaux propriétaires de tondeuses à rayon de braquage zéro, ainsi que les clients à la recherche de l'expertise et de l'assistance d'un concessionnaire compétent, ont besoin d'une tondeuse fiable, facile à utiliser et confortable dès la première tonte », a déclaré Steven Benedict, responsable de gamme chez KIOTI. « La série ZX offre ces avantages, tout en mettant les clients en contact avec un concessionnaire KIOTI de confiance qui fournit des conseils d'expert et un soutien à long terme tout au long de la propriété. »

Conçue pour être durable, chaque tondeuse est équipée de pneus BIG BITE™ qui améliorent la traction et la stabilité sur différents terrains. Qu'il s'agisse d'un terrain plat ou d'un terrain accidenté, les pneus aident à maintenir la maîtrise, tout en réduisant le patinage des roues pour une coupe plus sécuritaire et plus efficace. Les deux modèles sont équipés d'un moteur Kawasaki et d'une boîte-pont Hydro-Gear® pour un fonctionnement souple et réactif ainsi qu'une grande maniabilité.

Un réservoir de carburant de 4,5 gallons minimise les temps d'arrêt et permet aux opérateurs de rester productifs avec moins d'arrêts de ravitaillement. Le confort de l'opérateur est également un élément clé du design de la série ZX. Un siège haut de gamme offre un soutien et un amortissement accrus pour réduire la fatigue pendant de longues périodes d'utilisation.

Ensemble, ces caractéristiques font des nouvelles tondeuses des options fiables pour les opérateurs qui recherchent le plus de valeur. La série ZX combine la fiabilité et la performance pour lesquelles KIOTI est reconnu avec des caractéristiques axées sur le confort et la durabilité qui améliorent l'expérience de l'opérateur.

Pour en savoir plus sur la série ZX et la gamme KIOTI à rotation zéro, communiquez avec un concessionnaire KIOTI agréé ou visitez KIOTI.com.

À propos du tracteur KIOTI

Depuis 40 ans, KIOTI Tractor est un fournisseur de confiance de tracteurs de 22 à 140 chevaux qui dessert les marchés américain et canadien. Notre gamme complète de produits comprend des tracteurs, des véhicules utilitaires, des tondeuses à braquage zéro résidentielles et commerciales et de l'équipement de construction compact. Basée à Wendell, en Caroline du Nord, avec des centres de distribution supplémentaires au Texas, à Washington et au Canada, la stratégie d'intégration verticale de KIOTI garantit des produits de haute qualité et une intégration fluide des composants. Nos clients bénéficient d'un vaste réseau de concessionnaires en constante expansion partout en Amérique du Nord, qui se consacre à offrir un service à la clientèle exceptionnel. Pour en savoir plus sur KIOTI et ses produits, veuillez visiter votre concessionnaire KIOTI Tractor agréé ou KIOTI.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2942381/KIOTI_Tractor_KIOTI_ZX_Series.jpg

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SOURCE KIOTI Tractor

CONTACT : Maurice Jones, [email protected], 919-815-8598