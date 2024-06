Le mois de vente de véhicules électriques (VÉ) le plus élevé de l'histoire avec 1 899 unités livrées, une augmentation de 255 % par rapport à mai 2023

Le modèle phare de Kia, l'EV6, en tête avec 887 ventes en mai

Augmentation significative des ventes par rapport au mois dernier pour les provinces du Québec, de la Colombie-Britannique, de l' Ontario , de l' Alberta , et du Nouveau-Brunswick

Atteinte de 78 % des ventes totales de VÉ de 2023, avec 6 138 unités vendues depuis le début de l'année

TORONTO, le 4 juin 2024 /CNW/ - En mai, Kia Canada annonce le meilleur mois de vente de véhicules électriques (VÉ) de toute son histoire. Les 1 899 unités vendues représentent une augmentation de 255 % par rapport au mois de mai 2023. En tête de liste, l'EV6, le modèle phare de Kia, a été choisie par 887 conducteurs, tandis que l'EV9 et le Niro EV ont été respectivement vendus en 515 et 497 exemplaires. Les ventes ont augmenté significativement dans presque toutes les provinces, mais surtout au Québec (+352 %), au Colombie-Britannique (+117 %), en Ontario (+113 %), en Alberta (130 %), et en Nouveau-Brunswick (+283 %). L'intérêt des consommateurs pour les véhicules électriques s'accroît, et le fait que la proportion des ventes de VÉ ait atteint 23 % du total de Kia Canada en mai le confirme bien.

L'année passée, les ventes de VÉ de Kia Canada, d'un total de 7 883, étaient déjà en hausse de 202 % par rapport à 2022. Cette année prend le même chemin et les ventes de VÉ continuent d'augmenter. Avec 6 138 livraisons, le constructeur a d'ailleurs déjà atteint 78 % du total de ses ventes de VÉ de 2023, ce qui est de très bon augure pour cette année.

« La croissance inéluctable des ventes de nos VÉ prouve que les consommateurs choisissent de plus en plus des véhicules d'avenir durables, » explique M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l'exploitation de Kia Canada. « Arborant des designs primés et dotés de technologies futuristes, comme le chargement ultrarapide, les VÉ de Kia répondent exactement aux besoins et aux modes de vie des Canadiens. »

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de 198 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

