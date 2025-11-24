Kia Canada recherche 13 jeunes pour être Porteurs officiels de ballon de match pendant la Coupe du Monde de la FIFA 26 MC

Six jeunes seront désignés par le biais du programme « Récits inspirants »

Sept jeunes seront choisis à l'issue d'une sélection nationale et participeront à la Coupe des porteurs officiels de ballon de match

TORONTO, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Le Canada accueillera la Coupe du monde de la FIFA 26MC et Kia Canada, en tant que fier partenaire de la FIFA, offrira à 13 jeunes Canadiens l'opportunité unique de devenir les porteurs officiels de ballon de match (POBM).

Les porteurs officiels de ballon de match donneront le coup d'envoi avec style, alors qu'ils apporteront le ballon officiel du match à l'arbitre lors d'un match de la Coupe du Monde de la FIFA 26 MC, disputé au Canada, à Toronto ou à Vancouver.

Proposez la candidature de votre enfant au programme Récits inspirants (Groupe CNW/Kia Canada Inc.)

« Nous sommes particulièrement heureux de donner aux jeunes Canadiens l'opportunité de transformer leurs rêves en réalité et d'entrer sur un terrain de la Coupe du monde de la FIFA en tant que porteur officiel de ballon de match, » explique M. Michael Kopke, directeur général du marketing chez Kia Canada. « Le programme « Récits inspirants » est l'occasion de mettre en valeur des jeunes qui inspirent par leurs actions et de leur offrir une chance de participer activement au plus grand événement sportif au monde. »

Il existe deux façons de se qualifier pour devenir porteur officiel de ballon de match lors de la Coupe du Monde de la FIFA 26 MC. La première consiste à participer aux sélections de l'équipe de la Coupe des porteurs officiels de ballons de match déjà en cours. En deuxième lieu, les jeunes peuvent candidater par le biais du nouveau programme « Récits inspirants ».

Coupe des porteurs officiels de ballons de match

Kia Canada a déjà entamé le processus de sélection de sept jeunes athlètes qui deviendront porteurs officiels de ballons de match et représenteront le Canada lors de la Coupe des porteurs officiels de ballons de match. Ce tournoi international de soccer se tiendra en 2026 à Los Angeles, et l'équipe POBM canadienne affrontera neuf autres pays, dont l'Argentine, l'Australie, le Brésil, la Grande-Bretagne, le Mexique, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, l'Espagne et les États-Unis, pour tenter de remporter la Coupe POBM.

Les qualifications régionales sont maintenant terminées et les 25 athlètes en lice participeront aux finales nationales à Toronto en janvier.

Récits inspirants

Que la quête commence! Connaissez-vous un ou une jeune qui vous inspire et qui adore le soccer? Kia Canada est à la recherche de jeunes Canadiens et Canadiennes, nés entre juin 2011 et juillet 2016, pour qu'ils deviennent porteurs officiels de ballon de match lors de la Coupe du monde de la FIFA 26MC.

Dès aujourd'hui, les parents ou tuteurs peuvent proposer la candidature d'un jeune Canadien ou d'une jeune Canadienne en soumettant une vidéo. Nous voulons savoir :

Ont-ils une histoire remarquable et unique ?

Sont-ils audacieux ? Racontez-nous comment ils surmontent les défis, font avancer les choses ou font la différence.

Inspirent-ils les autres par leurs actions ?

Sont-ils passionnés par le soccer ?

Les inscriptions sont maintenant ouvertes sur Kia.ca/OMBC et se terminent le 30 novembre 2025. Le programme « Récits inspirants » POBM est ouvert aux jeunes Canadiens et aux jeunes Canadiennes nés entre juin 2011 et juillet 2016.

Pour obtenir davantage d'informations sur le programme des porteurs officiels de ballon de match, veuillez visiter Kia.ca/OMBC.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 190 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de près de 200 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

