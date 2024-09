TORONTO, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Kia Canada a annoncé le prix de la toute première K4. Une nouvelle venue au sein du segment des voitures compactes, cette berline propose une longue liste de technologies de pointe, de nombreux systèmes perfectionnés d'assistance à la conduite (ADAS), un raffinement exceptionnel et un dégagement arrière à la tête et aux jambes supérieur à ce que l'on obtient généralement dans ce segment. Un moteur à turbocompresseur optionnel multiplie le quotient plaisir, tandis que la suspension arrière à bras multiples de série sur la version GT-Line Turbo optimise les réactions du véhicule aux actions du conducteur. La K4 doit arriver dans les concessions canadiennes en octobre.

Kia K4 (Groupe CNW/Kia Canada Inc.)

« La K4 établit de nouvelles normes dans le segment des berlines compactes par son design inspirant, ses caractéristiques de série judicieuses et ses technologies destinées à combler les besoins de toutes et tous, » précise M. David Sherrard, Directeur de la planification stratégique de Kia Canada. « La toute nouvelle K4 ne manquera pas de se démarquer par ses caractéristiques de sécurité de pointe, ses performances plus que suffisantes et son siège arrière plus spacieux que les autres véhicules de ce segment. »

La K4 comporte de nombreux équipements de sécurité, notamment l'assistance d'évitement de collision avant, l'assistance au maintien de voie, l'assistance au suivi de voie, le régulateur de vitesse avec arrêt/démarrage, un écran multimédia de 12,3 po, un tableau de bord de 4 po, des phares avant à DEL, une clé intelligente, un démarrage par bouton-poussoir et à distance et Kia Connecte avec fonction OTA (mises à jour par liaison radio)

La K4 à propulsion avant est disponible avec un choix de deux groupes motopropulseurs. Le moteur de 2,0 litres de série génère une puissance de 147 chevaux et un couple de 132 lb-pi retransmis aux roues par une transmission à variation intelligente (IVT). La consommation de carburant de toutes les versions, y compris la version de base LX, est étonnamment faible, avec 7,9 L/100 km en ville, 5,8 L en ville et 7,0 L en combiné.

Le moteur à turbocompresseur de 1,6 litre de la version GT-Line sera disponible plus tard. Il produira une puissance de 190 chevaux et un couple de 195 lb-pi transférés aux roues par une boîte automatique à 8 vitesses.

Prix de la Kia K4 2025 :

LX IVT : PDSF de 23 995 $

EX IVT : PDSF de 26 495 $

EX+ IVT : PDSF de 27 995 $

GT-Line Turbo : PDSF de 31 495 $GT-Line Turbo Limité : PDSF de 34 495 $

Les Canadiens et Canadiennes peuvent commander la Kia K4 dès maintenant auprès de leurs concessionnaires, et les premières livraisons sont prévues pour le début du mois d'octobre. Si vous souhaitez davantage de renseignements sur ce nouveau modèle ou d'autres produits Kia, veuillez visiter www.kia.ca.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 190 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de 199 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram

Pour toutes demandes médiatiques, veuillez contacter [email protected].

Les informations de ce communiqué de presse sont fournies à titre d'information seulement et s'appliquent uniquement à Kia Canada Inc. au Canada. Ce contenu se base sur les renseignements disponibles au moment de la publication. Les caractéristiques, spécifications, options, prix, modèles, groupes, détails et promotions sont susceptibles de changer d'ici le lancement du produit au Canada.

SOURCE Kia Canada Inc.