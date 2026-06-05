Kia Canada annonce les porteurs officiels de ballon de match qui représenteront le Canada lors de la Coupe du Monde de la FIFA(MC)

Kia Canada a sélectionné 13 jeunes Canadiens qui participeront à l'aventure d'une vie lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 MC

Sept jeunes ont représenté le Canada lors de la Coupe Kia des porteurs officiels de ballon de match

Six jeunes ont été choisis par le biais du programme « Récits inspirants » de Kia

TORONTO, le 5 juin 2026 /CNW/ - En tant que fier partenaire de la FIFA, Kia Canada a l'immense plaisir d'annoncer les 13 jeunes Canadiens qui ont été choisis comme porteurs officiels de ballon de match (POBM) lors de la prochaine Coupe du Monde de la FIFAMC.

Sept jeunes ont représenté le Canada lors de la Coupe Kia des porteurs officiels de ballon de match

Le programme des porteurs officiels de ballon de match place le soccer régional sur la scène internationale et offre à des jeunes l'expérience d'une vie lors de la Coupe du Monde de la FIFAMC. Les porteurs officiels de ballon de match s'intégreront au centre de l'action lors d'un match disputé au Canada à Toronto ou à Vancouver en portant le ballon officiel du match sur le terrain et en le présentant à l'arbitre pour signaler le début de la rencontre.

« Nous célébrons les jeunes Canadiens qui font preuve de passion, de persévérance et de leadership sur le terrain et en dehors, » précise M. Michael Kopke, directeur général du marketing chez Kia Canada. « Par leur implication dans ce sport ou l'impact positif qu'ils ont sur leurs communautés, ces jeunes incarnent réellement l'esprit du jeu. C'est avec une immense fierté que nous contribuons à partager leur histoire et à leur faire vivre l'expérience d'une vie sur la scène de la Coupe du Monde de la FIFAMC. »

Deux moyens de participer à la Coupe du Monde de la FIFAMC

Les jeunes Canadiens ont été sélectionnés de deux façons : par les qualifications à la Coupe Kia POBMMC et par le programme « Récits inspirants ».

Coupe des porteurs officiels de ballon de match

Sept jeunes Canadiens ont été sélectionnés lors des qualifications nationales pour représenter le Canada lors de la Coupe Kia des porteurs officiels de ballon de match (Coupe Kia POBMMC), un tournoi international de soccer réservé aux jeunes organisé à Los Angeles.

La Coupe Kia POBMMC a rassemblé des joueurs âgés de 10 à 13 ans provenant de neuf pays, dont le Canada. Ils ont participé à un camp d'entraînement, puis à un tournoi international, sous le mentorat de légendes de soccer comme notre compatriote Christine Sinclair.

L'équipe canadienne a terminé troisième de son groupe, battant les États-Unis et faisant match nul contre l'Espagne. Montrant des compétences solides, un bel esprit d'équipe et une grande détermination, ils ont manqué l'étape des éliminatoires d'un seul petit point.

Une prolongation internationale exclusive à l'expérience des porteurs officiels de ballon de match, la Coupe Kia POBMMC a offert à ces jeunes un avant-goût de ce que sera leur rôle en tant que porteurs officiels de ballon de match pendant la Coupe du Monde de la FIFAMC.

Récits inspirants

Six jeunes Canadiens et Canadiennes ont été nommés porteurs officiels de ballon de match grâce à leur participation au programme « Récits inspirants » de Kia Canada. Ce programme célèbre les jeunes qui, par leur leadership, leur persévérance et leur amour du sport, ont un impact positif sur leurs communautés.

Parents et tuteurs ont nominé des jeunes méritants en soumettant de courtes vidéos mettant en scène l'histoire personnelle de leur enfant et leur passion pour le soccer. Les jeunes ont été choisis sur la base de plusieurs critères, notamment le caractère unique de leur récit, les défis qu'ils ont surmontés, la différence qu'ils ont faite dans leur communauté et la façon dont ils inspirent les autres sur le terrain et en dehors.

Porteurs officiels de ballon de match de Kia Canada

Les 13 jeunes suivants ont été sélectionnés pour être porteurs officiels de ballon de match lors des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026MC qui se tiendront au Canada.

Voici les sept POBM qui ont représenté le Canada lors de la Coupe Kia POBMMC :

Ibrahim Elsherif, Halifax, Nouvelle-Écosse

Abel Hervé, Montréal, Québec

Christophe Nachou, Montréal, Québec

Jayden Fernandes, Toronto, Ontario

Cristiano Morais, West St. Paul, Manitoba

Aiden Karacsony, Winnipeg, Manitoba

John Armstrong, Vancouver, Colombie-Britannique

Voici les six POBM sélectionnés dans le cadre du programme « Récits inspirants » :

Jaisen Occenad, Caledon, Ontario

Sienna Banwait, Vaughan, Ontario

Giovani Prado, Vaughan, Ontario

Théo Labelle, Baie-de-Bouctouche, Nouveau-Brunswick

Aidric Oh, Ottawa, Ontario

Hana Ganief, Delta, Colombie-Britannique

Pour obtenir davantage de renseignements sur le programme des porteurs officiels de ballon de match, veuillez consulter Kia.ca/OMBC.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 200 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de près de 200 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

SOURCE Kia Canada Inc.

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