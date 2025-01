Record de vente historique avec 86,657 unités vendues, une augmentation de 2,2 % par rapport au record établi en 2023

Les VUS de la large gamme de Kia, les Seltos, Sportage et Sorento, furent les meilleurs vendeurs en 2024

Les ventes de véhicules électriques ont presque doublé par rapport à 2023

TORONTO, le 6 janvier 2025 /CNW/ - Kia termine l'année de ses 25 ans au Canada avec un record de vente historique, obtenant le résultat remarquable de 86,657 ventes. Cet exploit propulse la marque au-delà de l'année record 2023, où 84,768 ventes avaient été enregistrées, alors que la marque atteint une hausse des ventes de 2,2 % en 2024.

La gamme des VUS de Kia a connu le plus de succès au Canada en 2024. Pour la troisième année consécutive, la demande importante pour le Kia Seltos l'a placé en tête avec 18,706 livraisons. Il a été suivi de près par le Sportage et le Sorento, enregistrant respectivement 15,423 et 9,646 ventes.

Depuis 2022, les ventes des véhicules entièrement électriques de Kia Canada ont connu une croissance importante et 2024 ne fait pas exception. Les Canadiens ont acheté 6,671 EV6, 4,502 EV9 et 4,458 Niro EV, ce qui représente une augmentation de 98,2 % par rapport aux ventes de l'an passé et double les ventes de l'ensemble des véhicules électriques. En plus de ces résultats exceptionnels, la gamme des véhicules hybrides et hybrides rechargeables de Kia Canada a vu ses ventes augmenter de 31,5 %, avec le Sportage PHEV en tête de liste. Les ventes cumulées des véhicules électrifiés, en augmentation de 73,6 % par rapport à l'année précédente, représentent 25 % de l'ensemble des ventes du constructeur.

« Kia a connu une croissance exceptionnelle au cours des dernières années, ce qui témoigne de la force de notre marque, ainsi que de la qualité et du design exceptionnels de nos produits, surtout dans les segments des VUS et des véhicules électriques » commente M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l'exploitation de Kia Canada. « Nous continuerons à proposer un large éventail de produits et de services innovants, pratiques et à la pointe de la technologie, qui répondront aux besoins en constante évolution de nos clients. »

