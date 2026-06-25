Kia Canada annonce le prix du PV5 Cargo 2027 devant arrivé au Canada en fin d'année

Le PV5 est admissible à un incitatif d'un maximum de 5 000 $ dans le cadre du Programme pour l'abordabilité des véhicules électriques (PAVE)

Le prix de détail suggéré commencera à 46 995 $

La disponibilité du PV5 est prévue au 4e trimestre 2026

TORONTO, le 25 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Kia Canada a annoncé le prix du PV5, le premier véhicule cargo commercial vendu par la marque au Canada. Grâce à l'ajout du PV5 dans sa gamme de véhicules, le constructeur s'introduit non seulement dans un nouveau segment, mais renforce sa position en tant que leader en véhicules électriques au sein du secteur automobile. Pouvant être personnalisé en fonction des besoins, ce véhicule commercial spécialisé propose une solution électrique répondant spécifiquement aux attentes uniques des entreprises.

2027 Kia PV5 (modèle international illustré) (Groupe CNW/Kia Canada Inc.)

« Kia poursuit son engagement à fournir des solutions de mobilité en élargissant sa gamme dans le but de répondre maintenant aux besoins des entreprises, » explique M. David Sherrard, directeur général de la planification stratégique de Kia Canada. « Le PV5 est une nouvelle option abordable que nous proposerons en 2026. Il permettra aux entreprises et aux commerces d'acquérir des véhicules électriques et de réduire le coût d'exploitation de leurs parcs automobiles. »

Le PV5 a été soigneusement étudié et défini pour que toutes les versions soient admissibles au Programme canadien pour l'abordabilité des véhicules électriques, un programme qui propose un incitatif d'un maximum de 5 000 $ à l'achat d'un véhicule électrique neuf.

Quelles sont la taille et l'autonomie de la batterie du PV5?

Propulsé par une batterie de 71,2 kWh, le PV5 est doté d'un port NACS simplifiant l'accès aux bornes de chargement rapide. Les conducteurs pourront ainsi recharger la batterie de 10 à 80 % en aussi peu que 30 minutesi, juste le temps de prendre le dîner ou d'assister à une réunion. Offrant une autonomie combinée d'environ 360 kilomètresii et équipé d'une pompe à chaleur de série, le PV5 est pensé judicieusement pour gérer toutes sortes d'exigences logistiques à proximité ou sur de plus grandes distances.

Quelles possibilités de chargement le PV5 offrira-t-il?

Construit sur un empattement de 2 995 millimètres, ce véhicule biplace spacieux offre un volume de chargement d'environ 5 016 litres et une charge utile de 1 631 livres. L'intérieur peut être personnalisé en fonction des besoins de chargement et de transport, offrant une solution polyvalente adaptée aux besoins spécifiques des entreprises.

PV5 Basic

Le PV5 Basic est équipé, de série, de plusieurs caractéristiques de sécuritéiii, en particulier l'assistance d'évitement de collision dans les angles morts, l'assistance au maintien de voie, l'assistance d'évitement de collision frontale et la conduite assistée sur autoroute. Ces équipements sont conçus pour contribuer à réduire les risques de collision et les coûts des réparations pouvant entraver l'utilisation et le fonctionnement du véhicule au quotidien. Pour optimiser la sécurité pendant les manœuvres de stationnement, le PV5 est également muni de capteurs de proximité à l'avant et à l'arrière.

Grâce à son hayon large à ouverture de 95 à 180° et la faible hauteur d'accès de 419 millimètres, le PV5 est ergonomique et accessible pour les personnes qui entrent et sortent de leur véhicule à longueur de journée.

Il est également doté de plusieurs caractéristiques fonctionnelles visant à permettre aux entreprises de continuer à travailler même en déplacement, notamment une clé intelligente, un démarreur à bouton-poussoir, un tableau de bord numérique de 7 pouces, un tout nouvel écran d'infodivertissement de 12,9 pouces et la connectivité Apple CarPlayiv et Android Autov.

Ce véhicule cargo est également compatible avec Kia Connecte et les mises à jour par liaison radiovi qui permettent aux propriétaires de réaliser facilement les mises à jour de logiciel eux-mêmes et de minimiser les interruptions.

PV5 Plus

Pour aider à sublimer la confiance de conduite tout en simplifiant la conduite et les manœuvres de stationnement, le PV5 Plus inclut un écran panoramiquevii, et un écran de visualisation des angles mortsviii.

Le chargeur de téléphone sans fil et la fonction V2L (à l'intérieur et à l'extérieur) alimentent également les téléphones, tablettes et autres petits appareils et équipements compatibles, tandis que les sièges avant et le volant chauffants rendront les journées froides plus agréables.

Prix et disponibilité du Kia PV5 2027

Version PDSF

Prix tout inclusix Kia PV5 Basic 46 995 $

49,744 $ Kia PV5 Plus 49 095 $

51,844 $

Le PV5 2027 doit arriver au Canada dans le courant du quatrième trimestre de cette année. Des détails supplémentaires sur les spécifications seront fournis à l'approche du lancement. Pour obtenir des nouvelles sur le PV5 dès leur diffusion, veuillez vous inscrire sur www.kia.ca/PV5.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 200 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de près de 200 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

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i Dans des conditions idéales (avec une borne de chargement rapide CC de niveau 3), vous pouvez recharger la batterie de 10 à 80 % en aussi peu que 30 minutes, même si certaines conditions peuvent influer significativement sur la durée du chargement. Le chargement rapide CC est actuellement disponible uniquement sous forme de bornes de chargement publiques. Les durées de chargement indiquées sont des estimations uniquement et la durée réelle d'un chargement peut varier significativement en fonction de plusieurs facteurs, incluant la température extérieure (chaleur ou froid extrêmes), le type et l'état de la borne de chargement et l'utilisation d'accessoires, ainsi que l'état et le niveau de chargement de la batterie. La durée d'un chargement CC augmentera proportionnellement à la baisse de la température ambiante et cette augmentation peut devenir significative à des températures proches ou en dessous de 0°C. L'expérience de chargement avec une borne de chargement publique variera selon le type et les spécifications de la borne de chargement (niveau 2 ou chargeur rapide CC de niveau 3) et d'autres facteurs, notamment les conditions environnementales et l'état du véhicule. La durée d'un chargement peut également varier en fonction du taux de chargement activée par la borne. Ce taux peut varier grandement et est souvent inférieur au taux de chargement maximal affiché. Kia ne possède ou n'exploite aucune borne de chargement publique et n'est pas responsable de leur disponibilité ou de leur performance. Branchez et chargez toujours votre véhicule en suivant scrupuleusement les instructions du Manuel du propriétaire.

ii L'autonomie du PV5 estimée par Kia est d'un maximum de 360 km, avec une batterie complètement chargée et dans des conditions idéales. L'autonomie d'autres groupes propulseurs ou versions peut varier. Les autonomies électriques indiquées ont été calculées sur la base d'essais internes utilisant les normes approuvées par Ressources naturelles Canada du Gouvernement du Canada avec des véhicules conduits dans des conditions idéales. L'autonomie réelle variera, utilisez ces chiffres uniquement à des fins de comparaison. Dans des conditions non idéales, l'autonomie peut baisser en fonction des habitudes de conduite et de chargement, de la vitesse, de la température, des conditions météorologiques, de l'utilisation du système CVC et d'accessoires, du chargement, de l'état du véhicule, des conditions routières, etc. La capacité de la batterie sera réduite par l'utilisation et par l'âge. Consulter le manuel du propriétaire pour obtenir tous les détails.

iii Les systèmes perfectionnés d'aide à la conduite ne remplacent en aucun cas une conduite sécuritaire et pourraient ne pas détecter tous les objets entourant le véhicule. Conduisez toujours avec prudence et de façon sécuritaire.

iv Apple CarPlay® : Apple® et Apple CarPlay® sont des marques de commerce d'Apple, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple CarPlay® fonctionne à l'aide du service de transfert de données de votre téléphone intelligent. Des frais de service habituels s'appliqueront.

v Android AutoMC : L'interface du véhicule est un produit de Google et les modalités et conditions de confidentialité de Google s'appliquent. Pour utiliser Android Auto, vous devez télécharger l'application Android Auto sur Google Play et utiliser un téléphone intelligent compatible avec Android et utilisant AndroidMC 5.0 Lollipop ou plus récent. Des frais de service habituels s'appliqueront. Android Auto est une marque de commerce de Google LLC.

vi Les caractéristiques et mises à jour par liaison radio peuvent entraîner un coût supplémentaire et peuvent varier en fonction du modèle, de l'année modèle et de la version du véhicule. Les caractéristiques, spécifications et frais associés peuvent changer. Un abonnement à Kia Connecte est requis. Les modalités et conditions d'utilisation de Kia Connecte s'appliquent.

vii Lorsqu'il est activé, l'écran panoramique ne remplace pas une conduite sécuritaire et pourrait ne pas afficher tous les objets entourant le véhicule. Conduisez toujours avec prudence et de façon sécuritaire.

viii Lorsqu'il est activé, l'écran de visualisation des angles morts ne remplace pas une conduite sécuritaire et pourrait ne pas afficher tous les objets entourant le véhicule. Conduisez toujours avec prudence et de façon sécuritaire.

ix Le prix inclut : Des frais de transport de 2 185 $; la taxe sur le climatiseur de 100 $; et un maximum de 444 $ pour les autres frais, taxes et obligations (qui peuvent varier d'une région à l'autre et d'un détaillant à l'autre). Les frais d'immatriculation et d'assurance, ainsi que les taxes de vente applicables, sont en supplément. Les concessionnaires peuvent définir leurs propres prix. Une commande auprès de l'usine pourrait être requise. Veuillez consulter votre concessionnaire pour obtenir tous les détails.

SOURCE Kia Canada Inc.

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