Le Kia EV9 continue d'engranger des récompenses et est nommé « Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année » par l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

Canadian Black Book déclare Kia gagnante du titre de Meilleure valeur résiduelle globale pour ses véhicules électriques

Ces dernières nominations soulignent l'engagement de la marque Kia envers le développement et la création de véhicules électriques à la fine pointe du design et de la technologie, destinés aux clients du monde entier

TORONTO, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Association des journalistes automobiles du Canada a nommé le Kia EV9 « Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année 2026 ». Près de trois ans après son lancement, le Kia EV9 a déjà à son actif près de 50 prix internationaux et continue d'être reconnu par la critique.

Elias El-Achhab, vice-président et chef de l'exploitation de Kia Canada, a déclaré : « Nous sommes très honorés que l'Association des journalistes automobiles du Canada ait reconnu l'EV9 de la sorte. De plus, la mention de Canadian Black Book confirme nos efforts et motive notre engagement à offrir des véhicules électriques de qualité sur lesquels les Canadiens peuvent vraiment compter. »

Evan Williams, président de l'AJAC, a ajouté : « Nous félicitons Kia et son EV9 pour sa victoire du titre de « Véhicule utilitaire électrique canadien de l'année 2026 ». Depuis deux ans, l'EV9 est tout proche de la victoire, et cette année, une qualité essentielle aux conducteurs canadiens l'a propulsé en première place. Le prix de départ de l'EV9 est resté le même depuis trois ans, et ce véhicule électrique familial qui était déjà extraordinaire offre maintenant un rapport qualité-prix encore plus exceptionnel. »

Où s'est tenue la cérémonie et quels véhicules participaient?

Les gagnants ont été dévoilés lors du Salon canadien international de l'Auto à Toronto. Tous les véhicules d'année modèle 2026 étaient admissibles à participer au prix, notamment :

Les modèles entièrement nouveaux pour 2026,

Les modèles existants récemment modernisés,

Les modèles similaires à ceux de l'année précédente.

Qui est le jury?

Le jury est composé de 50 membres respectés de l'AJAC et le prix est reconnu sur l'ensemble du marché canadien. Plus de 600 bulletins ont été remplis et l'EV9 a été choisi comme le VUS électrique canadien de l'année.

Quels résultats Kia a-t-elle obtenus lors de précédents prix AJAC?

Cette récente victoire reflète le succès que connaît Kia depuis plusieurs années. Depuis 2005, l'AJAC a octroyé aux véhicules Kia 14 prestigieux prix de catégorie et un prix de Voiture de l'année. En voici quelques exemples :

Voiture de l'année 2019 - Kia Stinger

Véhicule utilitaire vert de l'année 2018 - Kia Niro

Voiture verte de l'année 2015 - Kia Soul EV

Kia a-t-elle reçu d'autres prix pendant la cérémonie?

Kia a également obtenu un prix de Canadian Black Book pour la Meilleure valeur résiduelle globale pour une marque, dans la catégorie des véhicules électriques.

Ce prix récompense :

La demande prévue à long terme pour le véhicule,

La rétention attendue de la valeur de revente,

La confiance dans la stratégie des véhicules électriques de Kia.

Où les Canadiens peuvent-ils découvrir les derniers véhicules électriques de Kia?

La gamme évolutive des véhicules électriques de Kia, incluant l'EV9, la toute récente EV4, et le futur EV5, sera exposée lors du Salon canadien international de l'Auto du 13 au 22 février 2026.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de près de 200 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

