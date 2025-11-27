Les réservations en ligne commencent le 4 décembre

Les réservations pour le Kia EV5 2025 seront possibles en ligne le 4 décembre 2025 à 14 h HNE

Le prix de détail suggéré du véhicule au Canada commencera à 43 495 $

L'EV5 sera disponible en traction avant et traction intégrale et proposera neuf versions et options différentes

TORONTO, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Kia Canada a annoncé le prix et le lancement des réservations de son nouveau VUS attendu avec grande anticipation, le Kia EV5. Kia offre ainsi aux Canadiens une première occasion de commander ce nouveau VUS entièrement électrique. Proposé en exclusivité au Canada sur le marché nord-américain, l'EV5 intégrera le segment automobile le plus populaire du pays et sera le premier de trois véhicules électriques Kia abordables qui arriveront au Canada en 2026.

« Nous avons créé neuf versions différentes du Kia EV5, afin d'offrir aux Canadiens des choix qui correspondent à leurs préférences spécifiques » a déclaré M. Elias El-Achhab, chef de l'exploitation et vice-président de Kia Canada. « L'EV5 entièrement électrique intégrera le segment des VUS le plus populaire du pays et incarnera une véritable révolution. Ce VUS simplifiera la vie des familles modernes en leur donnant accès aux technologies et au confort qu'elles exigent. »

La puissance du choix, le choix de la puissance

Les clients de l'EV5 auront un grand éventail de choix, en particulier pour le groupe propulseur. Ils pourront choisir entre deux tailles de batteries : l'une à autonomie standard de 60,3 kWh sur la version Light, et l'autre à autonomie prolongée de 81,4 kWh dès la version Wind. Disponible en traction avant ou intégrale, l'EV5 saura s'adapter à tous les styles de conduite et aux conditions météorologiques canadiennes. Enfin, il sera équipé d'un port NACS (compatible avec les normes de chargement nord-américaines) qui permettra aux propriétaires d'utiliser un plus grand nombre de bornes de chargement dans tout le pays.

Un design reconnaissable et imposant

Basé sur la philosophie de design « Les opposés réunis » de Kia, le design de l'EV5 s'inspire du pilier « Audace pour la nature ». Empruntant de nombreux éléments stylistiques au luxueux EV9, l'EV5 arborera une ressemblance marquée avec ce véhicule phare, notamment dans sa silhouette structurée et sa posture confiante.

Doté de la calandre en « museau de tigre » signature de Kia et des phares Star Map tridimensionnels très reconnaissables, l'EV5 se démarquera résolument des autres véhicules sur la route. De profil, sa silhouette sculptée et dynamique lui confère une prestance digne et un volume imposant, mis en valeur par les magnifiques jantes en alliage de 18, 19 ou 20 pouces. L'homogénéité de l'ensemble se poursuit jusqu'à l'arrière du véhicule, où les feux arrière combinés et l'aileron allongent le véhicule tout en accentuant son aérodynamisme. L'EV5 sera disponible en huit couleurs extérieures différentes, dont deux nouveautés pour Kia : le Rouge magma et le Bleu glacé.

L'inspiration au carrefour du sport et du luxe

L'allure sportive de l'extérieur de l'EV5 est transposée à l'intérieur, où de nombreux éléments luxueux rehaussent l'atmosphère. Comme tous les autres véhicules électriques de Kia, l'EV5 intégrera dix matériaux écologiques que la marque a adoptés pour innover et moderniser les intérieurs des véhicules, des surfaces douces au toucher et un aspect minimaliste. En pénétrant dans l'habitacle, le conducteur sera accueilli par un écran panoramique de près de 30 pouces qui lui permettra d'accéder à toutes les fonctionnalités pratiques et technologiques de l'EV5. Les cinq occupants seront logés en tout confort, car les matériaux utilisés et les larges dégagements pour les épaules et les jambes optimisent le bien-être. L'atmosphère sera personnalisable grâce à un éclairage d'ambiance optionnel pouvant être modifié en fonction des goûts et du style des occupants. L'habitacle regorge d'espaces de rangement, et, puisque le mécanisme de changement de vitesse est intégré à la colonne de direction, la console centrale est particulièrement spacieuse. La capacité de l'espace de chargement est généreuse, surtout lorsque les sièges de la deuxième rangée sont rabattus pour former un plancher complètement plat, et un espace sous le capot avant est prévu pour accueillir des petits articles comme un adaptateur ou un câble de chargement.

Prix du Kia EV5 2027 :

Light, traction avant : PDSF de 43 495 $

Wind, traction avant : PDSF de 47 495 $

Wind, traction intégrale : PDSF de 49 995 $

Land, traction avant : PDSF de 49 995 $

Land, traction intégrale : PDSF de 52 495 $

GT-Line, traction avant : PDSF de 55 495 $

GT-Line, traction intégrale : PDSF de 57 995 $

GT-Line Limitée, traction avant : PDSF de 58 995 $

GT-Line Limitée, traction intégrale : PDSF de 61 495 $

L'EV5 2027 sera d'abord disponible dans les versions Wind, traction avant à GT-Line Limitée, traction intégrale, puis la version Light, traction avant arrivera dans le courant du quatrième trimestre 2026. L'autonomie électrique officielle sera confirmée dans le courant du premier trimestre 2026. Les véhicules destinés au marché canadien seront fabriqués dans l'usine Autoland Gwangju de Kia, située en Corée du Sud.

Les personnes qui le souhaitent pourront réserver leur Kia EV5 2027 en ligne à partir du jeudi 4 décembre à 14 h HNE sur kia.ca. Les spécifications complètes et les prix sont dès maintenant publiés sur kia.ca/fr/vehicles/ev5/specs et les visiteurs et visiteuses peuvent s'inscrire pour obtenir un rappel de la date de réservation du 4 décembre.

