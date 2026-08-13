Kia Canada annonce le prix de l'EV3 2027

Le PDSF du Kia EV3 Light 2027 à traction avant commencera à 36 995 $. Ce véhicule devient ainsi le véhicule électrique au prix le plus bas (hors subventions) i au Canada

Les EV3 arriveront chez les concessionnaires dès la fin du mois

TORONTO, le 13 août 2026 /CNW/ -- Kia Canada a annoncé aujourd'hui que le prix de détail suggéré de son tout nouveau EV3 2027 commencera à 36 995 $. Bien résolue à aider les Canadiens à accéder à la conduite en électrique en minimisant les obstacles financiers, Kia lance ainsi le troisième véhicule électrique abordable cette année. Il y a quelques mois seulement, la marque introduisait l'EV5 Light 2027 à traction avant qui devenait alors le VUS électrique le plus abordable (hors subvention) de sa catégorieii. Le Kia EV4 Light 2026 à traction avant a suivi, s'affirmant comme le véhicule électrique au prix de détail le plus bas (hors subvention) au Canadaiii. Il cède aujourd'hui cette place enviable à l'EV3 qui vient compléter ce trio de véhicules électriques abordables.

2027 Kia EV3 (modèle international illustré)

Extrêmement polyvalent et adapté à différents styles de vie, l'EV3 a été conçu autour d'atouts universellement reconnus, notamment l'abordabilité, l'utilité et la manœuvrabilité. Soutenu par la plateforme E-GMP de 400 V exclusive de Kia, le Kia EV3 est propulsé par l'une de ces deux batteries : une batterie de série de 58,3 kWh ou une batterie à autonomie prolongée de 81,4 kWh. Cette dernière alimente également les versions à traction intégrale (en option sur les versions Wind, Land, GT-Line et GT-Line Limitée, et de série sur la version GT).

La batterie de 58,3 kWh offre une autonomie que Kia évalue à environ 356 kilomètresiv, tandis que les véhicules équipés de la batterie de 81,4 kWh pourront parcourir, toujours selon les estimations de Kia, jusqu'à 517 kilomètres (pour les véhicules à traction avant) ou 451 kilomètres (pour les véhicules à traction intégrale) dans des conditions idéales. Le système de chargement pratique est doté d'un port NACS intégré permettant d'accéder à un plus grand nombre de bornes de chargement. À l'aide d'une borne rapide CC de 350 kW, on peut recharger la batterie de 10 à 80 % en environ 31 minutesv.

Les clients à la recherche d'une expérience de conduite plus dynamique pourront commander la version GT auprès de leur concessionnaire. Alimentée par la batterie de 81,4 kWh, cette version génère une puissance de 288 chevaux et un couple de 345 lb-pi. Comme toutes les versions similaires de la gamme Kia, l'EV3 GT est équipée d'étriers de frein vert fluo, de sièges en suède et en cuir synthétique, d'un tableau de bord à thème et d'un bouton GT sur le volant qui maximise les performances.

Prix du Kia EV3 2027

Version PDSF

Prix tout inclusvi Light, traction avant 36 995 $

39 744 $ Wind, traction avant 40 995 $

43 744 $ Wind, traction intégrale 43 495 $

46 244 $ Land, traction avant 43 495 $

46 244 $ Land, traction intégrale 45 995 $

48 744 $ GT-Line, traction avant 45 995 $

48 744 $ GT-Line, traction intégrale 48 495 $

51 244 $ GT-Line Limitée, traction avant 49 995 $

52 745 $ GT-Line Limitée, traction intégrale 52 495 $

55 245 $ GT, traction intégrale 55 995 $

58 746 $

Les concessionnaires Kia de tout le Canada recevront leurs EV3 avant la fin du mois d'août. Visitez www.kia.ca/EV3 ou un concessionnaire Kia pour obtenir davantage de renseignements.

Qui est Kia Canada

Kia Canada Inc., fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie plus de 200 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits primés dynamiques, stylés et innovants, ainsi que des services pratiques et bien pensés par le biais d'un réseau de près de 200 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan « Du mouvement vient l'inspiration » symbolise l'engagement de Kia à créer un espace permettant d'inspirer ses clients et de donner vie à leurs idées. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.



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i 39 744 $ est le prix tout inclus (hors incitatifs et taxes) d'un Kia EV3 Light 2027 à traction avant neuf et jamais immatriculé. La comparaison a été réalisée le 13 août 2026, sur la base des prix tout inclus (hors incitatifs et taxes) annoncés au Canada par les constructeurs pour les véhicules électriques à batterie neufs et jamais immatriculés à cette date.

ii Le Kia EV5 Light 2027 à traction avant a été lancé au Canada le 27 novembre 2025 avec un prix tout inclus de 46 209 $. Il s'agit du VUS électrique au prix le plus bas du Canada (hors incitatifs) dans le segment des VUS compacts. La comparaison a été réalisée le 13 août 2026, sur la base des prix tout inclus (hors incitatifs et taxes) annoncés au Canada par les constructeurs pour les VUS électriques à batterie neufs et jamais immatriculés à cette date.

iii Le Kia EV4 Light 2026 à traction avant a été lancé au Canada le 18 décembre 2025 avec un prix tout inclus de 41 709 $. À cette date, il s'agissait du véhicule électrique au prix le plus bas du Canada (hors incitatifs). La comparaison a été réalisée le 13 août 2026, sur la base des prix tout inclus (hors incitatifs et taxes) annoncés au Canada par les constructeurs pour les véhicules électriques à batterie neufs et jamais immatriculés à cette date.

iv Les autonomies électriques indiquées ne sont pas des estimations officielles de l'EPA et sont calculées sur la base des évaluations préliminaires réalisées par le constructeur avec une batterie complètement chargée. L'autonomie réelle variera en fonction de nombreux facteurs, notamment l'âge de la batterie, l'état du véhicule, les pratiques de chargement, les conditions météorologiques et de circulation, la température ambiante, les habitudes de conduite, les options et le chargement du véhicule La capacité de la batterie diminuera avec l'utilisation et l'âge.

v Durée de chargement déterminée sur la base de tests réalisés par Kia Corporation à l'aide d'un chargeur rapide CC de 400 V avec une température de batterie d'environ 22 degrés Celsius. La durée réelle du chargement variera en fonction des options ajoutées, des conditions de conduite, des habitudes de conduite, de l'entretien du véhicule, des pratiques de chargement, de l'âge de la batterie, des conditions météorologiques, de la température et de l'état du véhicule. La capacité de la batterie diminuera avec l'utilisation et l'âge. L'utilisation fréquente d'une borne de chargement rapide CC peut avoir un impact négatif sur la performance et la durabilité de la batterie. Kia recommande de minimiser l'utilisation des chargeurs rapides CC.

vi Le prix inclut : Des frais de transport de 2 185 $ et un maximum de 564 $ pour les autres frais, taxes et obligations applicables (qui peuvent varier d'une région à l'autre et d'un détaillant à l'autre). Les frais d'immatriculation et d'assurance, ainsi que les taxes de vente applicables, sont en supplément. Les concessionnaires peuvent définir leurs propres prix. Une commande auprès de l'usine pourrait être requise. Veuillez consulter votre concessionnaire pour obtenir tous les détails.

SOURCE Kia Canada Inc.

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