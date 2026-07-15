Kia Canada présente l'EV5 GT, disponible à la commande dès aujourd'hui

EV5 GT adopte des garnitures Kia vert fluo et des jantes plus grandes, tout en proposant la traction intégrale et des performances plus intenses. i

Le PDSF de la version GT au Canada commence à 63 495 $.

L'EV5 GT arrivera, accompagnée d'autres versions à traction intégrale, à la fin du trimestre.

TORONTO, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Kia Canada a le plaisir d'annoncer que l'EV5 GT est maintenant disponible à la commande. Destiné aux amateurs de performance, le GT ajoute une dimension plus sportive à ce VUS familial, sans sacrifier la fonctionnalité et la capacité qui font déjà la réputation de l'EV5. De plus, les versions à batterie à autonomie prolongée et à traction intégrale sont prévues d'ici la fin du trimestre, offrant aux Canadiens une option polyvalente et capable de gérer de nombreuses conditions et situations de conduite.

EV5 GT

2027 Kia EV5 GT (modèle international illustré)

Adoptant la même philosophie de design que les EV6 GT et EV9 GT, l'EV5 GT sera décoré des mêmes garnitures vert fluo sur les étriers de frein, les sièges en cuir synthétique et en tissu suédé, ainsi que sur le tableau de bord thématique et le bouton d'activation des performances GT, monté sur le volant. À l'extérieur, la version GT sera chaussée de jantes en alliage de 20 pouces et de pneus Michelin. La batterie de 81,4 kWh génère une puissance de 302 chevaux et un couple de 354 lb-pied donnant accès à des performances époustouflantes et instantanées dès le démarrage. Les clients passionnés de performance peuvent commander ce modèle auprès de l'usine chez un concessionnaire Kia certifié EV.

L'EV5 GT est proposé dans les couleurs suivantes : Blanc neige nacré, Gris gravité, Noir fusion, Ivoire argenté, Rouge magma et Bleu océan foncé.

EV5 à traction intégrale

L'EV5 est maintenant disponible avec de nombreuses options en traction avant ou intégrale. Les clients peuvent ainsi prioriser leurs besoins spécifiques en ajoutant la traction intégrale à leur version préférée (sauf avec la version Light à traction avant) pour seulement 2 500 $. Propulsées par une batterie au lithium-ion de 81,4 kWh, les versions à traction intégrale génèrent une puissance combinée de 261 ch et un couple combiné de 284 lb-pi et peuvent parcourir jusqu'à 439 kilomètres environ.

Prix de l'EV5 2027 :

Version PDSF Prix tout inclusii Light traction avant 43 495 $ 46 209 $ Wind traction avant 47 495 $ 50 209 $ Wind traction intégrale 49 995 $ 52 709 $ Land traction avant 49 995 $ 52 709 $ Land traction intégrale 52 495 $ 55 244 $ GT-Line traction avant 55 495 $ 58 209 $ GT-Line traction intégrale 57 995 $ 60 709 $ GT-Line Limitée traction avant 58 995 $ 61 745 $ GT-Line Limitée traction intégrale 61 495 $ 64 246 $ GT traction intégrale 63 495 $ 66 247 $

Avec les équipements d'usine, les versions Light à traction avant (prévues pour la fin de 2026), Wind à traction avant, Wind à traction intégrale et Land à traction avant sont admissibles au Programme d'abordabilité des véhicules électriquesiii qui offre un incitatif à la vente pouvant atteindre 5 000 $. Pour en savoir plus, rendez-vous chez un concessionnaire Kia certifié EV ou visitez www.kia.ca.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 200 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de près de 200 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

i Comparé aux autres modèles de l'EV5.

ii Le prix inclut : Des frais de transport de 2 185 $; la taxe sur le climatiseur de 100 $; et un maximum de 314 $ pour les autres frais, taxes et obligations applicables (qui peuvent varier d'une région à l'autre et d'un détaillant à l'autre). Les frais d'immatriculation et d'assurance, ainsi que les taxes de vente applicables, sont en supplément. Les concessionnaires peuvent définir leurs propres prix. Une commande auprès de l'usine pourrait être requise. Veuillez consulter votre concessionnaire pour obtenir tous les détails.

iii Pour être admissible à la subvention proposée par le Programme d'abordabilité des véhicules électriques, la valeur finale de la transaction doit être égale ou inférieure à 50 000 $, et elle n'inclut pas les garanties prolongées, les produits d'assurance, les pneus d'hiver, les chargeurs de niveau 2, les frais d'inspection et de livraison, les frais de financement et de location-bail, les acomptes, la valeur d'un véhicule échangé ou tout incitatif gouvernemental, réduction, taxes ou frais.

SOURCE Kia Canada Inc.

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