Pour une trentième année, le programme rend hommage aux lauréats à l'échelle nationale et aux lauréats d'une mention spéciale pour leur leadership et les retombées positives de leur travail

TORONTO | TERRITOIRE TRADITIONNEL DES MISSISSAUGAS DE CREDIT, DES ANISHNABEG, DES CHIPPEWAS, DES HAUDENOSAUNEE ET DES WENDAT, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Ken Harris, chef de la direction et fondateur de Plusgrade, une solution de revenus auxiliaires pour le secteur du voyage international, est l'Entrepreneur de l'année d'EY 2024 du Canada. Les réalisations de Ken Harris, qui a d'abord remporté le titre d'Entrepreneur de l'année d'EY du Québec le 9 octobre, ont été mises à l'honneur lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée hier soir à Toronto. Sélectionné par un jury indépendant, il a été récompensé pour avoir su créer une entreprise ancrée dans la transformation mondiale et l'innovation, et pour son engagement à améliorer les expériences offertes aux clients.

Rachel Rodrigues, Ken Harris et Alycia Calvert (Groupe CNW/EY (Ernst & Young))

« L'aventure de Ken Harris rend compte de toute la puissance de l'innovation et de la persévérance. Sous sa direction, Plusgrade a révolutionné la façon dont les entreprises du secteur du voyage envisagent les revenus auxiliaires, en créant de nouvelles possibilités de croissance et en rehaussant l'expérience de voyage pour des millions de passagers, affirme Rachel Rodrigues, directrice nationale du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY. Son approche proactive face aux défis sectoriels et son engagement à l'égard de l'inclusivité ont établi de nouvelles normes d'excellence en entrepreneuriat au Canada. »

Le parcours entrepreneurial de Ken Harris, un grand voyageur, a commencé lorsqu'il a décelé une possibilité inexploitée : celle de monétiser les places inutilisées en classe supérieure. Les solutions innovantes de Plusgrade, qui collabore aujourd'hui avec plus de 200 entreprises des secteurs du transport aérien, de l'hôtellerie, des croisières et du transport ferroviaire dans 60 pays, transforment la façon dont les voyagistes génèrent des revenus supplémentaires tout en améliorant l'expérience client. La croissance stratégique de l'entreprise a notamment été soutenue par l'acquisition de Points, chef de file mondial axé sur les programmes de fidélisation, et d'UpStay, fournisseur de solutions de surclassement et de revenus auxiliaires opérant dans le secteur de l'accueil.

Quatre Entrepreneurs de l'année régionaux et trois lauréats d'une mention spéciale à l'échelle nationale ont également été reconnus au cours de la cérémonie de remise des prix, qui se tenait au Royal Conservatory of Music. Ken Harris représentera ensuite le Canada et se mesurera aux lauréats de plus de 50 pays pour remporter le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY à Monaco en juin 2025.

Les Entrepreneurs de l'année régionaux d'EY :

Tobyn Sowden | Redbrick (Pacifique)

Denis Jones | Deveraux Group of Companies (Prairies)

Clive Kinross | Propel Holdings (Ontario)

Hakan Uluer | The Bertossi Group (Atlantique)

Ken Harris | Plusgrade (Québec)

Les lauréats d'une mention spéciale à l'échelle nationale :



Jeff Dirks | KBL Environmental Ltd.

Terry Raymond | Fire & Flood Emergency Services Ltd.

Mina Mekhail | Freshr Sustainable Technologies Inc.

Les réalisations des entrepreneures canadiennes sélectionnées dans le cadre de l'édition nord-américaine 2024 du programme Femmes entrepreneures gagnantes d'EY et des participants au programme Réseau Accès-entrepreneurs d'EY de 2024 ont également été soulignées. Ces programmes soutiennent des entrepreneures très prometteuses et des leaders des communautés noires et autochtones en leur fournissant le réseau, les conseils, les outils d'apprentissage et les ressources nécessaires à la croissance de leur entreprise. Les trois programmes d'EY destinés aux entrepreneurs s'inscrivent dans l'engagement que prend la Société depuis 30 ans à soutenir l'entrepreneuriat pour tous au Canada à chaque étape de la croissance des entreprises.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'EntrepreneurMD d'EY braque les projecteurs sur des entrepreneurs de partout au Canada qui maîtrisent l'équilibre délicat entre passion, détermination, personnalité et compétence, pour créer les entreprises répondant aux défis les plus complexes et contribuant à bâtir un monde meilleur. En vous inscrivant au programme, vous aurez la possibilité de souligner votre succès avec votre équipe, d'inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et de fréquenter un réseau exclusif mondial de participants au programme qui vous aidera à établir des liens, à favoriser la réussite et à poursuivre votre croissance à long terme.

En 2024, les membres du jury indépendant à l'échelle nationale sont : Tania Clarke, administratrice de sociétés; Andreea Crisan, présidente et chef de la direction, ANDY Transport; Arlene Dickinson, associée commanditée, District Ventures Capital; Joanna Griffiths, fondatrice et chef de la direction, Knix et Kt by Knix; Ashif Mawji, directeur général, ScaleGood Fund LP; Kristi Miller, associée directrice, Krystal Growth Partners; Imran Siddiqui, directeur général, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.

Cette année, les commanditaires nationaux du programme sont : TSX Inc., Air Canada, The Printing House, The Globe and Mail, et Hillberg & Berk.

