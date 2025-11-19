La PV5 de Kia remporte le titre de « Fourgonnette internationale de l'année 2026 »

Une première et une victoire : la première fourgonnette entièrement électrique de Kia, la PV5, remporte le prix le plus prestigieux du secteur des véhicules commerciaux légers.

Choisie à l'unanimité par 26 journalistes internationaux, spécialisés dans les véhicules commerciaux

Première fourgonnette asiatique et premier modèle coréen à remporter le titre de « Fourgonnette internationale de l'année »

Récompensée pour son innovation technologique, son efficacité énergétique, sa sécurité de pointe et ses excellentes performances environnementales

La PV5 Cargo Long a également prouvé son utilité sur le terrain en établissant le record du monde GUINESS WORLD RECORDSMC pour la fourgonnette électrique transportant un chargement complet ayant parcouru la distance la plus longue sans rechargement.

SÉOUL et FRANCFORT et LYON, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Kia Corporation a annoncé que sa PV5 électrique a été nommée « Fourgonnette internationale de l'année 2026 », une première tant pour la marque et que pour un constructeur automobile coréen. Présenté le 19 novembre lors du gala IVOTY du salon français SOLUTRANS 2025 de Lyon, le prix a été octroyé à l'unanimité par 26 célèbres journalistes internationaux, spécialisés dans les véhicules commerciaux.

Établi en 1992, le prix IVOTY (fourgonnette internationale de l'année) est reconnu comme étant le prix international le plus prestigieux du secteur des véhicules commerciaux légers (VCL). Les gagnants sont sélectionnés après une évaluation rigoureuse visant à déterminer la façon dont ils contribuent à l'amélioration de la productivité sur le terrain et à l'avancement du segment des VCL. Parmi les critères pris en compte, on retrouve l'innovation technologique, l'efficacité énergétique, la sécurité et les performances environnementales.

Se démarquant des six autres véhicules en lice, la Kia PV5 s'est illustrée en devenant la première fourgonnette électrique asiatique et le premier modèle coréen à mériter cet honneur. En 34 années d'existence, ce prix a été octroyé à seulement deux marques asiatiques.

« Nous félicitons Kia d'avoir remporté le 34e prestigieux Prix de la Fourgonnette de l'année, » a précisé M. Jarlath Sweeney, président du jury du Prix de la Fourgonnette internationale de l'année. « La Kia PV5 entièrement électrique établit de nouvelles normes en matière d'innovation, d'économie d'énergie et de capacités dans le segment des véhicules commerciaux légers. Elle allie des performances sans émission, une polyvalence exceptionnelle et un sens pratique inégalé dans un véhicule qui redéfinira les attentes des entreprises à la recherche d'une fourgonnette moderne. Déjà connue pour ses véhicules particuliers primés, la marque Kia propose maintenant des véhicules commerciaux qui auront un impact tout aussi important au sein de l'industrie. »

Le leadership international de Kia dans le domaine des véhicules électriques, déjà lancé lorsque l'EV6 et l'EV9 ont remporté le titre de Voiture internationale de l'année, se concrétise avec la PV5. Établissant de nouvelles normes dans le secteur des véhicules commerciaux, la marque réaffirme sa vision qui consiste à proposer une mobilité électrique de pointe dans différents segments automobiles.

Reconnaissant de cet honneur, M. Ho Sung Song, président et chef de la direction de Kia Corporation, a déclaré : « Kia est depuis longtemps à la tête de l'innovation électrique et la PV5 introduit avec force cette innovation dans l'espace des véhicules commerciaux. Nous avons conçu la PV5 en prenant en compte les besoins de nos clients commerciaux et en nous efforçant de créer un véhicule pratique qui intègre les attributs de la marque Kia par son design moderne et raffiné et sa grande polyvalence. La PV5 transforme également la production traditionnelle des VCL grâce à un système de fabrication par convoyeur et cellules intégrés qui favorise un processus de modification du véhicule. Voir la Kia PV5 nommée Fourgonnette internationale de l'année dès sa sortie est un honneur exceptionnel. Cela renforce notre certitude que nous pouvons redéfinir ce segment et continuer de façonner l'avenir de la mobilité électrique intelligente et durable pour les entreprises du monde entier. »

M. Marc Hedrich, président et chef de la direction de Kia Europe, a ajouté : « Le prestigieux prix de la Fourgonnette internationale de l'année est un immense honneur et un soutien énorme de la part des journalistes les plus respectés du secteur des VCL, surtout lorsqu'on sait que les premiers véhicules viennent seulement d'arriver en Europe. Kia vient d'intégrer le marché des VCL et cette réussite confirme que nous sommes prêts à offrir une ingénierie, un design et une polyvalence qui renforceront notre statut de fournisseur de solutions de mobilité. Nous remercions sincèrement le jury d'IVOTY pour cette reconnaissance et tous les employés et employées de Kia pour leur dévouement. »

Une fourgonnette électrique efficace

La PV5 est le premier VCL électrique de Kia et le premier modèle de sa gamme de PBV (véhicules commerciaux spécialisés). Fabriquée sur une plateforme spécialisée, connue sous le nom de plateforme internationale électrique et modulaire pour véhicules de service (E-GMP.S), la PV5 offre une autonomie électrique maximale (WLTP) de 416 km pour la version Cargo Long et de 412 km pour la version à 5 places assises. Sa batterie peut être rechargée de 10 à 80 % en seulement 30 minutes environ grâce à un port de chargement CC rapide, et elle peut transporter jusqu'à 790 kg. En parcourant 693,38 km avec une seule charge électrique, la PV5 a également établi un record du monde GUINESS WORLD RECORDSMC pour « la plus longue distance parcourue sans rechargement par une fourgonnette légère électrique transportant un chargement complet ».

Extrêmement polyvalents sur le terrain, le système flexible et l'architecture à plancher plat de la PV5 permettent de configurer la section supérieure de multiples façons, qu'il s'agisse d'accueillir du chargement, des passagers ou de convertir le véhicule pour différentes utilisations. À l'intérieur, les interfaces numériques perfectionnées intègrent un assistant IA, des services de gestion des parcs et une application permettant de maximiser les heures d'utilisation et de conduite.

Pour répondre aux besoins des entreprises, la PV5 propose trois choix de batterie (43,3 kWh, 51,5 kWh et 71,2 kWh), ainsi que des composants extérieurs modulables réduisant la complexité des réparations. Dotée d'une entrée basse, d'un plancher de chargement plat et de points de fixation intégrés, elle s'avère extrêmement pratique et facilement modifiable.

La conception du véhicule privilégie également la sécurité grâce à une structure de carrosserie renforcée à répartition multiple des charges, une utilisation généreuse d'acier à haute résistance et des protections de batterie spécifiques. Plusieurs systèmes perfectionnés d'aide à la conduite, y compris un écran panoramique et l'assistance au maintien de voie, favorisent une conduite sécuritaire dans les environnements commerciaux achalandés.

Au-delà de technologies de pointe, les ingénieurs de la PV5 ont suivi un processus de développement informé par les rétroactions des clients. Dès le départ, Kia a collaboré étroitement avec les opérateurs commerciaux, afin que la conception du véhicule, la configuration modulaire de la carrosserie, les interfaces numériques et la simplicité d'entretien correspondent effectivement aux besoins des secteurs de la logistique, de la livraison et de la mobilité. Cette approche informée par les clients se poursuivra au fur et à mesure que Kia étendra sa gamme de PBV dans le but d'alimenter une croissance commerciale durable et l'innovation à long terme de la mobilité.

M. Sangdae Kim, vice-président directeur et chef de la division des PBV de Kia Corporation, a ajouté : « Kia a lancé sa division des PBV en 2022 avec l'ambition de redéfinir le marché des VCL par l'innovation, l'une des valeurs phares de Kia. La Kia PV5 est l'incarnation de cette vision et recevoir le Prix de la Fourgonnette internationale de l'année avec notre tout premier modèle VCL confirme que nous avançons dans la bonne direction. La PV5 a été conçue en écoutant attentivement nos clients et chaque détail a été pensé pour répondre aux vrais besoins des entreprises. Ce prix marque une étape importante, mais notre volonté d'offrir une valeur qui a du sens pour nos clients continuera de motiver les futurs modèles de notre gamme de PBV. »

La PV5 est actuellement disponible dans toute l'Europe en versions Cargo Long et 5 places. Les versions Châssis Cabine, Cargo Standard (L1H1) et Toit surélevé (L2H2) viendront s'ajouter en 2026. De nouveaux modèles, notamment les PV7 et PV9 de plus grande taille, étofferont à l'avenir la gamme des PBV de Kia qui souhaite proposer prochainement un écosystème complet de PBV innovants.

