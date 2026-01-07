Record annuel de 94 622 véhicules vendus en 2025, une augmentation de 9,2 % par rapport à 2024

Les ventes atteignent des sommets inédits avec près de 1 493 973 livraisons, dont 500 000 au cours des 6 dernières années

Les véhicules les plus populaires au Canada, le Seltos, le Sportage et la K4, ont tous atteint des records historiques en 2025

TORONTO, le 7 janv. 2026 /CNW/ - Pour la troisième année consécutive, Kia Canada pulvérise ses records de vente annuelle. La marque enregistre cette année un total impressionnant de 94 622 livraisons, ce qui représente une augmentation de 9,2 % par rapport à l'année 2024.

Au vingtième anniversaire de son arrivée au Canada, Kia atteignait la marque d'un million de véhicules vendus. L'entreprise a depuis accéléré son expansion en vendant près de 500 000 unités au cours des 6 dernières années, forte d'une réputation en grande partie renforcée par les modèles électrifiés de qualité lancés sur le marché pendant cette période.

« Notre réussite depuis le lancement de notre nouvelle image de marque est exceptionnelle et indique clairement que les produits et les services de Kia répondent réellement aux besoins de nos clients, » confirme M. Elias El-Acchab, vice-président et chef de l'exploitation de Kia Canada. « Pour 2026, Kia s'engage à permettre aux Canadiens d'accéder à des solutions de mobilité diversifiées qui correspondront réellement à l'évolution de leurs besoins. »

Les VUS de Kia restent les plus populaires, alors que le Sportage et le Seltos se placent en tête avec 23 906 et 21 276 unités respectivement. En troisième place, on retrouve la K4 qui, depuis son lancement au 4e trimestre 2024, a déjà comblé 13 984 conducteurs et conductrices. Ensemble, ces modèles représentent 54 % du total des ventes de 2025, chaque modèle ayant atteint un record annuel absolu.

En 2026, Kia poursuit son engagement envers l'électrification des transports au Canada. En cours d'acheminement vers toutes les concessions Kia, l'EV4 est la voiture électrique la plus abordable sur le marché. Prévu un peu plus tard dans l'année, l'EV5 sera quant à lui le VUS électrique le plus abordable de son segment. Ces deux modèles seront exposés lors du Salon de l'Auto de Montréal en janvier et du Salon canadien international de l'Auto de Toronto en février.

Pour obtenir les dernières nouvelles sur les produits et les services de Kia, visitez www.kia.ca.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 200 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de près de 200 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

SOURCE Kia Canada Inc.