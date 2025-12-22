La K4 à hayon est la version polyvalente de la berline K4, arborant un toit flottant distinctif et un espace de chargement adaptable.

Le style de carrosserie bicorps offre l'un des plus grands dégagements arrière à la tête et aux jambes du secteur et un espace de 629 L derrière les passagers arrière.

Un moteur optionnel de 1,6 litre à turbocompresseur et 4 cylindres générant 190 chevaux associé à une suspension plus sportive accentuant le plaisir de conduite, et une empreinte plus courte améliorant l'agilité .

Au Canada, la K4 à hayon est proposée à partir de 24 795 $, soit une différence de 500 $ avec la version berline qui commence à 24 295 $.

TORONTO, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Kia Canada a annoncé le prix et la disponibilité de la toute nouvelle K4 à hayon 2026. Destinée aux personnes actives ayant besoin de beaucoup d'espace pour leur famille, leurs aventures ou leurs animaux familiers, la K4 à hayon offre les mêmes équipements haut de gamme que la berline K4 et ajoute un espace intérieur plus grand et plus flexible. Agile et maniable grâce à sa faible longueur hors tout, elle constitue un choix particulièrement bien adapté à la conduite en ville, tout en gérant sans difficulté les longs trajets. La K4 à hayon doit arriver dans les concessions en janvier 2026 et sera exposée lors des salons internationaux de l'Auto de Montréal et de Toronto.

« La K4 à hayon ajoute un haut niveau de flexibilité et de polyvalence à notre populaire gamme K4, » a déclaré M. David Sherrard, directeur général de la planification stratégique de Kia Canada. « Qu'il s'agisse de l'espace de chargement adaptable ou du moteur à turbocompresseur sur certaines versions, la K4 à hayon répond aux besoins des Canadiens et des Canadiennes qui désirent conduire une auto fonctionnelle sans compromettre le style. »

Un nouveau look pour la K4

Inspirée par les proportions audacieuses et la posture large et assurée de la berline, la K4 à hayon affiche sa propre identité par son magnifique toit flottant qui se prolonge élégamment jusqu'au hayon arrière. Accentuant sa présence dynamique, son profil athlétique et fluide incarne la philosophie de design de Kia, connue sous le nom « des opposés réunis ». Bien que sa longueur ait été réduite de 280 millimètres par rapport à la version berline, la K4 à hayon conserve le même dégagement aux jambes pour les passagers arrière. De plus, elle ajoute à l'arrière un pouce de dégagement à la tête, se positionnant ainsi en tête de segment dans ces deux catégories. Son espace de chargement pratique et polyvalent mesure 629 L derrière les sièges arrière et peut s'étendre à 1 680L en rabattant les dossiers à plat.

Conservant les éléments de design principaux de la version berline, la K4 à hayon arbore des phares avant et des feux arrière verticaux à DEL inspirés de l'EV9 primé. Les poignées arrière camouflées et intégrées au pilier C soulignent ses proportions sportives et renforcent son profil musclé. Réservée exclusivement à ce modèle, la couleur extérieure jaune pétillant permettra à celles et ceux qui le souhaitent de se distinguer encore davantage à bord de leur K4 à hayon.

Comme c'est le cas des autres modèles GT-Line Turbo de la gamme K4, la K4 GT-Line à hayon intègre des éléments de design uniques qui accentuent son caractère sportif. Elle est notamment dotée d'un voyant à trois rayons, de palettes de changement de vitesse et de jantes en alliage de 18 pouces, ainsi que de couvercles de rétroviseurs, de seuils latéraux et d'arches de roue noirs lustrés. De plus, la version GT-Line Turbo est ornée de phares à projecteur à DEL carrés et de phares antibrouillard à DEL optionnels et propose, de série, un toit ouvrant à commandes électriques et des freins de 16 pouces à l'avant.

Une intégration fluide, un confort haut de gamme

Tout comme celui de la version berline, le poste de pilotage de voiture connectée (ccNC) optionnel de la K4 à hayon est agencé intuitivement autour de deux écrans totalisant près de 30 pouces et offre des technologies poussées. La connexion sans fil Apple CarPlay et Android Auto, incluse de série sur toutes les versions à hayon, assure la connexion d'un téléphone intelligent pendant le trajet. Diverses options sont également disponibles, notamment un chargeur de téléphone sans fil, une chaîne stéréo Harman Kardon et une clé numérique 2.0 à bande ultralarge permettant d'utiliser un appareil intelligent compatible comme une clé virtuelle.

Sur la route

Comme la berline K4, la K4 à hayon propose, de série, un moteur de 2,0 litres générant une puissance de 147 chevaux et un couple de 132 lb-pi, couplé à une transmission à variation intelligente (IVT).

Le moteur optionnel de 1,6 litre à turbocompresseur produit une puissance de 190 chevaux et un couple de 195 lb-pi dirigés aux roues par une boîte automatique à 8 vitesses. Les modèles GT-Line Turbo de la K4 à hayon sont les seuls à être équipés d'une suspension plus sportive offrant une tenue de route encore plus agile que les autres versions.

Commodité supérieure pour le conducteur

La K4 à hayon inclut également les mêmes systèmes ADAS de Kia que la berline et offre, entre autres, l'assistance au maintien de voie (LKA) et le régulateur de vitesse intelligent avec arrêt/démarrage (SCC S&G).

En option sur les versions GT-Line Turbo, l'assistance aux manœuvres d'évitement peut, dans certaines situations, aider le conducteur à contourner des obstacles quand l'espace est suffisant, tandis que la conduite assistée sur autoroute 2 (HDA-2) fonctionne sur certaines autoroutes pour maintenir une distance de sécurité avec les autres véhicules et conserver la K4 à hayon au milieu de sa voie.

D'autres systèmes de sécurité comme l'avertisseur de risque de collision dans les angles morts (BCW), l'avertisseur de présence latérale arrière (RCTA), l'assistance d'évitement de collision dans les angles morts (FCA-BCA), l'écran de visualisation des angles morts (BVM), l'écran panoramique (SVM) et l'avertisseur de distance de stationnement sont proposés en option.

Prix de détail suggéré de la Kia K4 à hayon 2026

LX: 24 795 $

EX: 27 595 $

EX+: 29 095 $

EX Premium: 30 995 $

GT-Line Turbo: 32 595 $

GT-Line Turbo Limitée: 35 595 $

Prix de la Kia K4 berline 2026

LX: 24 295 $

EX: 27 095 $

EX+: 28 595 $

EX Premium: 30 495 $

GT-Line Turbo: 32 095 $

GT-Line Turbo Limitée: 35 095 $

La K4 à hayon 2026 sera disponible dans les concessions Kia à partir de janvier 2026. Ce véhicule sera produit par l'usine de Kia au Mexique.

