TORONTO, le 21 août 2025 /CNW/ - Kia Canada a annoncé aujourd'hui un partenariat innovant avec Variablegrid Adaptive Power Inc., un leader canadien de la technologie électrique spécialisé dans la gestion de l'alimentation des véhicules électriques (VÉ). En tant que première marque automobile à conclure un partenariat avec Variablegrid au Canada, Kia continue de rendre les VÉ accessibles à tous les Canadiens et à toutes les Canadiennes en proposant des solutions avant-gardistes et des technologies perfectionnées, adaptées aux particularités du pays.

Variablegrid élimine le coût et la complexité qui accompagnent l'installation d'un chargeur électrique dans les maisons plus anciennes qui n'ont pas forcément la capacité électrique suffisante pour accommoder le chargement rapide de niveau 2 nécessaire aux véhicules électriques. Grâce à sa technologie de gestion adaptative des charges contrôlée par intelligence artificielle, le système de gestion de l'énergie (SGÉ) de Variablegrid surveille en temps réel l'utilisation d'énergie et ajuste automatiquement l'alimentation du chargeur en fonction de la capacité électrique disponible. Ainsi, les propriétaires de véhicules électriques peuvent installer chez eux un chargeur rapide sans avoir à mettre à jour le panneau électrique de leur domicile, ce qui représente souvent un coût important, surtout pour les maisons ayant déjà un peu d'âge. Grâce à cette solution novatrice, l'achat d'un véhicule électrique est simplifié, plus abordable et plus accessible.

« Kia Canada s'engage à rendre les véhicules électriques accessibles et abordables à tous les Canadiens et toutes les Canadiennes, » déclare M. David Sherrard, directeur de la planification stratégique de Kia Canada. « Notre partenariat avec Variablegrid soutient directement cet objectif en supprimant le coût et les obstacles infrastructurels du chargement à domicile, surtout pour les maisons plus anciennes qui sont rarement compatibles avec les chargeurs traditionnels. »

La technologique de Variablegrid est unique, car elle adapte la vitesse du chargement à la capacité électrique disponible du domicile. Grâce à cela, la mise à jour des panneaux électriques, pouvant coûter de 5 000 à plus de 10 000 $, est désormais inutile. De plus, les clients qui achètent un véhicule électrique Kia peuvent inclure le coût de l'abonnement au SGÉ de Variablegrid et de leur chargeur à domicile dans le financement de leur véhicule, ce qui simplifie encore davantage l'achat d'un VÉ.

« L'une des raisons principales pour lesquelles les gens hésitent encore à acheter un véhicule électrique est l'incertitude concernant le chargement à domicile, » précise M. Dan Lafferty, président-directeur général et cofondateur de Variablegrid. « Nous avons tout ce dont les propriétaires de véhicules électriques Kia ont besoin : un chargement intelligent, une gestion de la puissance intelligente et une solution simple conçue pour faciliter la transition vers la mobilité électrique. Notre partenariat avec Kia simplifie le processus de vente d'un chargeur à domicile et assure une excellente expérience dès l'achat du véhicule électrique. »

Ce partenariat renforce l'aspect attractif de la gamme en pleine croissance des véhicules électriques de Kia. Celle-ci s'agrandira d'ailleurs sous peu avec l'ajout du très anticipé VUS EV5 - une exclusivité canadienne en Amérique du Nord - et de la berline compacte EV4. Ces nouveaux véhicules prouvent, une fois de plus, l'engagement de Kia à offrir des solutions de mobilité accessibles aux consommateurs et consommatrices canadiens.

Le SGÉ et les chargeurs à domicile de Variablegrid sont dès maintenant disponibles à l'achat dans toutes les concessions Kia du Canada. Leur coût peut également être ajouté sur le configurateur de véhicule sur kia.ca.

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 190 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de près de 200 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook , LinkedIn, Twitter et Instagram .

Variablegrid Adaptive Power Inc. est une entreprise de technologie et d'énergie canadienne spécialisée dans les systèmes de gestion de l'énergie (SGÉ). Leur plateforme brevetée de gestion adaptative de l'énergie utilise une surveillance en temps réel et une gestion de charge dynamique pour assurer un chargement à domicile sécuritaire, évolutif et rentable des véhicules électriques, sans requérir la modification des panneaux électriques. En supprimant l'un des plus importants obstacles infrastructurels à l'adoption des véhicules électriques, Variablegrid aide les constructeurs automobiles et leurs réseaux de concessionnaires à offrir une expérience de chargement à domicile inégalée. Reconnue en tant que leader dans l'innovation énergétique, Variablegrid a reçu le Prix de la meilleure solution électrique 2024 d'Energy Manager Canada et travaille activement avec ses partenaires industriels, gouvernementaux et des services publics pour soutenir la transition vers la mobilité électrique.

