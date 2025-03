OTTAWA, ON, le 8 mars 2025 /CNW/ - Le respect des relations découlant de traités joue un rôle fondamental dans la réconciliation et dans le rétablissement du lien de confiance entre les communautés des Premières Nations et le Canada.

Aujourd'hui, Wilfred King, chef de Kiashke Zaaging Anishinaabek, et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de CanNor, ont annoncé la conclusion d'un règlement financier dans la revendication de la Première Nation contre le Canada relativement à des terres de réserve issues d'un traité. Il s'agit d'une étape importante pour promouvoir la réconciliation et renouveler les relations de nation à nation.

La revendication de terres de réserve issues d'un traité de Kiashke Zaaging Anishinaabek est liée à une promesse faite lors de la signature du traité Robinson-Supérieur, en 1850. Dans sa revendication, la Première Nation demande des terres de réserve en vertu du traité, ainsi qu'une indemnité financière.

Obtenu par le dialogue et la coopération, ce règlement élaboré conjointement prévoit que le Canada versera une indemnité financière à la Première Nation et reconnaît également que Kiashke Zaaging Anishinaabek est partie au traité. Les travaux à long terme en vue d'un règlement relatif aux terres se poursuivent entre la Première Nation, l'Ontario et le Canada.

« Nous venons de franchir une étape essentielle dans nos efforts communs visant à honorer une promesse issue d'un traité, à faire progresser la réconciliation et à renouveler la relation de nation à nation avec Kiashke Zaaging Anishinaabek. Le règlement des revendications par le dialogue est la bonne chose à faire. Cette indemnité, due à juste titre à la Première Nation, contribue à régler sa revendication et à bâtir un avenir meilleur pour la communauté et les prochaines générations. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

Faits en bref

Kiashke Zaaging Anishinaabek a déposé une revendication particulière auprès du Canada en 2001 et une revendication relative à la frontière avec l' Ontario en 2010, puis a intenté un litige pour leur revendication relative aux réserves visées par les traités contre l' Ontario et le Canada devant les tribunaux en 2016.

une revendication relative à la frontière avec l' en 2010, puis a intenté un litige pour leur revendication relative aux réserves visées par les traités contre l' et le Canada devant les tribunaux en 2016. Le règlement annoncé aujourd'hui répond à la revendication de Kiashke Zaaging Anishinaabek contre le Canada par le versement d'une indemnité financière.

Le 22 février 2025, les membres de Kiashke Zaaging Anishinaabek ont approuvé, par vote, le règlement, qui a ensuite été signé par la Première Nation et le Canada.

Kiashke Zaaging Anishinaabek, l' Ontario et le Canada s'efforceront de parvenir à un règlement négocié entre les trois parties afin de tenir la promesse du traité concernant les terres de réserve.

et le Canada s'efforceront de parvenir à un règlement négocié entre les trois parties afin de tenir la promesse du traité concernant les terres de réserve. Kiashke Zaaging Anishinaabek, l' Ontario et le Canada continueront de collaborer en vue de trouver des solutions communes et équilibrées. Les parties fourniront des mises à jour aux personnes concernées et consulteront celles-ci au fur et à mesure que les étapes clés seront franchies à la table des négociations.

