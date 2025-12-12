Proposée à partir de 38 995 $, l'EV4 est actuellement la voiture uniquement électrique la plus abordable au Canada.

En tant que toute première berline compacte entièrement électrique de Kia, elle offre aux Canadiens un design audacieux et innovant et des technologies de pointe à un prix abordable.

Elle inspire une grande confiance grâce à une autonomie électrique estimée de 552 km pour la version Wind traction avant à autonomie prolongée.

La philosophie de design « Les opposés réunis » combine les attributs du monde naturel et du monde humain pour conférer au véhicule une apparence moderne et expressive.

Le rechargement de 10 à 80 % est possible en seulement 29 ou 31 minutes (en fonction de la taille de la batterie) à l'aide d'un chargeur CC rapide, grâce à la plateforme électrique de 400 V et au port de chargement NACS (norme de chargement nord-américaine).

Il s'agit du premier modèle Kia doté du système de freinage régénératif variable i-Pedal 3.0 de Kia.

L'EV4 2026 (à traction avant) est disponible à la commande dès maintenant et la version à traction intégrale arrivera au Canada plus tard en 2026.

TORONTO, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Kia Canada annonce l'arrivée de la toute nouvelle berline électrique EV4 qui viendra renforcer sa gamme de véhicules électrifiés et élargir l'attrait et l'adoption des véhicules électriques au Canada. Dotée d'un design audacieux, de technologies de pointe, d'une excellente autonomie et d'un prix répondant aux divers besoins des clients, l'EV4 est la première berline électrique proposée par Kia à l'international. Les véhicules destinés au marché canadien seront fabriqués en Corée du Sud à l'usine Autoland Gwangmyeong EVO de Kia.

2026 Kia EV4 (Groupe CNW/Kia Canada Inc.)

La toute nouvelle Kia EV4 représente une avancée de taille et rendra la mobilité électrique plus abordable pour les Canadiens. La première berline électrique internationale de Kia offre une alternative appréciable sur un marché dominé par les VUS, tout en proposant l'autonomie, les équipements et l'expérience de conduite que les clients modernes exigent. En lançant l'EV4, Kia confirme sa volonté d'accélérer l'adoption des véhicules électriques dans le monde et s'est employée à la rendre attractive par son intérieur soigneusement conçu, son chargement rapide, sa connectivité de pointe et ses nombreuses technologies d'aide à la conduite. L'arrivée de l'EV4 marque non seulement l'évolution de la gamme des véhicules électriques de Kia, mais également une étape supplémentaire vers un avenir plus innovant et plus durable pour les conducteurs canadiens.

« La Kia EV4 est la première berline entièrement électrique abordable, destinée aux consommateurs canadiens qui recherchent un excellent rapport qualité-prix, sans sacrifier les technologies de pointe, le style moderne et l'expérience de conduite d'une berline, » précise M. David Sherrard, directeur général de la planification stratégique de Kia Canada. « L'arrivée de l'EV4 confirme l'engagement de Kia à proposer des solutions de mobilité électriques abordables sur le marché canadien. »

Design extérieur et intérieur

Inspiré du thème innovant « Le pouvoir de progresser » de la philosophie « Les opposés réunis » de Kia, le design de l'EV4 inclut plusieurs éléments reconnaissables, notamment les phares Starmap. Partageant un air de famille avec les modèles EV6 et EV9 précurseurs de Kia, la toute nouvelle berline compacte entièrement électrique redéfinit audacieusement l'apparence des berlines en général. Par son avant allongé, sa silhouette élancée et son arrière bicorps, l'EV4 adopte un profil unique et sportif et introduit une nouvelle typologie de design pour le segment.

Moderne et expressif, le visage de l'EV4 est encadré de phares avant verticaux et de l'éclairage Star Map de Kia, devenu la marque de fabrique des modèles électrifiés de la marque. Les phares avant à petites DEL carrées et l'éclairage d'accueil dynamique optionnels constituent une exclusivité dans ce segment. Enfin, la nouvelle interprétation du museau de tigre de Kia donne à l'EV4 une personnalité audacieuse, inspirée par la technologie moderne.

À l'arrière, les feux verticaux et le pare-chocs élégant rappellent l'avant et accentuent la présence et la largeur du véhicule vu de dos. Chaussée de jantes arrière de 17 po (pour les versions Light/Wind) ou de 19 po (pour les versions de Wind Premium à GT-Line Limitée), l'EV4 présente une posture sportive et assurée.

La version GT-Line de l'EV4 inclut des éléments de design exclusifs, afin de créer une identité encore plus dynamique que celle des autres versions. Les pare-chocs en forme d'aile à l'avant et l'arrière sont modernes et puissants, tandis que les jantes de 19 pouces à motifs triangulaires accentuent le caractère sportif et futuriste de l'ensemble.

Tout comme « Les opposés réunis » rassemblent les éléments de l'extérieur, le design de l'habitacle de l'EV4 fusionne les thèmes divergents de la nature, de l'humanité et de l'industrie. L'intérieur moderne est parsemé de contrastes inattendus de formes, de couleurs et de matières.

Agencé autour d'une interface flottante et d'un volant à deux rayons, l'intérieur minimaliste s'adresse aux conducteurs qui apprécient la simplicité et l'aspect pratique et souhaitent faciliter la transition entre un véhicule à moteur à combustion interne (MCI) et un véhicule électrique. Extrêmement pratique, l'habitacle de l'EV4 se concentre sur le confort, l'espace, la commodité et les matériaux de qualité, tout en offrant un espace impressionnant tant pour les occupants que pour le chargement. L'expérience de la cabine est également sublimée par l'éclairage d'ambiance dynamique proposé en option.

Groupe propulseur et performance

Construite sur la plateforme E-GMP à chargement rapide de 400 V de Kia, l'EV4 propose deux choix de batterie : une batterie à autonomie standard de 58,3 kWh (sur la version Light) ou une batterie à autonomie prolongée de 81,4 kWh (sur les versions Wind, Wind Premium, GT-Line et GT-Line Limitée). Ces deux batteries alimentent un moteur avant de 150 kW générant 201 chevaux pendant un maximum de 552 km.

Autonomie de la batterie à autonomie standard pour la version Light = 391 km

Autonomie de la batterie à autonomie prolongée pour la version Wind à traction avant = 552 km

Autonomie de la batterie à autonomie prolongée pour la version Wind Premium à traction avant = 515 km

Autonomie de la batterie à autonomie prolongée pour la version GT-Line / GT-Line Limitée = 488 km

Kia a priorisé l'aérodynamisme afin d'optimiser la performance et l'économie d'énergie. Une protection intégrale sous la carrosserie contribue à optimiser le débit et le mouvement de l'air sous le véhicule, permettant d'obtenir un coefficient de traînée aussi faible que 0,23 Cd.

À l'aide d'un chargeur rapide CC, on peut recharger la batterie de l'EV4 de 10 à 80 % en environ 29 minutes (pour la batterie de 58,3 kWh de la version Light) ou 31 minutes (pour la batterie de 81,4 kWh des versions Wind, Wind Premium, GT-Line et GT-Line Limitée). Facilement accessible, le port de chargement NACS inclus de série est situé à l'avant, du côté du passager.

Sur la route, l'EV4 profite d'un châssis perfectionné conçu pour assurer un haut niveau de confort et de raffinement tout en préservant une dynamique de conduite engageante. Des jambes de force MacPherson spécifiques aux véhicules électriques à l'avant, des bras multiples à l'arrière et des renforts ajoutés à plusieurs sections importantes de la carrosserie maximisent l'agilité et la tenue de route dans les virages.

Le tout dernier système i-Pedal 3.0 de Kia aide les conducteurs à contrôler la vitesse du véhicule et à l'arrêter en utilisant uniquement la pédale de l'accélérateur. Fonctionnant de concert avec le freinage régénératif intelligent et adaptatif de l'EV4, ce système récupère l'énergie générée par le freinage qui serait autrement gaspillée. Par rapport à l'ancienne version i-Pedal 2.0, il inclut trois niveaux de freinage régénératif, une fonction i-Pedal en marche arrière et une mémorisation i-Pedal qui conserve les paramètres du conducteur au redémarrage.

Pratique et polyvalente, l'EV4 propose, en option, les nombreux avantages de la fonction V2L. Cette fonction permet de rediriger le flux d'électricité du véhicule pour alimenter des appareils externes compatibles, notamment certains ordinateurs portables, des lampes d'éclairage et de petits appareils électroniques.

Commodité et connectivité

L'EV4 regorge de contenus novateurs qui renforcent la commodité et la connectivité des occupants, et ce, avant même qu'ils ne s'assoient dans le véhicule. En effet, la clé numérique 2.0 optionnelle de Kia permet, par le biais d'un téléphone intelligent ou d'un appareil mobile compatible, d'activer à distance plusieurs fonctions, dont le verrouillage et le déverrouillage des portières et le régulateur de la température, de chez soi, du bureau ou lorsqu'on s'approche du véhicule.

Le centre de pilotage connecté (ccNc) de Kia s'affiche sur près de 30 pouces, sur deux écrans de 12,3 pouces et un écran de 5 pouces contrôlant le régulateur de vitesse. L'EV4 est également dotée, de série, des fonctionnalités sans fil Apple Carplay et Android Auto.

Le confort est également accentué par les sièges avant chauffants, le régulateur de température automatique à deux zones, les bouches d'aération du climatiseur à l'arrière, un pare-brise à protection acoustique et, en option, les sièges avant refroidis par air, la mémorisation de la position du siège du conducteur et le volant chauffant.

Technologies perfectionnées d'aide à la conduite

L'EV4 est équipée d'une large panoplie de fonctions d'aide à la conduite (ADAS), notamment la conduite assistée sur autoroute 2 (HDA2) optionnelle de Kia, conçue pour utiliser les limites de vitesse enregistrées du navigateur sur certaines routes et autoroutes à accès contrôlé. Dans certaines conditions, ce système ajuste automatiquement la vitesse du véhicule à la limite de vitesse indiquée (si cette fonction est activée) et conserve une distance sécuritaire avec un véhicule détecté à l'avant.

Pour aider le conducteur à rester attentif aux conditions routières, l'EV4 canadienne sera équipée de série de l'avertisseur de perte d'attention du conducteur, de l'assistance d'évitement de collision frontale, de l'assistance au suivi de voie 2, de l'assistance d'évitement des collisions dans les angles morts et en option, de l'assistance intelligente au stationnement à distance.

Enfin, la fonction de détection des mains sur le volant (HOD), offerte de série, détecte le contact entre les mains du conducteur et le volant pour déterminer si le conducteur tient correctement son volant. Les avertisseurs ADAS peuvent être activés ou désactivés au besoin.

Prix de la Kia EV4 2026 :

Light, traction avant, autonomie standard : PDSF de 38 995 $

Wind, traction avant, autonomie prolongée : PDSF de 42 995 $

Wind Premium, traction avant, autonomie prolongée : PDSF de 45 495 $

GT-Line, traction avant, autonomie prolongée : PDSF de 48 495 $

GT-Line Limitée, traction avant/traction intégrale, autonomie prolongée : PDSF de 51 995 $

L'EV4 2026 peut dès aujourd'hui être commandée auprès des concessionnaires Kia de tout le pays.

Pour obtenir davantage d'informations sur la Kia EV4, veuillez visiter https://www.kia.ca/fr/vehicles/ev4

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 190 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de près de 200 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

