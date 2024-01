Design extérieur robuste : Une interprétation futuriste de la facette « Audace de la nature » de la philosophie de design « Les opposés réunis » de Kia.

Intérieur élégant et moderne : Un affichage panoramique incurvé composé de deux écrans de 12,3 pouces et système d'exploitation ultramoderne ccNc (centre de pilotage et de navigation de voiture connectée), compatible avec les mises à jour par liaison radio (OTA)

Technologies de prochaine génération : Une panoplie complète des systèmes de sécurité perfectionnés de Kia et les technologies sans fil Apple CarPlay et Android Auto de série.

Nouveautés : Une version X-Pro du Sorento, dotée de jantes exclusives de 17 pouces, de pneus tout terrain et d'une capacité de remorquage accrue de 4500 lb.

TORONTO, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Le Kia Sorento 2024 fera ses premiers pas au Canada lors du Salon international de l'auto de Montréal, arborant un nouveau design extérieur audacieux, un intérieur modernisé et des technologies de nouvelle génération. Parmi les nouveautés du modèle, on trouvera les feux de jour étoilés « Star Map » verticaux typiques de Kia, les caractéristiques de sécurité les plus perfectionnées et une nouvelle version X-Pro conférant à ce VUS à trois rangées un nouveau design audacieux et aventureux. Le Kia Sorento 2024 peut être commandé dès maintenant dans les concessions Kia du pays.

« Un véhicule privilégié par les familles canadiennes, le Sorento redessiné allie parfaitement les dernières technologies de Kia, les caractéristiques de sécurité et un design robuste », déclare M. Elias El-Achhab, vice-président et chef de l'exploitation de Kia Canada. « Ce véhicule se démarque au sein de sa catégorie et les Canadiens apprécieront les technologies dernier cri incluses dans cette nouvelle édition. »

Un nouveau design extérieur audacieux

Des mises importantes ont été apportées au design de l'avant du Sorento 2024, conférant au véhicule une image de VUS haut de gamme et un volume plus imposant. La calandre tridimensionnelle et les feux de jour « Star Map » prochaine génération, une création de Kia inspirée par les constellations, accentuent la sophistication du design robuste. La posture confiante du Sorento a été créée par l'application de la philosophie de design de Kia, baptisée « Les opposés réunis » et l'ajout de plusieurs éléments novateurs empruntés à l'EV9 2024.

L'arrière du Kia Sorento 2024 a lui aussi été redessiné pour correspondre aux principes de design sophistiqués du constructeur. Les deux feux arrière verticaux intègrent l'éclairage « Star-Map » et donnent à l'arrière du véhicule une allure confiante et moderne. Une plaque de protection large relie les éléments modernisés du placage noir, accentuant l'attrait robuste de ce VUS à 3 rangées.

Les couleurs extérieures du Sorento 2024 incluent à présent le « Jungle Green » et le « Road Rider Brown ». La nouvelle version X-Pro augmente la capacité de remorquage jusqu'à un maximum de 4 500 lb et arbore des plaques de protection exclusives à l'avant et à l'arrière, des longerons de toit pontés et des jantes uniques de 17 pouces, chaussées de pneus tout terrain.

Un intérieur spacieux à la fine pointe

L'intérieur du Kia Sorento redessiné met l'accent sur l'espace et le confort, grâce à un agencement à l'horizontale. L'amélioration la plus marquante de l'intérieur reste sans doute l'affichage panoramique incurvé optionnel, composé de deux écrans de 12,3 pouces. Comme c'est le cas sur le Kia Sportage et la Kia EV6, le Sorento 2024 est à présent doté de commandes pratiques et conviviales se partageant le contrôle du système d'infodivertissement et celui du régulateur de la température. Enfin, l'habitacle spacieux est parsemé de prises d'air et de commandes à l'horizontale, équilibrant visuellement l'esthétique de l'intérieur.

Une nouvelle couleur intérieure, le Brun olive, sera proposée en option sur les versions X-Line Limitée et X-Pro du Sorento 2024.

Des technologies de prochaine génération

Tout comme le véhicule phare de Kia, l'EV9 2024, le Sorento 2024 adopte le système d'exploitation ultramoderne de prochaine génération de Kia, le système ccNC (ou poste de pilotage et de navigation de voiture connectée). Ce système d'exploitation propose une vitesse de traitement haute-fidélité plus rapide et la création de commandes rapides disponibles en balayant l'écran tactile. De plus, le nouveau Sorento est compatible avec les mises à jour par liaison radio (OTA), rehaussant l'aspect pratique de ce VUS à 3 rangées. Toutes les versions seront équipées, de série, des systèmes sans fil Apple CarPlay et Android Auto.

La clé numérique 2.0 de Kia est maintenant disponible en option sur le Sorento 2024. Cette technologie de pointe permet aux propriétaires de verrouiller, déverrouiller et conduire leur Sorento en utilisant un appareil Apple ou Samsung compatible.

Une panoplie complète de caractéristiques de sécurité

Le Kia Sorento 2024 offre aux familles canadiennes tous les éléments de sécurité dont elles ont besoin. Parmi les nombreux systèmes d'assistance perfectionnés à la conduite (ADAS) offerts de série sur le Sorento, on trouve l'assistance d'évitement de collision frontale 2 (FCA2) améliorée qui aide maintenant à détecter les piétons et les cyclistes se trouvant devant le véhicule, ainsi que les véhicules arrivant à contresens lors d'un virage à gauche (FCA-JT), tout en contribuant à éviter les collisions dans certaines circonstances. La gamme complète des ADAS de série inclut également, entre autres, l'assistance de maintien de voie (LKA) et l'assistance de suivi de voie (LFA).

Le Sorento arbore également de nouvelles caractéristiques de sécurité et de commodité, notamment la conduite assistée sur autoroute 2 (HDA2) avec changement de voie automatique, un rétroviseur central numérique et un écran panoramique (SVM) doté d'un avertisseur de distance de stationnement. Ce dernier est conçu pour afficher, grâce aux données envoyées par les caméras entourant le Sorento, une image élargie de l'arrière du véhicule et une visibilité à 360⁰ lors d'une marche arrière ou de manœuvres de stationnement.

Des performances constantes

Le Sorento 2024 de Kia conserve sa tenue de route équilibrée et ses performances nerveuses. La version LX est dotée d'une boîte automatique à 8 vitesses et d'un moteur GDI de 2,5 litres générant une puissance de 191 chevaux et un couple de 181 lb-pi. Les versions EX, X-Line, X-Line Limitée et X-Pro sont, quant à elles, propulsées par une transmission à double embrayage baigné à 8 vitesses (DCT) et un moteur à turbo compresseur de 2,5 litres produisant une puissance de 281 chevaux et un couple de 311 lb-pi. La garde au sol des versions X-line et

X-Pro augmente de 34 mm, et la version X-Pro offre une capacité de remorquage supérieure de 500 lb, pour une capacité totale de 4500 lb.

La production du Kia Sorento 2024 a déjà commencé et il peut être commandé dans toutes les concessions Kia du pays. Il sera également exposé, pour la première fois au Canada, au Salon international de l'auto de Montréal, du 19 au 28 janvier 2024.

