TORONTO, Le 3 octobre, 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Kia Canada annonce les prix et les spécifications définitives de sa toute première Carnival hybride.

Kia Carnival Hybride 2025 (Groupe CNW/Kia Canada Inc.)

L'esthétique raffinée ajoute un avant entièrement nouveau, souligné par les phares étoilés Star Map signature de Kia similaire à ceux du Kia EV9, des garnitures de pare-chocs, des moulures, des longerons de toit, des garnitures de portières et des plaques de protection de couleur Fusil métallisée, ainsi qu'une nouvelle calandre noire et de nouvelles jantes noires. La marque présente cette année une « Édition foncée », disponible sur les versions SX et SX+, qui rehausse l'élégance de ce véhicule.

« La Carnival est un Véhicule Infiniment Évolutif qui répond parfaitement aux besoins de toutes les familles, » déclare M. David Sherrard, directeur général de la planification stratégique chez Kia Canada. « Le modèle 2025 offre de nombreuses options et une flexibilité étonnante, tant en matière de configuration des sièges, de commodité et de sécurité avec en plus un nouveau groupe motopropulseur hybride. »

La toute nouvelle Carnival hybride est dotée d'une boîte automatique à 6 vitesses et d'un moteur à turbocompresseur de 1,6 L, générant une puissance combinée de 242 chevaux et un couple combiné de 270 lb-pi. Il inclut également un moteur électrique de 54 kW, le plus puissant de tous les modèles hybrides de Kia.

Grâce à un freinage régénératif à plusieurs niveaux, le conducteur peut utiliser les palettes du volant pratiques pour améliorer ses économies d'énergie.

La consommation de carburant de la Carnival hybride est estimée à 6,9 L/100 km en ville, 7,6 km/100 km sur la route et 7,2 L/100 km en combiné.

PDSF du Kia Carnival hybride 2025 :

LX+ hybride : 46 545 $

EX hybride : 49 445 $

SX+ hybride : 56 445 $

La Carnival Hybride 2025 arrive dans les concessions canadiennes en début 2025. Pour obtenir davantage de renseignements sur les modèles Kia, veuillez consulter www.kia.ca.

