TORONTO, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Kia Canada a l'immense fierté d'annoncer un engagement financier de 750 000 $ auprès de Deuxième récolte, la plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada, dans le but de soutenir la lutte contre l'insécurité alimentaire d'un océan à l'autre. Réalisé dans le cadre du programme Communautés en mouvement de Kia, l'investissement sur trois ans assurera la distribution de repas aux personnes dans le besoin, réduira le gaspillage alimentaire et soutiendra la récupération de nourriture sur l'ensemble du territoire, entraînant un changement réellement quantifiable pour les communautés du pays.

L'investissement de 750 000 $ fournira directement plus de 3,75 millions de repas aux Canadiens en situation critique, évitera l'émission d'environ 5,7 kilos de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et empêchera le gaspillage d'au moins 2,4 milliards de litres d'eau. Kia Canada et Deuxième récolte collaboreront également pour sensibiliser le grand public, soutenir les efforts locaux de récupération alimentaire et faire parvenir l'aide aux Canadiens et Canadiennes qui en ont besoin dans toutes les régions du pays.

« Pour Kia Canada, le mouvement ne signifie pas simplement fabriquer des autos qui permettent aux gens de se déplacer d'un point A à un point B, » explique M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l'exploitation de Kia Canada. « Pour nous, cela consiste à inspirer les gens, à les aider à avancer et à renforcer les communautés. En mettant notre programme Communautés en mouvement au service de Deuxième récolte, nous contribuons à la lutte essentielle contre l'insécurité alimentaire de notre pays, tout en nourrissant les personnes dans le besoin pour qu'elles puissent devenir plus fortes. »

En collaboration avec les banques alimentaires locales, les organismes caritatifs et les partenaires communautaires canadiens, Deuxième récolte simplifie la récupération, la sécurisation et la distribution de la nourriture vers les personnes en difficulté. En évitant le gaspillage des surplus alimentaires et en les redirigeant vers celles et ceux qui en ont vraiment besoin, l'organisation contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à conserver les ressources naturelles limitées, soutenir les objectifs écologiques et fortifier la résilience du pays.

« L'engagement de Kia Canada est un exemple puissant de la façon dont les entreprises peuvent faire bouger les choses et les changer à long terme, » affirme Mme Lori Nikkel, présidente-directrice générale de Deuxième récolte. « Ensemble, nous nourrissons les communautés, protégeons la planète et bâtissons un avenir plus durable. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Kia pour son soutien visionnaire. »

Dans le cadre de ce partenariat, Kia Canada et Deuxième récolte encourageront les Canadiens et les Canadiennes à rejoindre le mouvement en leur proposant des occasions de s'impliquer. L'objectif de cette sensibilisation à grande échelle consistera également à souligner l'impact du projet sur la communauté et à mettre en œuvre des solutions durables pour motiver le changement.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 199 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de près de 200 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

Qui est Deuxième récolte

La plus grande organisation de récupération alimentaire au Canada, Deuxième Récolte est et un chef de file international de la lutte contre le gaspillage alimentaire et la redistribution des aliments périssables. L'organisation récupère les surplus alimentaires des milliers d'entreprises qui composent la chaîne d'approvisionnement et les redistribue aux organismes à but non lucratif de chaque province et territoire. Ce faisant, elle empêche l'émission nocive de gaz à effet de serre, tout en améliorant l'accès à la nourriture de millions de Canadiens et Canadiennes en situation de précarité alimentaire. En plus de la récupération et de la redistribution alimentaire, Deuxième récolte s'implique activement auprès des législateurs, ainsi que dans la recherche, la formation et la sensibilisation. Par le biais de ses rapports novateurs, notamment « La crise évitable du gaspillage alimentaire », elle génère des données et des conseils indispensables à la mise en place de politiques publiques sur la gestion durable de la nourriture et à la sensibilisation du grand public.

Deuxième récolte est déterminée à motiver le changement systémique, à remodeler les politiques et les pratiques pour réduire le gaspillage alimentaire et son impact sur le changement climatique, et à soutenir les communautés en leur fournissant la nourriture dont elles ont besoin.

