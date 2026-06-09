Kia Canada annonce le prix du Seltos 2027 prochaine génération entièrement redessinée

Le prix au détail suggéré (PDSF) du véhicule canadien commence à 28 495 $.

Le Seltos prochaine génération a été entièrement redessiné et propose un habitacle et un espace de chargement plus spacieux, de nombreuses technologies de pointe de série et un confort accru pour vous accompagner dans toutes vos aventures.

Les versions à moteur de 2,0 litres et à moteur de 1,6 L avec turbocompresseur doivent arriver dans les concessions ce mois-ci. Les versions hybrides sont prévues d'ici la fin de l'année.

TORONTO, le 9 juin 2026 /CNW/ - Kia Canada annonce aujourd'hui le prix de son Seltos 2027 entièrement redessiné. Depuis son arrivée au Canada en 2020, le Seltos s'est vendu en 110 747 exemplaires, devenant rapidement l'un des véhicules les plus populaires de Kia. Conservant la polyvalence du Seltos première génération, ce nouveau modèle propose les caractéristiques modernes de série et optionnelles que les acheteurs de cette catégorie recherchent, ainsi que des éléments inattendus pour un véhicule de cette catégorie.

2027 Kia Seltos (modèle international illustré)

Afin de rehausser la valeur du segment des VUS sous-compact, le Seltos adopte les mêmes technologies de pointe et les mêmes systèmes perfectionnés d'aide à la conduitei que ses modèles les plus récents, notamment les EV9, EV4 et EV5, tout en ajoutant des éléments empruntés à des véhicules haut de gamme. Doté d'un habitacle et d'un espace de chargement plus spacieux ainsi que d'écrans plus grands que la génération précédente, le tout nouveau Seltos propose un niveau d'équipement impressionnant et une expérience exceptionnelle faite pour ceux qui désirent transformer chaque trajet en une véritable aventure.

Le Seltos redessiné sera propulsé par trois groupes motopropulseurs distincts. Le premier est le moteur de 2,0 litres à 4 cylindres associé à la transmission à variation intelligente (IVT) de Kia. Ceux qui recherchent une conduite plus nerveuse préféreront le moteur de 1,6 litre à 4 cylindres et turbocompresseur optionnel de 190 chevaux et sa boîte automatique à 8 vitesses et commande manuelle.

La dernière option de la gamme est un groupe motopropulseur hybride, une première pour le Seltos. Le moteur hybride perfectionné de 1,6 litre et 4 cylindres est associé à une transmission à double embrayage à 6 vitesses, conçue pour maximiser les performances et économiser l'énergie. Le modèle hybride à traction avant est le plus écoénergétique, tandis que le modèle à traction intégrale électronique (e-AWD), une première sur un VUS hybride de Kia, allie une puissance accrue à une traction intégrale pour créer une expérience plus satisfaisante. Les chiffres de la consommation et le prix de ces modèles polyvalents seront disponibles à l'approche de la date de vente.

Prix du Kia Seltos 2027 :

Version PDSF

Prix tout comprisii LX, traction avant 2,0 L 28 495 $

31 858 $ LX, traction intégrale 2,0 L 30 495 $

33 858 $ EX, traction intégrale 2,0 L 33 495 $

36 858 $ EX Premium, traction intégrale 2,0 L 36 795 $

40 158 $ X-Line, traction intégrale 1,6 L Turbo-GDI 39 295 $

42 658 $ X-Line Limitée, traction intégrale 1,6 L Turbo-GDI 41 295 $

44 658 $

Les Kia Seltos 2027 à moteur 2,0 L et 1,6 à turbocompresseur seront disponibles chez les concessionnaires dans le courant du mois de juin. Les modèles hybrides, quant à eux, sont attendus d'ici la fin de l'année. Pour obtenir des informations et des nouvelles sur le Seltos dès leur diffusion, veuillez vous rendre sur www.kia.ca/seltos ou chez votre concessionnaire local.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 200 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de près de 200 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

______________________________ i Les systèmes perfectionnés d'aide à la conduite ne remplacent pas une conduite sécuritaire et pourraient ne pas détecter tous les objets autour du véhicule. Toujours conduire prudemment et en priorisant la sécurité. ii Le prix tout compris inclut : des frais de transport de 2 100 $; la taxe sur les climatiseurs de 100 $; les frais administratifs des concessionnaires d'un maximum de 699 $ et jusqu'à 314 $ pour les autres taxes, frais et droits de douane applicables (pouvant varier en fonction de la région et/ou du détaillant). Les frais d'immatriculation, les frais d'assurances et les taxes de vente applicables sont en supplément. Les concessionnaires ont le droit de fixer leurs propres prix. Une commande auprès de l'usine pourrait être requise. Demander tous les détails à son concessionnaire.

SOURCE Kia Canada Inc.

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